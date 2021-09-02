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Что стало с экономикой Узбекистан за годы независимости: ошибки и успехи
Что стало с экономикой Узбекистан за годы независимости: ошибки и успехи
За последние пять лет страна совершила настоящий скачок в экономической и инвестиционной политике, проведя валютную и налоговую реформу, привлекая... 02.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-02T20:29+0500
2021-09-02T20:29+0500
2021-09-02T20:33+0500
видео
узбекистан
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В каких отраслях республика совершила прорыв, а в каких "просела", безопасен ли нынешний уровень внешний долг в половину ВВП и что ждет страну в отношениях с Афганистаном рассказал заместитель декана Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат экономических наук Олег Буклемишев.Регуляторная политикаПосле распада СССР Узбекистан взял курс на сохранения основ советской экономики и оставил контроль государства. Ему было сложнее, чем другим постсоветским республикам восстанавливать экономику. Однако за счет демографического фактора, развития сельхозпроизводства и исторических связей страна шла вперед.По мнению экономиста, Узбекистану еще предстоит многое сделать, чтобы вывести экономику на рыночный курс. Все будет зависеть от решений, принимаемых сегодня, потому что долгое время многие отрасли оставались под контролем государства, а доступ к иностранной валюте у населения и бизнеса жестко регулировался.Инвесторам на заметкуУзбекистан по сравнению с другими государствами региона обладает рядом преимуществ, привлекательных для инвесторов. Это наличие молодой рабочей сила, свободных рабочих рук, которые могут быть использованы страной при привлечении инвестиций и построении сильных производств.Что касается реформ, то они идут в верном направлении, отмечает эксперт, но необходимо ограничивать государственный контроль, давать льготы местным и зарубежным компаниям, создавая благоприятный инвестиционный климат в республике. В этом Узбекистан, как говорят рейтинги, уже совершил огромный скачек вперед.Если Узбекистан будет двигаться в сторону России, стран ЕАЭС и Китая, это может дать в будущем хороший результат. Нужна активная интеграция и развитие торговых отношений между государствами. Если не полноценное вступление в ЕАЭС, то по крайней мере тесное двусторонне сотрудничество."Сегодня внешнеторговый оборот между Россией и Узбекистаном составляет 6 млрд долларов. Его легко можно увеличить вдвое, в том числе с помощью интеграционных проектов", — уверен экономист.Внешний долг — есть ли опасность?Внешний долг республики сегодня составляет почти половину (за первый квартал 2021 года 40,1%) к ее валовому внутреннему продукту. Тем не менее, по словам эксперта, большая часть заимствований носит льготный характер. Узбекистан одалживался не на рынке, не у частных партнеров, а у других стран и международных организаций.Выносливость экономики Узбекистана подтвердила пандемия и мировой кризис. У республики есть хороший экспортный потенциал, есть резерв у Центрального банка. При разумном осуществлении долговой политики и переносе большей тяжести на внутренний рынок, по мнению Олега Буклемишева, внешний долг может в будущем уменьшится.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
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https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-sposoben-stat-xabom-dlya-investitsiy--top-menedjer-promsvyazbanka-18196004.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210727/balansiruya-nad-pandemiey-chto-spaslo-ekonomiku-uzbekistana-ot-padeniya-v-razgar-krizisa-19846431.html
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узбекистан, еаэс, торговля, инвестиции, госдолг
Что стало с экономикой Узбекистан за годы независимости: ошибки и успехи
20:29 02.09.2021 (обновлено: 20:33 02.09.2021)
За последние пять лет страна совершила настоящий скачок в экономической и инвестиционной политике, проведя валютную и налоговую реформу, привлекая международных партнеров. Что еще предстоит сделать для более интенсивного развития, рассказал эксперт Sputnik.
В каких отраслях республика совершила прорыв, а в каких "просела", безопасен ли нынешний уровень внешний долг в половину ВВП и что ждет страну в отношениях с Афганистаном рассказал заместитель декана Экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат экономических наук Олег Буклемишев.
Регуляторная политика
После распада СССР Узбекистан взял курс на сохранения основ советской экономики и оставил контроль государства. Ему было сложнее, чем другим постсоветским республикам восстанавливать экономику. Однако за счет демографического фактора, развития сельхозпроизводства и исторических связей страна шла вперед.
По мнению экономиста, Узбекистану еще предстоит многое сделать, чтобы вывести экономику на рыночный курс. Все будет зависеть от решений, принимаемых сегодня, потому что долгое время многие отрасли оставались под контролем государства, а доступ к иностранной валюте у населения и бизнеса жестко регулировался.
"Важно давать рынку сделать свою работу: импортировать только то, что нужно республике, и экспортировать то, что эффективно продается", — отмечает Олег Буклемишев.
Инвесторам на заметку
Узбекистан по сравнению с другими государствами региона обладает рядом преимуществ, привлекательных для инвесторов. Это наличие молодой рабочей сила, свободных рабочих рук, которые могут быть использованы страной при привлечении инвестиций и построении сильных производств.
Что касается реформ, то они идут в верном направлении, отмечает эксперт, но необходимо ограничивать государственный контроль, давать льготы местным и зарубежным компаниям, создавая благоприятный инвестиционный климат в республике. В этом Узбекистан, как говорят рейтинги, уже совершил огромный скачек вперед.
"Нужно делать так, чтобы инвесторы поверили в государственную последовательную политику, которая в итоге принесет всем результаты", - объясняет спикер.
Если Узбекистан будет двигаться в сторону России, стран ЕАЭС и Китая, это может дать в будущем хороший результат. Нужна активная интеграция и развитие торговых отношений между государствами. Если не полноценное вступление в ЕАЭС, то по крайней мере тесное двусторонне сотрудничество.
"Сегодня внешнеторговый оборот между Россией и Узбекистаном составляет 6 млрд долларов. Его легко можно увеличить вдвое, в том числе с помощью интеграционных проектов", — уверен экономист.
Внешний долг — есть ли опасность?
Внешний долг республики сегодня составляет почти половину (за первый квартал 2021 года 40,1%) к ее валовому внутреннему продукту. Тем не менее, по словам эксперта, большая часть заимствований носит льготный характер. Узбекистан одалживался не на рынке, не у частных партнеров, а у других стран и международных организаций.
"Несмотря на величину внешнего долга республики со стороны мирового сообщества напряжения не чувствуется, есть легкое осторожность", - говорит Олег Буклемишев.
Выносливость экономики Узбекистана подтвердила пандемия и мировой кризис. У республики есть хороший экспортный потенциал, есть резерв у Центрального банка. При разумном осуществлении долговой политики и переносе большей тяжести на внутренний рынок, по мнению Олега Буклемишева, внешний долг может в будущем уменьшится.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.