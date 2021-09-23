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Скандал в ФК "Сурхан": избиение или драка – версии сторон конфликта и реакция АФУ
Скандал в ФК "Сурхан": избиение или драка – версии сторон конфликта и реакция АФУ
Главная футбольная новость последней недели имеет мало общего с футболом. В Сети появилась информация, что двоих игроков команды жестоко избили. У руководства... 23.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-23T21:53+0500
2021-09-23T21:53+0500
спорт
футбол
скандал
ассоциация футбола узбекистана
фк "сурхан"
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ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В социальных сетях появилась информация, что двоих игроков футбольного клуба "Сурхан" жестоко избили их работодатели, якобы не желая отдавать им долг по зарплате. В команде эту версию опровергают, представляя случившееся как бытовой конфликт, который уже исчерпан. Ассоциация футбола Узбекистана начала проверку, а также отстранила всех участников инцидента от спортивной деятельности.Редакция Sputnik Узбекистан попыталась разобраться в причинах и последствиях произошедшего.Вместо денег — побои и угрозыО скандале в ФК "Сурхан" стало известно из социальных сетей, где одна из жен футболистов разместила пост, в котором утверждается, что двоих игроков жестоко избили представители клуба. Причиной конфликта, как утверждают футболисты "Сурхана", стали систематические задержки зарплаты.По словам 23-летнего голкипера команды Акрома Ходжаева, с февраля по июнь 2021 года ему заплатили только дважды, остальное обещали покрыть позднее, но долг выдавали частично, постоянно перенося даты расчета. В перерыве между двумя раундами чемпионата, в конце августа этого года, Акром вместе со своим одноклубником форвардом Джавохиром Эсонкуловым решили, наконец, добиться справедливости и пришли на прием к руководству клуба, однако получили грубый отказ. Оскорбленные такой реакцией игроки оставили на двери кабинета руководителя Азамата Абдурахманова неприличную надпись, после чего ушли.Конфликт получил развитие спустя несколько недель, когда 17 сентября игроков вызвали в офис команды, якобы для получения оставшихся выплат, а там жестоко избили. Потерпевшие в разговоре с корреспондентом Sputnik Узбекистан подробно описывают происходящее, утверждая, что пока одни представители клуба держали их (например, спортивный директор и бывший тренер обоих игроков еще в "Бунёдкоре" Абдумаджит Таиров), другие, включая капитана команды Асрора Гафурова и сына гендиректора "Сурхана" Аваза Исматова, избивали игроков. Футболисты упомянули, что в ход пошли биты и даже отвертка, а самим игрокам угрожали расправой.После экзекуции Ходжаева и Эсонкулова, по их словам, заставили письменно принести извинения за оскорбление руководителя команды, пригрозив последствиями в случае огласки конфликта. Общественность узнала о произошедшем после сообщений в соцсетях, которые распространили в том числе жены пострадавших спортсменов.Правоохранительные органы приняли обоюдные заявления от участников драки, в каждом из которых содержатся обвинения в нанесении побоев.Драка была, но всех помирилиСпустя несколько дней после первых сообщений о конфликте, руководство ФК "Сурхан" выступило с официальным заявлением по данному факту. В нем представители команды обнародовали свою версию произошедшего, опровергая или уточняя факты, изложенные потерпевшими игроками.В частности, в ФК "Сурхан" опровергают наличие задолженности перед форвардом команды Эсонкуловым, который, по их заявлению, еще летом покинул клуб.Руководство обвиняет двух игроков в сговоре с целью оскорбить гендиректора команды, что и послужило одной из причин произошедшего конфликта.Разнятся и обстоятельства встречи в кабинете у руководителя. В то время как одна сторона утверждает, что их удерживали насильно и избивали, представители команды заявляют, что ссора была между самими игроками, которых пришлось разнимать представителям клуба.Sputnik Узбекистан дозвонился до капитана "Сурхана" Асрора Гафурова, но тот отказался комментировать, заявив, что решение по данному факту будет принимать Ассоциация.Единственное, в чем сходятся рассказы двух сторон конфликта, это то, что Эсонкулов и Ходжаев признали себя виноватыми и принесли извинения в письменной форме. Произошло ли это под угрозами и по принуждению или добровольно, предстоит разобраться правоохранителям, однако конфликт в любом случае стал достоянием общественности и поводом для проверок АФУ.Такой футбол нам не нуженПока стороны конфликта обмениваются взаимными упреками, а МВД разбирается, кто прав, кто виноват, Ассоциация футбола Узбекистана уже отреагировала на инцидент, выступила с официальным заявлением и приняла дисциплинарные меры.В частности, АФУ до выяснения всех обстоятельств конфликта отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, двух игроков, заявивших о побоях, а также генерального директора ФК "Сурхан" Азамата Абдурахманова, спортивного директора клуба Абдумаджита Таирова и капитана команды Асрора Гафурова.Экспертиза по факту побоев и иные доследственные действия сейчас продолжаются, заявили Sputnik в правоохранительных органах.Пока идет разбирательство, стартовал второй круг республиканского футбольного первенства, где "Сурхан" занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. За 18 матчей команда сумела набрать только 14 очков и всего на два опережает аутсайдера — ФК "Турон". Если коллектив останется еще и без своего капитана и ряда ключевых игроков, то закрепиться в высшем дивизионе страны будет почти нереально.
https://uz.sputniknews.ru/20210920/v-guvd-tashkenta-poyasnili-pochemu-izbili-dvux-eks-futbolistov--fk-surxan-20575451.html
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футбол, скандал, ассоциация футбола узбекистана, фк "сурхан"

