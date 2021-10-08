https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-trudovye-otnosheniya-ukrainy-vvedut-kazachyu-volnitsu-20822789.html

В трудовые отношения Украины введут казачью вольницу

В трудовые отношения Украины введут казачью вольницу

Украинские власти близки к тому, чтобы исполнить очередную мечту публики, скакавшей на киевском Майдане в 2014 году: лишить наемных работников ряда ненужных... 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T10:59+0500

2021-10-08T10:59+0500

2021-10-08T11:00+0500

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Верховная рада в первом чтении приняла законопроект № 5388, который на Украине окрестили законопроектом "о быстрых увольнениях".Его принятие станет очередным элементом декоммунизации общества: наемные работники получат священное право работать столько, сколько скажут, а получать на руки столько, сколько дадут.Это уже не первая попытка постмайданных властей Украины отменить или обойти Кодекс законов о труде (КЗоТ), действующий с 1971 года! Пусть он претерпел огромное количество изменений, но его базовая матрица все же закрепляет за наемными работниками довольно широкий перечень прав. Предыдущая попытка атаковать КЗоТ в лоб пришлась на начало 2020 года и не закончилась ничем.Право на заключение индивидуальных трудовых договоров нынешним трудовым законодательством тоже предусмотрено. Но если условия трудового договора ухудшают условия труда работника по сравнению с предусмотренными КЗоТ, то такой договор довольно легко оспорить (также и задним числом) и признать недействительным. Именно это ограничение предлагается убрать.Плюс ко всему новые трудовые договоры по желанию работодателя станут срочными. А точнее — краткосрочными, ибо заключаться они будут на любой срок, но не более пяти лет. Краткосрочность договоров не только автоматически упростит процедуру увольнения, но и позволит держать персонал в своеобразном постоянном режиме испытательного срока. Ранее срочные договоры, конечно, тоже применялись, но исходя из срочного же характера работы. Обычных работников они не касались. Кроме того, в договоре могут быть прописаны еще и условия его расторжения (то есть увольнения работника) до окончания срока. И ничего подобного нынешнему предупреждению об увольнении за два месяца, конечно, не предусмотрено.Кроме того, на Украине до сих пор действует норма о том, что увольнение нужно согласовывать с профсоюзами. В большинстве случаев практического значения она не имеет — кроме некоторых сфер с относительно сильными профсоюзами (железнодорожники, часть шахтеров), а также бюджетников. Последние довольно часто могли оспорить незаконное увольнение в суде, в том числе и по причине отсутствия согласования с профсоюзами. Но теперь такая норма будет просто удалена из законодательства. Тем самым, по сути, будут уничтожены и профсоюзы, поскольку смысла их существования в таких условиях просто нет.И при официальном трудоустройстве эти нормы худо-бедно действуют — особенно у бюджетников. Теперь же предлагается продолжительность рабочего дня, перспективы сверхурочной работы и работы в выходные дни, оплаты такой работы и даже вопрос предоставления отпуска определять условиями индивидуального договора. Об автоматическом наличии 40-часовой рабочей недели придется забыть. Кстати, то же касается и льгот для работников определенных профессий или в определенных случаях, которые сейчас прямо закреплены законодательством.Но, возможно, самым прекрасным новшеством в трудовых отношениях станет материальная ответственность работников по-новому. Работник будет отвечать перед работодателем за весь нанесенный материальный ущерб. Вне зависимости от того, предусмотрено ли это трудовым договором, поскольку это прямая норма законопроекта. Действующий КЗоТ определяет, что в общем случае материальная ответственность работника ограничивается средним заработком. И только в исключительных предусмотренных законодательством случаев может быть больше. Даже глава КЗоТ, определяющая ее, называется "Гарантии при возложении на работников материальной ответственности за ущерб, нанесенный предприятию, учреждению, организации", в новом виде будет называться "Материальная ответственность работника". И в ней целая статья посвящена случаям привлечения работников к материальной ответственности в полном размере нанесенного ущерба. И среди этих случаев не только состояние опьянения или умышленное нанесение ущерба, но и целый ряд других случаев. От соответствующей записи в трудовом договоре (по любому поводу) до получения имущества под отчет, недостачи, действий работника, прямо не предусмотренных его трудовыми обязанностями, и так далее. К этому в ряде случаев добавляется еще и коллективная материальная ответственность. В общем, вероятность того, что, поработав, человек еще и останется должен (и, возможно, много), при новом трудовом законодательстве станет вполне реальной.Что не совсем соотносится с изложенными выше принципами предлагаемых изменений. И еще прогнозируют выведение из тени зарплат в конвертах, хотя эта проблема лежит вообще в иной плоскости.Количество штатных работников на Украине с домайданных времен сократилось на катастрофические 27 процентов. Желание как-то исправить ситуацию понять можно. Но для этого нужно готовить условия для создания новых рабочих мест, а не ухудшать условия для существующих.Проталкиваемые изменения направлены на дальнейшее сокращение социальной составляющей украинского государства как такового — хотя в первой статье Конституции прямо утверждается, что Украина является именно социальным государством. Работодатели, безусловно, получат некоторые односторонние преимущества. А вот многие из кричавших в 2014 году о том, что они "не рабы", к этому статусу еще немного приблизятся.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210921/novaya-era-ukraintsy-budut-jit-kak-v-angliyskom-romane-20580716.html

https://uz.sputniknews.ru/20210416/kiev-gotov-k-triumfu-v-evrope-gotova-li-evropa--neizvestno-18372204.html

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Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

Валерий Михайлов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

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киев, украина, евромайдан, майдан, верховная рада