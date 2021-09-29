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Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
Во время встречи в Ташкенте стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ, а также рассмотрели... 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T14:46+0500
2021-09-29T14:46+0500
политика
узбекистан
снг
абдулазиз камилов
форум
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Встреча прошла в среду, 29 сентября. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в рамках СНГ и международной повестки дня, а также график предстоящих многосторонних мероприятий.Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в международном форуме “Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ”, который пройдет 29-30 сентября.В мероприятии принимают участие более 1300 национальных и международных экспертов. Это представители правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных и негосударственных организаций.По его итогам ожидается подписание соглашений на крупные суммы.
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узбекистан, снг, абдулазиз камилов, форум, сергей лебедев

Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ

14:46 29.09.2021
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© МИД Узбекистана29 сентября 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым
29 сентября 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
© МИД Узбекистана
Во время встречи в Ташкенте стороны обменялись мнениями о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ, а также рассмотрели график предстоящих многосторонних мероприятий.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Встреча прошла в среду, 29 сентября. Стороны рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия в рамках СНГ и международной повестки дня, а также график предстоящих многосторонних мероприятий.
“Состоялся также обмен мнениями о ходе подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-участников СНГ”, — говорится в сообщении.
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Сергей Лебедев прибыл в Ташкент для участия в международном форуме “Узбекистан: итоги и перспективы экономических реформ”, который пройдет 29-30 сентября.
В мероприятии принимают участие более 1300 национальных и международных экспертов. Это представители правительства страны, международного бизнеса и финансистов, специалистов профильных международных, региональных и негосударственных организаций.
По его итогам ожидается подписание соглашений на крупные суммы.
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