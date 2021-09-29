https://uz.sputniknews.ru/20210929/uzbekistan-i-es-nachali-9-y-raund-peregovorov-po-soglasheniyu-o-sotrudnichestve-20687788.html

Узбекистан и ЕС начали 9-й раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве

Узбекистан и ЕС начали 9-й раунд переговоров по соглашению о сотрудничестве

Ранее в ЕС отмечали, что документ планируется подписать до конца года в рамках визита Шавката Мирзиёева в Брюссель. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T09:59+0500

2021-09-29T09:59+0500

2021-09-29T09:59+0500

политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Представители Узбекистана и Евросоюза начали в Брюсселе девятый раунд переговоров по новому всеобъемлющему двустороннему соглашению.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) республики.В течение недели узбекские и европейские эксперты будут активно обсуждать текст проекта документа. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года. Ранее МИД Узбекистана сообщал, что ЕС и республика рассчитывали подписать СРПС уже в 2020-м, однако из-за пандемии сроки скорректировали.Переговоры по соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве начались в феврале 2019 года, три раунда — в июле и сентябре 2020-го, а также в феврале этого года — прошли в онлайн-формате. Сообщалось, что договор может быть заключен до конца 2021-го.Напомним: в мае спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан озвучил, что новое всеобъемлющее двустороннее соглашение будет подписано в ходе визита президента РУз Шавката Мирзиёева в Брюссель.

https://uz.sputniknews.ru/20210519/uzbekistan-nashel-podxod-k-pribaltike-i-es--pri-pomoschi-plova-i-konservov-18795204.html

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