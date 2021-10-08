https://uz.sputniknews.ru/20211008/kogda-v-tashkente-dadut-otoplenie--reshenie-xokima-20827086.html

Когда в Ташкенте дадут отопление — решение хокима

Когда в Ташкенте дадут отопление — решение хокима

В объектах социальной сферы и многоэтажных домах батареи станут теплыми с разницей в два дня. Такое решение принял глава столичной администрации. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T13:28+0500

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общество

отопление

жилой дом

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Хоким Ташкента подписал документ, в соответствии с которым отопление в объектах социальной сферы дадут 12 октября, а в многоэтажных домах - 14 октября.Ранее метеорологи спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. Согласно озвученным данным, в Узбекистан придет прохлада и дожди. В горных районах страны возможен туман, температура опустится до −3.А в конце сентября стало известно о том, что система теплоснабжения столицы передана в управление французской компании Veolia Central & Eastern Europe сроком на 30 лет.В первую очередь иностранное предприятие модернизирует системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов через котельные "Водник" и "Саноат Энерго" в Бектемирском и Сергелийском районах столицы.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/zhiteli-stolitsy-poluchili-pereraschet-za-otoplenie-s-pereboyami-17911013.html

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отопление, жилой дом, хокимият ташкента