Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Ташкент и Кабул готовят переговоры в Термезе — МИД
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулализ Камилов посетил Кабул с рабочим визитом
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Предметом будущих переговоров послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги. Афганистан готов обеспечить безопасность узбекских специалистов.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ташкент и Кабул договорились провести совместные переговоры в приграничном узбекском Термезе в ближайшее время, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Договоренность о встрече достигнута в четверг в ходе рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова в афганскую столицу.
Министр встретился с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром. На них присутствовали вице-премьер по экономическим вопросам А.Ханафи, министры транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства Афганистана. Отдельная встреча состоялась с и.о. министра иностранных дел Мавлави Амирхоном Муттаки.
По данным узбекского МИД, предметом будущих переговоров в Термезе послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги.
“Сторонами достигнута договоренность о проведении в ближайшее время совместных переговоров в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП “Сурхан – Пули-Хумри” и железной дороги по маршруту “Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар”, — говорится в заявлении.
При этом афганская сторона выразила готовность обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении этих проектов.
По данным МИД, стороны также обсудили текущую ситуацию в стране. Члены временного правительства Афганистана выразили признательность президенту Узбекистана за гуманитарную помощь, политику по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого двустороннего диалога, а также призыву к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом.
“Члены афганской делегации выразили глубокую благодарность руководству Узбекистана за содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта города Мазари-Шариф, бесперебойном функционировании узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости”, — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, официальный Кабул твердо заявил, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана.
В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в этой стране.
* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран