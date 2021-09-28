https://uz.sputniknews.ru/20210928/mirziyoev-o-rezultatax-kapelnogo-orosheniya--mojno-je-20685496.html
Мирзиёев о результатах капельного орошения: "Можно же!"
Мирзиёев о результатах капельного орошения: "Можно же!"
Два года назад президент поручил внедрить капельное орошение на землях с низкой плодородностью в Ферганской области. Во вторник он оценил первые успехи. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T22:14+0500
2021-09-28T22:14+0500
2021-09-28T22:17+0500
общество
узбекистан
шавкат мирзиёев
ферганская область
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1c/20685591_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_dbc6076204bf535e1f5e2d1fa1ab48e7.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил сельскохозяйственные земли в Ферганской области, где в 2019 году поручил внедрить технологию капельного орошения, сообщает пресс-служба лидера.Таким местом стали поля хлопково-текстильного кластера "Fergana Global textile" в Куштепинском районе. Порядка семидесяти процентов его территории — земли с низкой плодородностью. Возделывать их представлялось трудоемким процессом, отчего и показатели выращивания сельхозкультур выходили низкими.В ходе своего визита в Ферганскую область в 2019 году глава государства поручил внедрить капельное орошение на таких площадях. Этим и занялось "Fergana Global textile" в сотрудничестве с израильской компанией Netafim.Поясняется, что эффект от технологии вышел ощутимым. Так, потребление воды, удобрений и топлива сократилось в два раза, а затраты на механизацию снизились в девять раз.На втором этапе проекта данная технология охватит 1,2 тысячи гектаров. По мнению специалистов, эти затраты окупятся за два сезона.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/my-ne-dopustim-narusheniya-granitsy---mirziyoev-20665207.html
https://uz.sputniknews.ru/20210927/shavkat-mirziyoev-posetit-ferganskuyu-dolinu-20660676.html
узбекистан
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1c/20685591_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_ba71af8234776aa26565df8f8c3364ad.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, шавкат мирзиёев, ферганская область, сельское хозяйство
Мирзиёев о результатах капельного орошения: "Можно же!"
22:14 28.09.2021 (обновлено: 22:17 28.09.2021)
Два года назад президент поручил внедрить капельное орошение на землях с низкой плодородностью в Ферганской области. Во вторник он оценил первые успехи.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил сельскохозяйственные земли в Ферганской области, где в 2019 году поручил внедрить технологию капельного орошения, сообщает
пресс-служба лидера.
Таким местом стали поля хлопково-текстильного кластера "Fergana Global textile" в Куштепинском районе. Порядка семидесяти процентов его территории — земли с низкой плодородностью. Возделывать их представлялось трудоемким процессом, отчего и показатели выращивания сельхозкультур выходили низкими.
В ходе своего визита в Ферганскую область в 2019 году глава государства поручил внедрить капельное орошение на таких площадях. Этим и занялось "Fergana Global textile" в сотрудничестве с израильской компанией Netafim.
“На первом этапе капельное орошение внедрено на 215 гектарах полей. Для этого был построен искусственный водоем объемом 17 тысяч кубометров и пробурены три вертикальные скважины. Установлено современное оборудование стоимостью 520 тысяч долларов. С помощью этой технологии можно орошать одновременно 60 гектаров хлопковых полей”, — говорится в сообщении.
Поясняется, что эффект от технологии вышел ощутимым. Так, потребление воды, удобрений и топлива сократилось в два раза, а затраты на механизацию снизились в девять раз.
“Здесь песчаная почва, постоянно наблюдается нехватка воды. Однако подходы к работе здесь были такими же, как в других местах. Поэтому заниматься сельским хозяйством в районе было нерентабельным. Например, с гектара собирали по 10-12 центнеров хлопка. А в этом году ожидается 45 центнеров. Все это – результат научного подхода. Можно же!“, — сказал президент, посетив данное предприятие во вторник.
На втором этапе проекта данная технология охватит 1,2 тысячи гектаров. По мнению специалистов, эти затраты окупятся за два сезона.