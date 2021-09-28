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Узбекистанцы заняли третье место на соревнованиях по спасательному многоборью в Казахстане
Узбекистанцы заняли третье место на соревнованиях по спасательному многоборью в Казахстане
На "Казспас-2021" команда МЧС Узбекистана прошла дистанции по поисково-спасательным работам в условиях техногенных катастроф, на акватории и в природной среде. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-28T12:56+0500
2021-09-28T12:56+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Команда МЧС Узбекистана заняла третье место в международных соревнованиях по спасательному многоборью "Казспас-2021". В состязаниях приняли участие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда Казахстана, Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, а также казахстанские, кыргызстанские и узбекистанские военнослужащие воинских частей МЧС.Участниками мероприятия пройдены следующие дистанции: "Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф", "Поисково-спасательные работы на акватории" и "Поисково-спасательные работы в природной среде".По итогам соревнований абсолютным лидером стала команда Республиканского оперативно-спасательного отряда из Казахстана, второе место заняли военнослужащие Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, а на третьей позиции расположились спасатели МЧС Узбекистана. Торжественная церемония награждения победителей международных соревнований по спасательному многоборью "Казспас-2021" состоялась на полигоне "Скальный город - Астана".
https://uz.sputniknews.ru/20210927/v-uzbekistane-budet-razvivatsya-pojarno-spasatelnyy-vid-sporta-20656590.html
https://uz.sputniknews.ru/20210926/voennye-iz-uzbekistana-zanyali-vtoroe-obschekomandnoe-mesto-na-pervenstve-po-boksu-20652324.html
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узбекистан, казахстан, кыргызстан, мчс узбекистана, соревнования

Узбекистанцы заняли третье место на соревнованиях по спасательному многоборью в Казахстане

12:56 28.09.2021
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© МЧС УзбекистанаКоманда МЧС Узбекистана приняли участие на международных учениях "Казспас-2021"
Команда МЧС Узбекистана приняли участие на международных учениях Казспас-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2021
© МЧС Узбекистана
На "Казспас-2021" команда МЧС Узбекистана прошла дистанции по поисково-спасательным работам в условиях техногенных катастроф, на акватории и в природной среде.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Команда МЧС Узбекистана заняла третье место в международных соревнованиях по спасательному многоборью "Казспас-2021".
В состязаниях приняли участие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда Казахстана, Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, а также казахстанские, кыргызстанские и узбекистанские военнослужащие воинских частей МЧС.
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Участниками мероприятия пройдены следующие дистанции: "Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф", "Поисково-спасательные работы на акватории" и "Поисково-спасательные работы в природной среде".
По итогам соревнований абсолютным лидером стала команда Республиканского оперативно-спасательного отряда из Казахстана, второе место заняли военнослужащие Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, а на третьей позиции расположились спасатели МЧС Узбекистана.
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Торжественная церемония награждения победителей международных соревнований по спасательному многоборью "Казспас-2021" состоялась на полигоне "Скальный город - Астана".
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