https://uz.sputniknews.ru/20210923/general-gerasimov-rasskazal-o-novyx-taktikax-terroristov-20623287.html
Генерал Герасимов рассказал о новых тактиках террористов
Генерал Герасимов рассказал о новых тактиках террористов
Вооруженным силам стран ШОС нужно быть готовым вместе противодействовать новым тактическим приемам террористов, в частности атакам с применением дронов. 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T15:03+0500
2021-09-23T15:03+0500
2021-09-23T15:03+0500
россия
узбекистан
шос
террористы
военные учения
вооруженные силы
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ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал о новых тактических приемах террористов и отметил, что Вооруженным силам стран ШОС нужно быть готовым вместе противодействовать им.Как сообщает РИА Новости, заявление генерал сделал в четверг на полях учений "Мирная миссия-2021", проходящих в данное время на полигоне Донгуз под Оренбургом.Завершая заседание, Герасимов выразил всем участникам совещания признательность за совместную конструктивную работу и пригласил понаблюдать и оценить активную фазу учений.Всего в "Мирной миссии-2021" задействовано более 3,4 тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Из них от российской стороны в учении участвует около двух тысяч человек личного состава и свыше 350 единиц вооружения и военной техники.В учениях также участвуют военные из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.Совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС "Мирная миссия" проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.В этом году главные цели учения "Мирная миссия-2021" – совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск государств–членов ШОС, обмен опытом противодействия новым тактическим приемам террористических группировок.По легенде учения, военнослужащие должны сдержать наступление "незаконных вооруженных формирований", а затем в контратаке – уничтожить "противника". Подразделения отрабатывают методы противодействия тактике международных террористических организаций: учатся сбивать беспилотники, ликвидировать диверсионные группы, предотвращать атаки с использованием химического и биологического оружия.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/voennye-uzbekistana-uchastvuyut-v-ucheniyax-shos-v-rossii-20486108.html
https://uz.sputniknews.ru/20210911/start-dan-na-14-poligonax-rossii-i-belarusi-nachalis-boevye-ucheniya-zapad-2021-20460184.html
https://uz.sputniknews.ru/20210917/sammit-edinomyshlennikov-kak-shos-postupit-v-otnoshenii-afganistana-20541716.html
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узбекистан, шос, террористы, военные учения, вооруженные силы
Генерал Герасимов рассказал о новых тактиках террористов
Вооруженным силам стран ШОС нужно быть готовым вместе противодействовать новым тактическим приемам террористов, в частности атакам с применением дронов.
ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал о новых тактических приемах террористов и отметил, что Вооруженным силам стран ШОС нужно быть готовым вместе противодействовать им.
Как сообщает РИА Новости
, заявление генерал сделал в четверг на полях учений "Мирная миссия-2021", проходящих в данное время на полигоне Донгуз под Оренбургом.
"Необходимо отрабатывать вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия" — сказал он в ходе заседания со своими коллегами по ШОС.
Завершая заседание, Герасимов выразил всем участникам совещания признательность за совместную конструктивную работу и пригласил понаблюдать и оценить активную фазу учений.
Всего в "Мирной миссии-2021" задействовано более 3,4 тысяч военнослужащих и свыше 600 единиц вооружения, военной и специальной техники. Из них от российской стороны в учении участвует около двух тысяч человек личного состава и свыше 350 единиц вооружения и военной техники.
В учениях также участвуют военные из Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.
Совместные антитеррористические учения государств-членов ШОС "Мирная миссия" проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая.
В этом году главные цели учения "Мирная миссия-2021" – совершенствование слаженности органов управления коалиционной группировкой войск государств–членов ШОС, обмен опытом противодействия новым тактическим приемам террористических группировок.
По легенде учения, военнослужащие должны сдержать наступление "незаконных вооруженных формирований", а затем в контратаке – уничтожить "противника". Подразделения отрабатывают методы противодействия тактике международных террористических организаций: учатся сбивать беспилотники, ликвидировать диверсионные группы, предотвращать атаки с использованием химического и биологического оружия.