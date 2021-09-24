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Речи о принятии Афганистана в ШОС не идет — спецпредставитель президента РФ
Речи о принятии Афганистана в ШОС не идет — спецпредставитель президента РФ
Пока в ШОС входят восемь стран: Россия, Китай, Индия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. На саммите ШОС в Душанбе началась процедура... 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T10:33+0500
2021-09-24T10:58+0500
шос
афганистан
радикальное движение "талибан"
в мире
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. О рассмотрении заявки Афганистана на членство в ШОС сегодня речи не идет "по объективным причинам", заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.Между тем страны-члены организации будут готовы оказывать содействие экономическому восстановлению Афганистана.При этом Хакимов подчеркнул, что ответственность, в первую очередь, должны нести те государства, которые находились в этом регионе последние 20 лет. Хакимову также задали вопрос, прорабатывает ли ШОС возможность оказания коллективной гуманитарной помощи Афганистану.Он отметил, что в настоящий момент страны-члены организации в двустороннем формате решают вопросы о предоставлении гуманитарной помощи Кабулу.Кроме того, ШОС исходит из того, что Афганистан будет бороться с терроризмом, купировать попытки подорвать безопасность соседних стран, добавил Хакимов.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210922/uzbekistan-privetstvoval-usiliya-oon-po-sboru-deneg-dlya-afganistana-20613920.html
https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html
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шос, афганистан, радикальное движение "талибан"

Речи о принятии Афганистана в ШОС не идет — спецпредставитель президента РФ

10:33 24.09.2021 (обновлено: 10:58 24.09.2021)
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© Sputnik / StringerПарад специального отряда талибов под названием "Мансури" в провинции Бадахшан
Парад специального отряда талибов под названием Мансури в провинции Бадахшан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Stringer
Пока в ШОС входят восемь стран: Россия, Китай, Индия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. На саммите ШОС в Душанбе началась процедура приема Ирана в организацию.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. О рассмотрении заявки Афганистана на членство в ШОС сегодня речи не идет "по объективным причинам", заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
Между тем страны-члены организации будут готовы оказывать содействие экономическому восстановлению Афганистана.
При этом Хакимов подчеркнул, что ответственность, в первую очередь, должны нести те государства, которые находились в этом регионе последние 20 лет.
"Есть общее понимание, что основную ответственность за социально-экономическое восстановление Афганистана должны нести те страны, которые присутствовали там на протяжении 20 лет и активно участвовали не столько в строительстве и возрождении, а в разрушении экономическом".
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Хакимову также задали вопрос, прорабатывает ли ШОС возможность оказания коллективной гуманитарной помощи Афганистану.

"В практическом плане — нет".

Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Он отметил, что в настоящий момент страны-члены организации в двустороннем формате решают вопросы о предоставлении гуманитарной помощи Кабулу.
Кроме того, ШОС исходит из того, что Афганистан будет бороться с терроризмом, купировать попытки подорвать безопасность соседних стран, добавил Хакимов.
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Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
После этого началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер — последняя из 34 афганских провинций.
Боевики уже объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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