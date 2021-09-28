https://uz.sputniknews.ru/20210928/uzbekistantsy-zanyali-trete-mesto-na-sorevnovaniyax-po-spasatelnomu-mnogoboryu-v-kazaxstane-20676962.html

Узбекистанцы заняли третье место на соревнованиях по спасательному многоборью в Казахстане

Узбекистанцы заняли третье место на соревнованиях по спасательному многоборью в Казахстане

На "Казспас-2021" команда МЧС Узбекистана прошла дистанции по поисково-спасательным работам в условиях техногенных катастроф, на акватории и в природной среде. 28.09.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Команда МЧС Узбекистана заняла третье место в международных соревнованиях по спасательному многоборью "Казспас-2021". В состязаниях приняли участие спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда Казахстана, Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, а также казахстанские, кыргызстанские и узбекистанские военнослужащие воинских частей МЧС.Участниками мероприятия пройдены следующие дистанции: "Поисково-спасательные работы в условиях техногенных катастроф", "Поисково-спасательные работы на акватории" и "Поисково-спасательные работы в природной среде".По итогам соревнований абсолютным лидером стала команда Республиканского оперативно-спасательного отряда из Казахстана, второе место заняли военнослужащие Оперативно-спасательного отряда Западно-Казахстанской области, а на третьей позиции расположились спасатели МЧС Узбекистана. Торжественная церемония награждения победителей международных соревнований по спасательному многоборью "Казспас-2021" состоялась на полигоне "Скальный город - Астана".

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