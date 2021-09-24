https://uz.sputniknews.ru/20210924/shos-ne-prevratitsya-v-voennyy-blok--spetspredstavitel-prezidenta-rf-20632379.html

ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ

ШОС не превратится в военный блок против AUKUS — спецпредставитель президента РФ

На прошлой неделе США, Британия и Австралия сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, что не понравилось Китаю и Франции. 24.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-24T10:48+0500

2021-09-24T10:48+0500

2021-09-24T10:56+0500

шос

одкб

снг

военные учения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/17/20627128_0:82:3351:1966_1920x0_80_0_0_4943398a7396f65452daae69cf12b846.jpg

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не будет превращаться в военный блок, заявил спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.Он также подчеркнул, что проводимые сейчас учения ШОС "Мирная миссия-2021" не связаны с событиями в Афганистане.Хакимов отметил, что военные маневры "не подгадывались" под ситуацию в соседней стране.Между тем Хакимова спросили, как в ШОС отреагировали на создание AUKUS и может ли организация стать ему противовесом.Cпецпредставитель подчеркнул, что ШОС не планирует противопоставлять себя каким-либо партнерствам.Это — внеблоковая организация, в которой не ставится задача создания наднациональных экономических органов, добавил Хакимов.По его словам, ШОС отвечает за свою часть континента, но исходит из того ключевого принципа: ШОС выступает против укрепления безопасности кого бы то ни было за счёт безопасности других.

https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html

https://uz.sputniknews.ru/20210924/o-prinyatii-afganistana-v-shos-rechi-ne-idet--spetspredstavitel-prezidenta-rf-20632589.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шос, одкб, снг, военные учения