https://uz.sputniknews.ru/20211007/vybory-v-uzbekistane-budut-osveschat-svyshe-1300-jurnalistov-20815261.html

Выборы в Узбекистане будут освещать свыше 1300 журналистов

Выборы в Узбекистане будут освещать свыше 1300 журналистов

Президентские выборы в Узбекистане будут освещать шесть местных средств массовой информации, а также 146 зарубежных журналистов, прошедших аккредитацию в... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T16:02+0500

2021-10-07T16:02+0500

2021-10-07T16:05+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

наблюдатели

сми

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1357 представителей средств массовой информации на выборы президента Узбекистана, намеченные на 24 октября.На заседании ЦИК в четверг было отмечено, что среди них — 146 зарубежных журналистов. От Узбекистана заявки на регистрацию подали шесть местных СМИ.Помимо этого, за выборами будут следить 380 представителей зарубежных стран и международных организаций. Седьмого октября мандаты получили 156 наблюдателей из Бельгии, ОАЭ, Великобритании, Германии, Франции, Индии, Чехии, России, Таджикистана и Казахстана.Президентские выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. В них участвуют представители всех пяти политических партий, официально действующих в стране.Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев зарегистрирован от от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Политики уже провели встречи с гражданами в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях. На них они представляют свои предвыборные программы, а также отвечают на вопросы избирателей, говорят о важности политического мероприятия и призывают их принимать активное участие в выборах.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/kto-i-kak-obespechit-bezopasnost-na-prezidentskix-vyborax-v-uzbekistane-20814164.html

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

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цик узбекистана, наблюдатели, сми