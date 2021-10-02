https://uz.sputniknews.ru/20211002/v-aktau-otkroetsya-punkt-dlya-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20735617.html

В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана

В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана

Об этом стало известно в ходе посещения узбекистанским генконсулом Атабеком Турсынбековым строительных объектов товариществ с ограниченной ответственностью... 02.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-02T11:10+0500

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выборы президента узбекистана-2021

казахстан

узбекистанцы

выборы президента

актау

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Пункт для досрочного голосования граждан Узбекистана на предстоящих выборах президента республики планируется открыть в казахстанском городе Актау, передает ИА "Дунё".Об этом стало известно в ходе посещения Генконсулом Узбекистана в Актау Атабеком Турсынбековым строительных объектов товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) "Интер строй групп" и "Ондасын строй" для встречи с соотечественниками, занятыми на временных работах.Во время встречи Турсынбеков проинформировал сограждан о подготовке к проведению 24 октября выборов президента Узбекистана. Он рассказал, что для узбекистанцев, пребывающих на территории Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей республики, при Генконсульстве открыт избирательный участок №22.В административном здании ТОО "Интер строй групп" также будет создан пункт для досрочного голосования работников товарищества из числа граждан Узбекистана, пояснил генконсул. Отмечается, что на этих предприятиях в сфере строительства трудятся 170 узбекистанцев, которые смогут принять участие в голосовании.

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казахстан, узбекистанцы, выборы президента, актау