Скандал в ФК "Сурхан": избиение или драка – версии сторон конфликта и реакция АФУ

21:53 23.09.2021
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© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкФутбольные мячи
Футбольные мячи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
© Sputnik / Александр Вильф
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Максим Огненный
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Главная футбольная новость последней недели имеет мало общего с футболом. В Сети появилась информация, что двоих игроков команды жестоко избили. У руководства клуба свои объяснения. АФУ уже вынесла первый вердикт.
ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В социальных сетях появилась информация, что двоих игроков футбольного клуба "Сурхан" жестоко избили их работодатели, якобы не желая отдавать им долг по зарплате. В команде эту версию опровергают, представляя случившееся как бытовой конфликт, который уже исчерпан. Ассоциация футбола Узбекистана начала проверку, а также отстранила всех участников инцидента от спортивной деятельности.
Редакция Sputnik Узбекистан попыталась разобраться в причинах и последствиях произошедшего.

Вместо денег — побои и угрозы

О скандале в ФК "Сурхан" стало известно из социальных сетей, где одна из жен футболистов разместила пост, в котором утверждается, что двоих игроков жестоко избили представители клуба. Причиной конфликта, как утверждают футболисты "Сурхана", стали систематические задержки зарплаты.
По словам 23-летнего голкипера команды Акрома Ходжаева, с февраля по июнь 2021 года ему заплатили только дважды, остальное обещали покрыть позднее, но долг выдавали частично, постоянно перенося даты расчета. В перерыве между двумя раундами чемпионата, в конце августа этого года, Акром вместе со своим одноклубником форвардом Джавохиром Эсонкуловым решили, наконец, добиться справедливости и пришли на прием к руководству клуба, однако получили грубый отказ. Оскорбленные такой реакцией игроки оставили на двери кабинета руководителя Азамата Абдурахманова неприличную надпись, после чего ушли.
Конфликт получил развитие спустя несколько недель, когда 17 сентября игроков вызвали в офис команды, якобы для получения оставшихся выплат, а там жестоко избили. Потерпевшие в разговоре с корреспондентом Sputnik Узбекистан подробно описывают происходящее, утверждая, что пока одни представители клуба держали их (например, спортивный директор и бывший тренер обоих игроков еще в "Бунёдкоре" Абдумаджит Таиров), другие, включая капитана команды Асрора Гафурова и сына гендиректора "Сурхана" Аваза Исматова, избивали игроков. Футболисты упомянули, что в ход пошли биты и даже отвертка, а самим игрокам угрожали расправой.
После экзекуции Ходжаева и Эсонкулова, по их словам, заставили письменно принести извинения за оскорбление руководителя команды, пригрозив последствиями в случае огласки конфликта. Общественность узнала о произошедшем после сообщений в соцсетях, которые распространили в том числе жены пострадавших спортсменов.
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Правоохранительные органы приняли обоюдные заявления от участников драки, в каждом из которых содержатся обвинения в нанесении побоев.

