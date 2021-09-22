https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-oon-ne-obsujdayut-snyatie-sanktsiy-s-talibov--nebenzya-20611946.html
В ООН не обсуждают снятие санкций с талибов – Небензя
В ООН не обсуждают снятие санкций с талибов – Небензя
Василий Небензя отметил, что практически все члены СБ неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-22T19:47+0500
2021-09-22T19:47+0500
2021-09-22T19:47+0500
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Вопрос снятия санкций с движения "Талибан"* в Совбезе ООН сейчас не обсуждается, сообщил РИА Новости постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.Однако, выразил уверенность он, этот вопрос рано или поздно придется решать. Но делать это нужно "не с наскока".Он отметил, что практически все члены СБ, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.Как заявил Небензя, на данном этапе более насущной проблемой остается гуманитарная помощь Афганистану и если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны.Ранее разморозить государственные активы Афганистана в зарубежных банках призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На юбилейном саммите ШОС в Душанбе он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, а новые силу у власти — это уже свершившийся факт. Эта мера, как отметил узбекский лидер, позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, а также посодействует в решении социальных проблем в Афганистане.На том же мероприятии поработать с США над вопросом поэтапной разморозки активов предложил и президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что половина афганцев нуждается в гумпомощи и отсутствие денег в казне может подтолкнуть их к продаже наркотиков и оружия, которое оставили после себя США. Кроме того, по словам Путина, работать с временным правительством в Афганистане тоже нужно, хоть его и трудно назвать репрезентативным.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210817/dalneyshie-shagi-rf-budut-zaviset-ot-deystviy-talibov--nebenzya-20106883.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210915/rf-podderjivaet-s-talibami-kontakty-po-bezopasnosti-v-tsa--lavrov-20507428.html
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оон, афганистан, санкции, василий небензя
В ООН не обсуждают снятие санкций с талибов – Небензя
Василий Небензя отметил, что практически все члены СБ неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik.
Вопрос снятия санкций с движения "Талибан"* в Совбезе ООН сейчас не обсуждается, сообщил РИА Новости
постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Однако, выразил уверенность он, этот вопрос рано или поздно придется решать. Но делать это нужно "не с наскока".
"Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас. Исходим из необходимости внимательного наблюдения за развитием ситуации", — указал постпред.
Он отметил, что практически все члены СБ, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.
Как заявил Небензя, на данном этапе более насущной проблемой остается гуманитарная помощь Афганистану и если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны.
"В первую очередь это касается заморозки активов Афганистана отдельными государствами. Ведь именно такие жесткие меры сегодня могут привести к экономическому коллапсу в стране", — подчеркнул он.
Ранее разморозить государственные активы Афганистана в зарубежных банках призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На юбилейном саммите ШОС в Душанбе он подчеркнул
, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, а новые силу у власти — это уже свершившийся факт.
Эта мера, как отметил узбекский лидер, позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, а также посодействует в решении социальных проблем в Афганистане.
На том же мероприятии поработать с США над вопросом поэтапной разморозки активов предложил и президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что половина афганцев нуждается в гумпомощи и отсутствие денег в казне может подтолкнуть их к продаже наркотиков и оружия, которое оставили после себя США.
Кроме того, по словам Путина, работать с временным правительством в Афганистане тоже нужно, хоть его и трудно назвать репрезентативным.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран