https://uz.sputniknews.ru/20210928/mirziyoev-o-rezultatax-kapelnogo-orosheniya--mojno-je-20685496.html

Мирзиёев о результатах капельного орошения: "Можно же!"

Мирзиёев о результатах капельного орошения: "Можно же!"

Два года назад президент поручил внедрить капельное орошение на землях с низкой плодородностью в Ферганской области. Во вторник он оценил первые успехи. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-28T22:14+0500

2021-09-28T22:14+0500

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общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

ферганская область

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил сельскохозяйственные земли в Ферганской области, где в 2019 году поручил внедрить технологию капельного орошения, сообщает пресс-служба лидера.Таким местом стали поля хлопково-текстильного кластера "Fergana Global textile" в Куштепинском районе. Порядка семидесяти процентов его территории — земли с низкой плодородностью. Возделывать их представлялось трудоемким процессом, отчего и показатели выращивания сельхозкультур выходили низкими.В ходе своего визита в Ферганскую область в 2019 году глава государства поручил внедрить капельное орошение на таких площадях. Этим и занялось "Fergana Global textile" в сотрудничестве с израильской компанией Netafim.Поясняется, что эффект от технологии вышел ощутимым. Так, потребление воды, удобрений и топлива сократилось в два раза, а затраты на механизацию снизились в девять раз.На втором этапе проекта данная технология охватит 1,2 тысячи гектаров. По мнению специалистов, эти затраты окупятся за два сезона.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/my-ne-dopustim-narusheniya-granitsy---mirziyoev-20665207.html

https://uz.sputniknews.ru/20210927/shavkat-mirziyoev-posetit-ferganskuyu-dolinu-20660676.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, ферганская область, сельское хозяйство