Драка была, но всех помирили

Спустя несколько дней после первых сообщений о конфликте, руководство ФК "Сурхан" выступило с официальным заявлением по данному факту. В нем представители команды обнародовали свою версию произошедшего, опровергая или уточняя факты, изложенные потерпевшими игроками.
В частности, в ФК "Сурхан" опровергают наличие задолженности перед форвардом команды Эсонкуловым, который, по их заявлению, еще летом покинул клуб.
"Трудовой договор между ФК "Сурхан" и бывшим игроком Джавохиром Эсонкуловым был расторгнут по обоюдному согласию сторон 21 июля 2021 года, игрок подписал официальный документ, подтверждающий, что у него нет финансовых претензий к работодателю. После этого форвард был исключен из списка УзПФЛ", — говорится в заявлении клуба.
Руководство обвиняет двух игроков в сговоре с целью оскорбить гендиректора команды, что и послужило одной из причин произошедшего конфликта.
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Разнятся и обстоятельства встречи в кабинете у руководителя. В то время как одна сторона утверждает, что их удерживали насильно и избивали, представители команды заявляют, что ссора была между самими игроками, которых пришлось разнимать представителям клуба.
"Капитан команды Асрор Гафуров привел обоих футболистов в офис для разъяснения ситуации, он пытался выяснить, чем вызвано оскорбление в адрес руководства клуба, которое зафиксировано камерами наблюдения. На этом фоне произошел конфликт между капитаном и двумя игроками. Спортивному директору Абдумаджиту Таирову и первому вице-президенту "Сурхана" Абдурахманову пришлось разнимать дерущихся", — такова официальная версия клуба по поводу инцидента.
Sputnik Узбекистан дозвонился до капитана "Сурхана" Асрора Гафурова, но тот отказался комментировать, заявив, что решение по данному факту будет принимать Ассоциация.
Единственное, в чем сходятся рассказы двух сторон конфликта, это то, что Эсонкулов и Ходжаев признали себя виноватыми и принесли извинения в письменной форме. Произошло ли это под угрозами и по принуждению или добровольно, предстоит разобраться правоохранителям, однако конфликт в любом случае стал достоянием общественности и поводом для проверок АФУ.
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Такой футбол нам не нужен

Пока стороны конфликта обмениваются взаимными упреками, а МВД разбирается, кто прав, кто виноват, Ассоциация футбола Узбекистана уже отреагировала на инцидент, выступила с официальным заявлением и приняла дисциплинарные меры.
В частности, АФУ до выяснения всех обстоятельств конфликта отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, двух игроков, заявивших о побоях, а также генерального директора ФК "Сурхан" Азамата Абдурахманова, спортивного директора клуба Абдумаджита Таирова и капитана команды Асрора Гафурова.

"Если бы такая ситуация возникла во время или после футбольного матча, соответствующий комитет АФУ мог бы принять решение на основании заключения комиссара, инспектора, судьи и других соответствующих лиц. Так как инцидент произошел вне чемпионата и носит внутрикомандный характер, необходимо, чтобы соответствующие комитеты Ассоциации приняли решение после завершения доследственной проверки правоохранительными органами", — говорится в заявлении Ассоциации футбола Узбекистана.

Экспертиза по факту побоев и иные доследственные действия сейчас продолжаются, заявили Sputnik в правоохранительных органах.
Пока идет разбирательство, стартовал второй круг республиканского футбольного первенства, где "Сурхан" занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице. За 18 матчей команда сумела набрать только 14 очков и всего на два опережает аутсайдера — ФК "Турон". Если коллектив останется еще и без своего капитана и ряда ключевых игроков, то закрепиться в высшем дивизионе страны будет почти нереально.
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