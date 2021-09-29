https://uz.sputniknews.ru/20210929/kamilov-obsudil-s-lebedevym-vzaimodeystvie-v-ramkax-sng-20696405.html

Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ

Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ

Во время встречи в Ташкенте стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ, а также рассмотрели... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T14:46+0500

2021-09-29T14:46+0500

2021-09-29T14:46+0500

политика

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абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Встреча прошла в среду, 29 сентября. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в рамках СНГ и международной повестки дня, а также график предстоящих многосторонних мероприятий.Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в международном форуме “Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ”, который пройдет 29-30 сентября.В мероприятии принимают участие более 1300 национальных и международных экспертов. Это представители правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных и негосударственных организаций.По его итогам ожидается подписание соглашений на крупные суммы.

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узбекистан, снг, абдулазиз камилов, форум, сергей лебедев