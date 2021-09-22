https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-oon-ne-obsujdayut-snyatie-sanktsiy-s-talibov--nebenzya-20611946.html

В ООН не обсуждают снятие санкций с талибов – Небензя

В ООН не обсуждают снятие санкций с талибов – Небензя

Василий Небензя отметил, что практически все члены СБ неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в... 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-22T19:47+0500

2021-09-22T19:47+0500

2021-09-22T19:47+0500

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василий небензя

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Вопрос снятия санкций с движения "Талибан"* в Совбезе ООН сейчас не обсуждается, сообщил РИА Новости постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.Однако, выразил уверенность он, этот вопрос рано или поздно придется решать. Но делать это нужно "не с наскока".Он отметил, что практически все члены СБ, а не только "пятерка" его постоянных членов, неоднократно в ходе выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых афганских властей.Как заявил Небензя, на данном этапе более насущной проблемой остается гуманитарная помощь Афганистану и если и обсуждать санкции, то начинать надо с их негативных последствий для эффективной гумпомощи и социально-экономического восстановления страны.Ранее разморозить государственные активы Афганистана в зарубежных банках призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На юбилейном саммите ШОС в Душанбе он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, а новые силу у власти — это уже свершившийся факт. Эта мера, как отметил узбекский лидер, позволит предотвратить масштабный гуманитарный кризис и рост потока беженцев, а также посодействует в решении социальных проблем в Афганистане.На том же мероприятии поработать с США над вопросом поэтапной разморозки активов предложил и президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что половина афганцев нуждается в гумпомощи и отсутствие денег в казне может подтолкнуть их к продаже наркотиков и оружия, которое оставили после себя США. Кроме того, по словам Путина, работать с временным правительством в Афганистане тоже нужно, хоть его и трудно назвать репрезентативным.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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