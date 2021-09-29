https://uz.sputniknews.ru/20210929/eldor-aripov-dlya-effektivnoy-integratsii--vajno-obedinyatsya-20703339.html
Эльдор Арипов: для эффективной интеграции – важно объединяться
Эльдор Арипов: для эффективной интеграции – важно объединяться
В Центральной Азии наблюдается беспрецедентная активизация регионального сотрудничества. Перезагрузку отношений Узбекистана с соседними странами обсудили... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T22:17+0500
2021-09-29T22:17+0500
2021-09-29T22:17+0500
экономика
узбекистан
форум
центральная азия
исми
интеграция
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Негативные тенденции, которые ранее превалировали в Центральноазиатском регионе, удалось переломить во многом при поддержке стран региона, заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Эльдор Aрипов.Благодаря этому, по его словам, можно говорить о формировании новой логики регионального сотрудничества: стороны стали разговаривать, слышать и доверять друг другу. Он отметил, в период с 2016-2019 года товарооборот Узбекистана со странами ЦА вырос более чем в два раза. В частности, с Кыргызстаном – в 5 раз, с Таджикистаном – в 2 раза, с Туркменистаном – в 2,6 раза, с Казахстаном – почти в 2 раза. Впервые, с начала 90-х годов в регионе появился тренд на углубление промышленной кооперации. В Казахстане, например, налажен выпуск узбекских автомобилей Ravon, в Таджикистане и Кыргызстане – производство бытовой, электро- и сельхозтехники.Арипов подчеркнул, благодаря этому растет объем привлеченных в регион инвестиций. С 2016 года по 2019-й их приток увеличился на 40 процентов. Доля Центральной Азии в общем объеме привлеченных мировых инвестиций также увеличилась с 1,5 до 2,5 процентов.Как отметили участники форума, сегодня возникает главный вопрос: как сохранить эти темпы дальше и какие направления дальнейшего развития являются приоритетными.За эти годы страны ЦА смогли договориться о создании очень важных механизмов регионального сотрудничества, которые уже функционируют. В этом плане важно отметить учреждение консультативных встреч глав государств региона, инициированных главой Узбекистана. Недавно третий саммит прошел в Туркменистане. По словам Эльдора Арипова, этот формат позволяет лидерам стран региона регулярно встречаться, обсуждать общие проблемы, вырабатывать подходы к их решению. Среди приоритетов также дальнейшее облегчение взаимной торговли, совместные шаги по устранению тарифных и нетарифных барьеров, сближение технических регламентов, санитарных норм.Затронул Арипов и вопрос повышения транспортно-транзитного потенциала. Из реальных проектов он отметил строительство железных дорог Китай—Кыргызстан—Узбекистан и Термез—Мазари-Шариф—Кабул—Пешавар. Он также подчеркнул, что для Узбекистана как страны, не имеющей выхода к морским коммуникациям, очень важно иметь диверсифицированные маршруты транспортировки отечественных товаров.Он также напомнил, что процесс регионализации – общий мировой тренд, и странам ЦА очень важно "встроиться" в него. Однако, по его словам, речь идет не только о регионе. Страны ЦА в той или иной мере вовлечены также в такие проекты как ЕАЭС, СНГ, ШОС и другие. Главное понять, чтобы сегодня эффективно интегрироваться в глобальные экономические связи, отстаивать общие интересы, привлекать ресурсы доноров для реализации совместных проектов – важно объединяться.
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https://uz.sputniknews.ru/20210902/chto-stalo-s-ekonomikoy-uzbekistan-za-gody-nezavisimosti-oshibki-i-uspexi-20346510.html
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узбекистан, форум, центральная азия, исми, интеграция
Эльдор Арипов: для эффективной интеграции – важно объединяться
В Центральной Азии наблюдается беспрецедентная активизация регионального сотрудничества. Перезагрузку отношений Узбекистана с соседними странами обсудили участники проходящего в столице Uzbekistan Economic Forum 2021.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Негативные тенденции, которые ранее превалировали в Центральноазиатском регионе, удалось переломить во многом при поддержке стран региона, заявил директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Эльдор Aрипов.
