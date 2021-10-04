Экономика
Сборка авто и выход к морю: Ташкент и Ашхабад готовят экономический прорыв
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© SputnikУзбекско-туркменский форум в Ташкенте
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В Ташкенте на первом узбекско-туркменском экономическом форуме обсудили вопросы расширения торговых связей, создание новых совместных предприятий и реализацию инвестиционных проектов. Форум состоялся в преддверии визита президента Туркменистана в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Обладая значительными природными ресурсами, развитой промышленностью и удобным геоэкономическим расположением Узбекистан и Туркменистан имеют огромный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества.
По словам министра финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердарова, в 2020 году внешнеторговый оборот с Узбекистаном составил 410 млн долларов. Он также отметил, что заметно меняется структура экспорта туркменской продукции в соседнее государство. В частности, увеличивается доля продукции из сырьевых отраслей: растут объемы поставок химических удобрений, продуктов неорганической химии, овощей, текстильной продукции. В импорте превалирует продукция сельского хозяйства, технологическое оборудование, строительные материалы, добавил Сердаров.
Статистика
В Узбекистане работают 157 предприятий с участием Туркменистана, в их числе 65 СП и 92 - со стопроцентным туркменским капиталом.
В Туркменистане работают четыре экономических субъекта, а также зарегистрировано 11 инвестиционных проектов с участием узбекского капитала на сумму более 12 млн.
Учитывая показатели экономического взаимодействия, заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков отметил, что есть целый ряд конкретных направлений для расширения партнерства.
За несколько лет товарооборот между нашими странами вырос в три раза и продолжает увеличиваться. Несмотря на пандемию за первые 8 месяцев этого года по нашей статистике двусторонний товарооборот показал рост почти на 25%. Это говорит о колоссальном потенциале, который пока, к сожалению, полностью не задействован.
Вице-премьер также добавил, что руководители обоих государств поручили соответствующим ведомствам в ближайшие годы существенно увеличить показатели двусторонней торговли.
Согласно проведенному анализу, в 2020 году Узбекистан импортировал товары, которые можно было бы закупать в Туркменистане, на сумму около 600 млн долларов. Но они были завезены из третьих стран. Аналогичную ситуацию показал анализ импорта Туркменистана: продукции из третьих стран было импортировано на 612 млн долларов. При этом аналогичная продукция такого же качества производится в Узбекистане.
По словам Сардора Умурзакова, на уровне заместителей министров внешнеторговых ведомств двух стран создана совместная рабочая группа. Первое ее заседание прошло в сентябре этого года. Этой рабочей группой подготовлено соглашение об упрощении взаиморасчетов во взаимной торговле между хозяйствующими субъектами Узбекистана и Туркменистана. Кроме этого, разработано соглашение о создании регулирования деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли. Подписание этих соглашений запланировано на завтра, 5 октября, в присутствии лидеров двух стран, анонсировал министр.
Еще одно важное направление в углублении экономического партнерства - развитие промышленной кооперации.
По очень многим направлениям и отраслям наши экономики должны и могут эффективно взаимодополнять друг друга. Этого мы можем добиться при помощи формирования непрерывных цепочек создания добавленной стоимости с учетом сравнительных преимуществ двух стран. Мы могли бы создавать совместные предприятия как в Туркменистане, так и в Узбекистане.
По словам чиновника, уже началась проработка конкретных проектов. Так, в Туркменистане планируется организовать сборку легковых автомобилей, а также создать производство электротехнической продукции. Если говорить об Узбекистане, то здесь обсуждаются проекты в газохимической отрасли, по глубокой переработке сельхозпродукции, производству готовой текстильной и кожевенно-обувной продукции, а также строительных материалов.
Выход в третьи страны
Узбекистан стал девятой страной в мире, получившей статус бенефициара всеобщей системы преференций Европейского союза. Это значит, что из республики в страны Европы могут ввозиться беспошлинно 6 200 наименований различной продукции. Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана призвал туркменских предпринимателей воспользоваться этой возможностью для развития промышленной кооперации и вывода совместной продукции общими усилиями на рынки третьих стран.
Еще одно направление сотрудничества, которое отметил министр — углубление транспортно-логистического партнерства. Речь идет не только о доступе товаров обеих стран на рынки друг друга, но и о наращивании транзитного потенциала республик. Как рассказал Умурзаков, для этого уже создана отдельная рабочая группа на уровне транспортных ведомств, занимающаяся проработкой вопросов дальнейшего развития транспортных коридоров и предоставления взаимных тарифных преференций на следующий год.
Отдельно хотел бы обратить внимание субъектов бизнеса Узбекистана на преимущества и возможности Международного морского порта "Туркменбаши". Использование его потенциала позволит узбекским предпринимателям существенно расширить свой бизнес, сократить транспортные расходы, издержки при вывозе своей продукции как на рынки Южного Кавказа, так и рынки Европы.
Как отметили участники форума, наиболее активными темпами развивается торговля в области химической промышленности. По словам председателя правления "Узкимёсаноат" Журабека Мирзамахмудова, если в 2019 году было экспортировано продукции на сумму 12,4 млн долларов, то в 2020-м экспорт составил около 30 млн. В этом году ожидается более 50 млн. А перечень видов экспортируемой продукции увеличится с четырех до девяти наименований. Он также добавил, что растет не только экспорт узбекской продукции, но и импорт из Туркменистана.
Мы импортируем бишофит, есть договоренности о покупке туркменской продукции, в частности, полиэтилена и полипропилена. Мы готовы расширять поставки нашего нового завода по производству автомобильных шин. Большой интерес у туркменских коллег вызвали конвейерные ленты. Кроме того, готовы расширять сотрудничество в области использования инфраструктуры порта "Туркменбаши".
Журабек Мирзамахмудов также добавил, что в рамках предстоящего визита главы Туркменистана планируется подписание одного из крупнейших контрактов с госконцерном "Туркменхимия" сроком на пять лет. Ранее подобные договоренности были краткосрочными – на один год.
По словам Мирзамахмудова, в настоящее время активно изучаются возможности использования минерально-сырьевой базы Туркменистана. Прежде всего речь идет о месторождениях йода, брома, организации производства сульфата натрия, который востребован не только в строительной отрасли обеих стран, но и в соседних государствах.
17 февраля, 17:21
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В рамках первого узбекско-туркменского экономического форума подготовлен целый ряд серьезных долгосрочных документов как по направлению поставок различной продукции, так и инвестиционных проектов. Участниками встречи уже подписаны соглашения об импорте маргариновой продукции и сухофруктов, экспорте полиэтиленовой продукции, контракты на предоставление логистических услуг, поставку цыплят и инкубационных яиц, меморандум о сотрудничестве в области транспорта, логистики и торговли, о намерениях организации совместного производства автотранспортных средств, контракт о поставке электробытовых товаров. Всего запланировано подписание около 45 двусторонних документов.