ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не будет превращаться в военный блок, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.Он также подчеркнул, что проводимые сейчас учения ШОС "Мирная миссия-2021" не связаны с событиями в Афганистане.Хакимов отметил, что военные маневры "не подгадывались" под ситуацию в соседней стране.Между тем Хакимова спросили, как в ШОС отреагировали на создание AUKUS и может ли организация стать ему противовесом.Cпецпредставитель подчеркнул, что ШОС не планирует противопоставлять себя каким-либо партнерствам.Это — внеблоковая организация, в которой не ставится задача создания наднациональных экономических органов, добавил Хакимов.По его словам, ШОС отвечает за свою часть континента, но исходит из того ключевого принципа: ШОС выступает против укрепления безопасности кого бы то ни было за счёт безопасности других.
На прошлой неделе США, Британия и Австралия сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, что не понравилось Китаю и Франции.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не будет превращаться в военный блок, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Ряд государств-членов ОДКБ являются членами ШОС... Опыт проведения различного рода (совместных) мероприятий имеется, первый такой опыт был полезный, инициирован он Минобороны РФ в контексте нашего председательства в ШОС в прошлом году. Тогда состоялось совещание министров обороны стран ШОС, ОДКБ и СНГ. Уже тогда руководители военных ведомств говорили о перспективах взаимодействия. По линии ШОС регулярно проводятся учения "Мирная миссия"... Но ни в коем случае в ШОС не идет речь о превращении в некий военно-политический блок".
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Он также подчеркнул, что проводимые сейчас учения ШОС "Мирная миссия-2021" не связаны с событиями в Афганистане.
Хакимов отметил, что военные маневры "не подгадывались" под ситуацию в соседней стране.