Благодаря этому, по его словам, можно говорить о формировании новой логики регионального сотрудничества: стороны стали разговаривать, слышать и доверять друг другу.
"Главное, пришло понимание, что есть возможность достижения общих компромиссов, перспективы взаимного учета интересов. Благодаря этому за последние пять лет нам удалось выйти на решение очень сложных вопросов. Я имею в виду и урегулирование проблемы границ, проблемы водопользования и энергообмена. Благодаря этому сформировалась абсолютно новая, доверительная атмосфера в регионе. И это позволило конечно активизировать торгово-экономическое сотрудничество", — рассказал эксперт.
Он отметил, в период с 2016-2019 года товарооборот Узбекистана со странами ЦА вырос более чем в два раза. В частности, с Кыргызстаном – в 5 раз, с Таджикистаном – в 2 раза, с Туркменистаном – в 2,6 раза, с Казахстаном – почти в 2 раза. Впервые, с начала 90-х годов в регионе появился тренд на углубление промышленной кооперации. В Казахстане, например, налажен выпуск узбекских автомобилей Ravon, в Таджикистане и Кыргызстане – производство бытовой, электро- и сельхозтехники.
Арипов подчеркнул, благодаря этому растет объем привлеченных в регион инвестиций. С 2016 года по 2019-й их приток увеличился на 40 процентов. Доля Центральной Азии в общем объеме привлеченных мировых инвестиций также увеличилась с 1,5 до 2,5 процентов.
Как отметили участники форума, сегодня возникает главный вопрос: как сохранить эти темпы дальше и какие направления дальнейшего развития являются приоритетными.
За эти годы страны ЦА смогли договориться о создании очень важных механизмов регионального сотрудничества, которые уже функционируют. В этом плане важно отметить учреждение консультативных встреч глав государств региона, инициированных главой Узбекистана. Недавно третий саммит прошел в Туркменистане. По словам Эльдора Арипова, этот формат позволяет лидерам стран региона регулярно встречаться, обсуждать общие проблемы, вырабатывать подходы к их решению. Среди приоритетов также дальнейшее облегчение взаимной торговли, совместные шаги по устранению тарифных и нетарифных барьеров, сближение технических регламентов, санитарных норм.
"Решение этих проблем на повестке у всех наших стран. На встрече в Туркменистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил принять соглашение об общих направлениях регионального торгово-экономического сотрудничества. Я думаю, оно могло бы заложить необходимый правовой фундамент. Кроме того, большую роль в совместных усилиях по цифровизации экономики может сыграть создание совета промышленников и предпринимателей стран ЦА. Эта идея также закреплена в совместном заявлении глав-государств ЦА по итогам последней встречи в Авазе", — напомнил докладчик.
Затронул Арипов и вопрос повышения транспортно-транзитного потенциала. Из реальных проектов он отметил строительство железных дорог Китай—Кыргызстан—Узбекистан и Термез—Мазари-Шариф—Кабул—Пешавар. Он также подчеркнул, что для Узбекистана как страны, не имеющей выхода к морским коммуникациям, очень важно иметь диверсифицированные маршруты транспортировки отечественных товаров.
"Сейчас грузы из ЦА в Пакистан доходят за 30-35 дней. Если мы сможем построить дорогу через Кабул, то время доставки сократится до 3-5 дней, стоимость одного контейнера уменьшится в два раза", — уточнил Арипов.
Он также напомнил, что процесс регионализации – общий мировой тренд, и странам ЦА очень важно "встроиться" в него. Однако, по его словам, речь идет не только о регионе. Страны ЦА в той или иной мере вовлечены также в такие проекты как ЕАЭС, СНГ, ШОС и другие. Главное понять, чтобы сегодня эффективно интегрироваться в глобальные экономические связи, отстаивать общие интересы, привлекать ресурсы доноров для реализации совместных проектов – важно объединяться.