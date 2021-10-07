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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/tashkent-i-kabul-gotovyat-peregovory-v-termeze--mid-20819387.html
Ташкент и Кабул готовят переговоры в Термезе — МИД
Ташкент и Кабул готовят переговоры в Термезе — МИД
Предметом будущих переговоров послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T20:51+0500
2021-10-07T20:51+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
абдулазиз камилов
термез
переговоры
кабул
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ташкент и Кабул договорились провести совместные переговоры в приграничном узбекском Термезе в ближайшее время, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Договоренность о встрече достигнута в четверг в ходе рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова в афганскую столицу.Министр встретился с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром. На них присутствовали вице-премьер по экономическим вопросам А.Ханафи, министры транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства Афганистана. Отдельная встреча состоялась с и.о. министра иностранных дел Мавлави Амирхоном Муттаки.По данным узбекского МИД, предметом будущих переговоров в Термезе послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги.При этом афганская сторона выразила готовность обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении этих проектов.По данным МИД, стороны также обсудили текущую ситуацию в стране. Члены временного правительства Афганистана выразили признательность президенту Узбекистана за гуманитарную помощь, политику по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого двустороннего диалога, а также призыву к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом.По данным ведомства, официальный Кабул твердо заявил, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана.В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в этой стране.* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211003/taliban-pytaetsya-dogovoritsya-s-uzbekistanom-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-20744316.html
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узбекистан, абдулазиз камилов, термез, переговоры, кабул

Ташкент и Кабул готовят переговоры в Термезе — МИД

20:51 07.10.2021
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулализ Камилов посетил Кабул с рабочим визитом
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулализ Камилов посетил Кабул с рабочим визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Предметом будущих переговоров послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги. Афганистан готов обеспечить безопасность узбекских специалистов.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Ташкент и Кабул договорились провести совместные переговоры в приграничном узбекском Термезе в ближайшее время, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Договоренность о встрече достигнута в четверг в ходе рабочего визита главы внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиза Камилова в афганскую столицу.
Министр встретился с руководством Афганистана во главе с заместителем главы временного правительства по политическим вопросам Муллой Абдулом Кабиром. На них присутствовали вице-премьер по экономическим вопросам А.Ханафи, министры транспорта и гражданской авиации, общественных работ, энергетики и водного хозяйства Афганистана. Отдельная встреча состоялась с и.о. министра иностранных дел Мавлави Амирхоном Муттаки.
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По данным узбекского МИД, предметом будущих переговоров в Термезе послужат вопросы торгово-экономического характера, в том числе реализации проектов строительства ЛЭП и железной дороги.
“Сторонами достигнута договоренность о проведении в ближайшее время совместных переговоров в Термезе по обсуждению вопросов торгово-экономического характера, в том числе по реализации проектов строительства ЛЭП “Сурхан – Пули-Хумри” и железной дороги по маршруту “Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар”, — говорится в заявлении.
При этом афганская сторона выразила готовность обеспечить безопасность узбекских специалистов, задействованных в осуществлении этих проектов.
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По данным МИД, стороны также обсудили текущую ситуацию в стране. Члены временного правительства Афганистана выразили признательность президенту Узбекистана за гуманитарную помощь, политику по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого двустороннего диалога, а также призыву к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом.
“Члены афганской делегации выразили глубокую благодарность руководству Узбекистана за содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта города Мазари-Шариф, бесперебойном функционировании узбекско-афганской границы, через которую на постоянной основе доставляются в страну продовольствие и другие товары первой необходимости”, — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, официальный Кабул твердо заявил, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана.
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В начале августа талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в этой стране.
* — члены террористической организации “Талибан”, запрещенной в России и ряде других стран
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