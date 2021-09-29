https://uz.sputniknews.ru/20210929/kamilov-obsudil-s-lebedevym-vzaimodeystvie-v-ramkax-sng-20696405.html
Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
Во время встречи в Ташкенте стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ, а также рассмотрели... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T14:46+0500
2021-09-29T14:46+0500
2021-09-29T14:46+0500
политика
узбекистан
снг
абдулазиз камилов
форум
сергей лебедев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20695303_0:87:1280:807_1920x0_80_0_0_1ab10a3778fe6f2f06f70ef1187ecca1.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Встреча прошла в среду, 29 сентября. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в рамках СНГ и международной повестки дня, а также график предстоящих многосторонних мероприятий.Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в международном форуме “Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ”, который пройдет 29-30 сентября.В мероприятии принимают участие более 1300 национальных и международных экспертов. Это представители правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных и негосударственных организаций.По его итогам ожидается подписание соглашений на крупные суммы.
https://uz.sputniknews.ru/20210925/uzbekistan-nameren-dobitsya-priznaniya-v-sng-sertifikatov-vaktsinatsii-ot-covid-20644366.html
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-sng-sozdaetsya-obschiy-rynok-truda-20553180.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/1d/20695303_44:0:1236:894_1920x0_80_0_0_14f30650e9ceecf0edd8588734bf1742.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, снг, абдулазиз камилов, форум, сергей лебедев
Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
Во время встречи в Ташкенте стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ, а также рассмотрели график предстоящих многосторонних мероприятий.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, сообщает
пресс-служба МИД Узбекистана.
Встреча прошла в среду, 29 сентября. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в рамках СНГ и международной повестки дня, а также график предстоящих многосторонних мероприятий.
“Состоялся также обмен мнениями о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ”, — говорится в сообщении.
Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в международном форуме “Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ”, который пройдет
29-30 сентября.
В мероприятии принимают участие более 1300 национальных и международных экспертов. Это представители правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных и негосударственных организаций.
По его итогам ожидается подписание соглашений на крупные суммы.