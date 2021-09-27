https://uz.sputniknews.ru/20210927/shavkat-mirziyoev-posetit-ferganskuyu-dolinu-20660676.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Ферганскую долину

Шавкат Мирзиёев прибыл в Ферганскую долину

Действующий президент Узбекистана сначала посетит Наманганскую область, а затем направится в Ферганскую и Андижанскую области. 27.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-27T12:40+0500

2021-09-27T12:40+0500

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политика

шавкат мирзиёев

ферганская область

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл сегодня, в понедельник, в Наманганскую область для встречи с избирателями, сообщает пресс-служба главы государства.В ближайшие дни предвыборные встречи также пройдут в Ферганской и Андижанской областях.Во время своего визита в Ферганскую долину действующий президент ознакомится с деятельностью местных предприятий и проводимой на местах созидательной работой, а также побывает в нескольких махаллях.Свою предвыборную кампанию Мирзиёев начал с Каракалпакстана. Затем он направился в Хорезмскую область, а потом посетил и Самаркандскую область. В этих регионах глава государства провел встречи с избирателями и побывал на нескольких важных объектах. Агитационная предвыборная кампания кандидатов в президенты Узбекистана стартовала в стране 20 сентября. Президентские выборы пройдут в республике 24 октября. Избирательная кампания началась 23 июля.Своих кандидатов зарегистрировали в ЦИК все пять официально действующих в стране партий: Шавкат Мирзиёев записан от УзЛиДеП, Алишер Кадиров от "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Бахром Абдухалимов от "Адолат" ("Справедливость"), Нарзулло Обломурадов от Экологической партии, Максуда Варисова от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ).

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шавкат мирзиёев, ферганская область, выборы президента