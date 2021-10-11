https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistantsy-zanyali-pervoe-mesto-v--medalnom-zachete-na-chempionate-tsa-po-mma-v-nukuse-20855274.html
Узбекистанцы заняли первое место в медальном зачете на чемпионате ЦА по MMA в Нукусе
Узбекистанцы заняли первое место в медальном зачете на чемпионате ЦА по MMA в Нукусе
Сборная Казахстана оказалась на втором месте, в ее копилке 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых наград. Таджикистанские борцы расположились на третьем месте... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T13:32+0500
2021-10-11T13:32+0500
2021-10-11T14:52+0500
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узбекистан
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спортивные соревнования
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате Центральной Азии по смешанным единоборствам среди любителей, который впервые прошел 9-10 октября в Нукусе. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Центральноазиатской конфедерации MMA.Чемпионат проводился в 10 весовых категориях. Мероприятие было организовано Центральноазиатской конфедерацией смешанных единоборств (CAMMAC 2021), Ассоциацией смешанных единоборств Узбекистана и Министерством обороны. Одним из приглашенных зарубежных экспертов был президент Международной федерации смешанных единоборств (ММА) Керрит Браун.На протяжении двух дней соревновались мастера смешанных единоборств из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана. Из 20 узбекистанских бойцов, принявших участие в состязаниях, семь вышли в финал и завоевали золотые медали: Джамшидбек Тиллабоев (-56,7 кг), Шукуржон Рустамов (-65,8 кг), Мунис Муминжонов (-77,1 кг), Зокиржон Мамарасулов (-83,9 кг), Хусанбой Рахимов (93 кг), Хасанбой Рахимов (-120,2 кг), а также Ихтиёр Холмуродов (+120,2 кг), который был номинирован на звание лучшего бойца чемпионата.К тому же борцы из Узбекистана стали обладателями восьми бронзовых наград: Одил Сайфиддинов (-52,2 кг), Фаррухжон Олимжонов (-65,8 кг), Далер Юлдашев (-70,3 кг), Азизжон Гуломхасанов (-77,1 кг), Ахмет Сметуллаев (-83,9 кг), Илёс Камилов (-93 кг), Файзулло Махамматов (-120,2 кг) и Хакимжон Исмоилов (+120,2 кг). Таким образом, в общекомандном медальном зачете первое место заняли узбекистанские спортсмены - на их счету 7 золотых и 8 бронзовых медалей. Сборная Казахстана оказалась на втором месте, в ее копилке 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых наград. Таджикистанские борцы расположились на третьем месте, у них 4 "серебра" и 6 "бронз".
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узбекистан, нукус, поединок, спортивные соревнования, чемпионат
Узбекистанцы заняли первое место в медальном зачете на чемпионате ЦА по MMA в Нукусе
13:32 11.10.2021 (обновлено: 14:52 11.10.2021)
Сборная Казахстана оказалась на втором месте, в ее копилке 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых наград. Таджикистанские борцы расположились на третьем месте, у них 4 "серебра" и 6 "бронз".
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Узбекистан занял первое место в общекомандном зачете на чемпионате Центральной Азии по смешанным единоборствам среди любителей, который впервые прошел 9-10 октября в Нукусе. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе Центральноазиатской конфедерации MMA.
Чемпионат проводился в 10 весовых категориях. Мероприятие было организовано Центральноазиатской конфедерацией смешанных единоборств (CAMMAC 2021), Ассоциацией смешанных единоборств Узбекистана и Министерством обороны.
Одним из приглашенных зарубежных экспертов был президент Международной федерации смешанных единоборств (ММА) Керрит Браун.
На протяжении двух дней соревновались мастера смешанных единоборств из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.
Из 20 узбекистанских бойцов, принявших участие в состязаниях, семь вышли в финал и завоевали золотые медали: Джамшидбек Тиллабоев (-56,7 кг), Шукуржон Рустамов (-65,8 кг), Мунис Муминжонов (-77,1 кг), Зокиржон Мамарасулов (-83,9 кг), Хусанбой Рахимов (93 кг), Хасанбой Рахимов (-120,2 кг), а также Ихтиёр Холмуродов (+120,2 кг), который был номинирован на звание лучшего бойца чемпионата.
К тому же борцы из Узбекистана стали обладателями восьми бронзовых наград: Одил Сайфиддинов (-52,2 кг), Фаррухжон Олимжонов (-65,8 кг), Далер Юлдашев (-70,3 кг), Азизжон Гуломхасанов (-77,1 кг), Ахмет Сметуллаев (-83,9 кг), Илёс Камилов (-93 кг), Файзулло Махамматов (-120,2 кг) и Хакимжон Исмоилов (+120,2 кг).
Таким образом, в общекомандном медальном зачете первое место заняли узбекистанские спортсмены - на их счету 7 золотых и 8 бронзовых медалей.
Сборная Казахстана оказалась на втором месте, в ее копилке 3 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых наград. Таджикистанские борцы расположились на третьем месте, у них 4 "серебра" и 6 "бронз".