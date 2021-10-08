Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211008/kogda-v-tashkente-dadut-otoplenie--reshenie-xokima-20827086.html
Когда в Ташкенте дадут отопление — решение хокима
Когда в Ташкенте дадут отопление — решение хокима
В объектах социальной сферы и многоэтажных домах батареи станут теплыми с разницей в два дня. Такое решение принял глава столичной администрации. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T13:28+0500
2021-10-08T13:29+0500
общество
отопление
жилой дом
хокимият ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/08/20826786_0:130:1111:755_1920x0_80_0_0_ee9dd72894fdeac84d891d2a59fbb810.png
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Хоким Ташкента подписал документ, в соответствии с которым отопление в объектах социальной сферы дадут 12 октября, а в многоэтажных домах - 14 октября.Ранее метеорологи спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. Согласно озвученным данным, в Узбекистан придет прохлада и дожди. В горных районах страны возможен туман, температура опустится до −3.А в конце сентября стало известно о том, что система теплоснабжения столицы передана в управление французской компании Veolia Central &amp; Eastern Europe сроком на 30 лет.В первую очередь иностранное предприятие модернизирует системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов через котельные "Водник" и "Саноат Энерго" в Бектемирском и Сергелийском районах столицы.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/zhiteli-stolitsy-poluchili-pereraschet-za-otoplenie-s-pereboyami-17911013.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/08/20826786_0:15:1111:848_1920x0_80_0_0_f2c4930b9213934f7f10651f8cd9b252.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отопление, жилой дом, хокимият ташкента

Когда в Ташкенте дадут отопление — решение хокима

13:28 08.10.2021 (обновлено: 13:29 08.10.2021)
366
© Pixabay / Olivier Nyssens Кот на батарее
Кот на батарее - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Pixabay / Olivier Nyssens
В объектах социальной сферы и многоэтажных домах батареи станут теплыми с разницей в два дня. Такое решение принял глава столичной администрации.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Хоким Ташкента подписал документ, в соответствии с которым отопление в объектах социальной сферы дадут 12 октября, а в многоэтажных домах - 14 октября.

"На основании решения хокима Ташкента, с 12 октября 2021 года начинается отопление объектов социальной сферы, соответствующим образом, с 14 октября многоэтажные жилые дома будут переведены на регулярное отопление", сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Ранее метеорологи спрогнозировали погоду в республике на ближайшие дни. Согласно озвученным данным, в Узбекистан придет прохлада и дожди. В горных районах страны возможен туман, температура опустится до −3.
Оплата ЖКХ - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
23 марта, 17:53
4492
А в конце сентября стало известно о том, что система теплоснабжения столицы передана в управление французской компании Veolia Central & Eastern Europe сроком на 30 лет.
В первую очередь иностранное предприятие модернизирует системы отопления 118 многоэтажных домов и 43 социальных объектов через котельные "Водник" и "Саноат Энерго" в Бектемирском и Сергелийском районах столицы.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:10Сколько узбекистанцев возьмут на "космическую работу" в России
16:07В афганской мечети прогремел взрыв
15:36Эксперт объяснил, почему Россия помогает Европе "не замерзнуть"
15:26В МВД ищут Telegram-шантажистов, собирающих данные об узбекистанцах
15:20Time "потроллил" Цукерберга: обложка журнала вышла с необычным портретом главы Facebook
14:55Глава разведки Узбекистана готовится к визиту в Москву
14:18Восточная Европа под ударом: американские ядерные бомбы B61 готовы к уничтожению региона
13:51Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео
13:42Мирзиёев выразил соболезнования в связи с землетрясением в Пакистане
13:28Когда в Ташкенте дадут отопление — решение хокима
13:01Популярная зона отдыха "Пирамиды" выставлена на продажу одним лотом
12:47Афганистан может стать "страной-изгоем", как в 1990-х: Узбекистан не согласен
12:31Алламжонов раскритиковал подготовку водителей и вспомнил закрытый "Автотест"
12:24В Узбекистане объяснили контакты с ОДКБ политическим прагматизмом
12:05В одном из районов Ташкента откроют мобильные пункты сбора мусора — фото
11:55"Перепалка" России и ЕС вокруг COVID-сертификатов: в чем суть спора
11:20Лучше ввести диктатуру или развалить страну, чем это терпеть
10:59В трудовые отношения Украины введут казачью вольницу
10:57В Узбекистане реабилитируют женщин, пострадавших от насилия: план уже есть
10:20России мешают расколоть Британию