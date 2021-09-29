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Узбекистан и ЕС начали 9-й раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве
Узбекистан и ЕС начали 9-й раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве
Ранее в ЕС отмечали, что документ планируется подписать до конца года в рамках визита Шавката Мирзиёева в Брюссель. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T09:59+0500
2021-09-29T09:59+0500
2021-09-29T09:59+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Представители Узбекистана и Евросоюза начали в Брюсселе девятый раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.В течение недели узбекские и европейские эксперты будут активно обсуждать текст проекта документа. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020-м, однако из-за пандемии сроки скорректировали.Переговоры по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве начались в феврале 2019 года, три раунда — в июле и сентябре 2020-го, а также в феврале этого года — прошли в онлайн-формате. Сообщалось, что договор может быть заключен до конца 2021-го.Напомним: в мае спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан озвучил, что новое всеобъемлющее двустороннее соглашение будет подписано в ходе визита президента РУз Шавката Мирзиёева в Брюссель.
https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-nashel-podxod-k-pribaltike-i-es--pri-pomoschi-plova-i-konservov-18795204.html
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узбекистан, евросоюз, соглашение, переговоры, ес
Узбекистан и ЕС начали 9-й раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве
Ранее в ЕС отмечали, что документ планируется подписать до конца года в рамках визита Шавката Мирзиёева в Брюссель.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Представители Узбекистана и Евросоюза начали в Брюсселе девятый раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению.
Об этом сообщили
в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.
В течение недели узбекские и европейские эксперты будут активно обсуждать текст проекта документа.
Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020-м, однако из-за пандемии сроки скорректировали.
"СРПС рассматривается в качестве одного из инструментов развития многосторонних отношений с ЕС, привлечения европейских инвестиций, а также европейского опыта в таких сферах, как интеллектуальная собственность, движение капитала, техническое, санитарное и фитосанитарное регулирование и других областях", — отметили в МИВТ.
Переговоры по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве начались в феврале 2019 года, три раунда — в июле и сентябре 2020-го, а также в феврале этого года — прошли в онлайн-формате.
Сообщалось, что договор может быть заключен до конца 2021-го.
Напомним: в мае спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан озвучил
, что новое всеобъемлющее двустороннее соглашение будет подписано в ходе визита президента РУз Шавката Мирзиёева в Брюссель.