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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/v-aktau-otkroetsya-punkt-dlya-dosrochnogo-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20735617.html
В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
Об этом стало известно в ходе посещения узбекистанским генконсулом Атабеком Турсынбековым строительных объектов товариществ с ограниченной ответственностью... 02.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-02T11:10+0500
2021-10-02T11:20+0500
выборы президента узбекистана-2021
казахстан
узбекистанцы
выборы президента
актау
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Пункт для досрочного голосования граждан Узбекистана на предстоящих выборах президента республики планируется открыть в казахстанском городе Актау, передает ИА "Дунё".Об этом стало известно в ходе посещения Генконсулом Узбекистана в Актау Атабеком Турсынбековым строительных объектов товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) "Интер строй групп" и "Ондасын строй" для встречи с соотечественниками, занятыми на временных работах.Во время встречи Турсынбеков проинформировал сограждан о подготовке к проведению 24 октября выборов президента Узбекистана. Он рассказал, что для узбекистанцев, пребывающих на территории Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей республики, при Генконсульстве открыт избирательный участок №22.В административном здании ТОО "Интер строй групп" также будет создан пункт для досрочного голосования работников товарищества из числа граждан Узбекистана, пояснил генконсул. Отмечается, что на этих предприятиях в сфере строительства трудятся 170 узбекистанцев, которые смогут принять участие в голосовании.
https://uz.sputniknews.ru/20210825/utverjdeny-pravila-po-predotvrascheniyu-covid-19-na-vyborax-prezidenta-20235575.html
https://uz.sputniknews.ru/20210906/na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-ojidaetsya-prisutstvie-nablyudateley-iz-50-stran--tsik--20384528.html
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казахстан, узбекистанцы, выборы президента, актау

В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана

11:10 02.10.2021 (обновлено: 11:20 02.10.2021)
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© ИА "Дунё"В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
В Актау откроется пункт для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2021
© ИА "Дунё"
Об этом стало известно в ходе посещения узбекистанским генконсулом Атабеком Турсынбековым строительных объектов товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) "Интер строй групп" и "Ондасын строй".
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Пункт для досрочного голосования граждан Узбекистана на предстоящих выборах президента республики планируется открыть в казахстанском городе Актау, передает ИА "Дунё".
Об этом стало известно в ходе посещения Генконсулом Узбекистана в Актау Атабеком Турсынбековым строительных объектов товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО) "Интер строй групп" и "Ондасын строй" для встречи с соотечественниками, занятыми на временных работах.
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Во время встречи Турсынбеков проинформировал сограждан о подготовке к проведению 24 октября выборов президента Узбекистана. Он рассказал, что для узбекистанцев, пребывающих на территории Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей республики, при Генконсульстве открыт избирательный участок №22.
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В административном здании ТОО "Интер строй групп" также будет создан пункт для досрочного голосования работников товарищества из числа граждан Узбекистана, пояснил генконсул.
Отмечается, что на этих предприятиях в сфере строительства трудятся 170 узбекистанцев, которые смогут принять участие в голосовании.
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