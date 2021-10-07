https://uz.sputniknews.ru/20211007/tashkent-i-kabul-gotovyat-peregovory-v-termeze--mid-20819387.html

Ташкент и Кабул готовят переговоры в Термезе — МИД

Ташкент и Кабул готовят переговоры в Термезе — МИД

Предметом будущих переговоров послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T20:51+0500

2021-10-07T20:51+0500

2021-10-07T20:51+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

абдулазиз камилов

термез

переговоры

кабул

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ташкент и Кабул договорились провести совместные переговоры в приграничном узбекском Термезе в ближайшее время, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Договоренность о встрече достигнута в четверг в ходе рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова в афганскую столицу.Министр встретился с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром. На них присутствовали вице-премьер по экономическим вопросам А.Ханафи, министры транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства Афганистана. Отдельная встреча состоялась с и.о. министра иностранных дел Мавлави Амирхоном Муттаки.По данным узбекского МИД, предметом будущих переговоров в Термезе послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги.При этом афганская сторона выразила готовность обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении этих проектов.По данным МИД, стороны также обсудили текущую ситуацию в стране. Члены временного правительства Афганистана выразили признательность президенту Узбекистана за гуманитарную помощь, политику по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого двустороннего диалога, а также призыву к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом.По данным ведомства, официальный Кабул твердо заявил, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана.В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в этой стране.* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран

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узбекистан, абдулазиз камилов, термез, переговоры, кабул