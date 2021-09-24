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ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ
ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ
На прошлой неделе США, Британия и Австралия сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, что не понравилось Китаю и Франции. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-24T10:48+0500
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ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не будет превращаться в военный блок, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.Он также подчеркнул, что проводимые сейчас учения ШОС "Мирная миссия-2021" не связаны с событиями в Афганистане.Хакимов отметил, что военные маневры "не подгадывались" под ситуацию в соседней стране.Между тем Хакимова спросили, как в ШОС отреагировали на создание AUKUS и может ли организация стать ему противовесом.Cпецпредставитель подчеркнул, что ШОС не планирует противопоставлять себя каким-либо партнерствам.Это — внеблоковая организация, в которой не ставится задача создания наднациональных экономических органов, добавил Хакимов.По его словам, ШОС отвечает за свою часть континента, но исходит из того ключевого принципа: ШОС выступает против укрепления безопасности кого бы то ни было за счёт безопасности других.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html
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шос, одкб, снг, военные учения

ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ

10:48 24.09.2021 (обновлено: 10:56 24.09.2021)
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© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на антитеррористических учения стран – членов ШОС "Мирная миссия 2021"
Танк Т-72Б3 на антитеррористических учения стран – членов ШОС Мирная миссия 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
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На прошлой неделе США, Британия и Австралия сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, что не понравилось Китаю и Франции.
ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не будет превращаться в военный блок, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Ряд государств-членов ОДКБ являются членами ШОС... Опыт проведения различного рода (совместных) мероприятий имеется, первый такой опыт был полезный, инициирован он Минобороны РФ в контексте нашего председательства в ШОС в прошлом году. Тогда состоялось совещание министров обороны стран ШОС, ОДКБ и СНГ. Уже тогда руководители военных ведомств говорили о перспективах взаимодействия. По линии ШОС регулярно проводятся учения "Мирная миссия"... Но ни в коем случае в ШОС не идет речь о превращении в некий военно-политический блок".
Бахтиер Хакимов
Cпецпредставитель президента РФ по делам ШОС
Он также подчеркнул, что проводимые сейчас учения ШОС "Мирная миссия-2021" не связаны с событиями в Афганистане.
Хакимов отметил, что военные маневры "не подгадывались" под ситуацию в соседней стране.
Мирная миссия – 2021: как прошли совместные антитеррористические учения ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
Видео
"Мирная миссия–2021": как прошли антитеррористические учения ШОС — видео
08:55
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Между тем Хакимова спросили, как в ШОС отреагировали на создание AUKUS и может ли организация стать ему противовесом.
Что такое AUKUS

На прошлой неделе США и Великобритания совместно с Австралией сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, вызвавшее недовольство со стороны Китая и Франции.

Cпецпредставитель подчеркнул, что ШОС не планирует противопоставлять себя каким-либо партнерствам.
Это — внеблоковая организация, в которой не ставится задача создания наднациональных экономических органов, добавил Хакимов.
По его словам, ШОС отвечает за свою часть континента, но исходит из того ключевого принципа: ШОС выступает против укрепления безопасности кого бы то ни было за счёт безопасности других.
Парад специального отряда талибов под названием Мансури в провинции Бадахшан - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.09.2021
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