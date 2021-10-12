https://uz.sputniknews.ru/20211012/molodej-vajno-privlekat-k-palomnichestvu--mirziyoev-20872837.html

Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев

Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев

Соответствующее заявление глава государства сделал в Бухаре. По его словам, это послужит расширению кругозора молодых узбекистанцев. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T14:39+0500

2021-10-12T14:39+0500

2021-10-12T14:39+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

шавкат мирзиёев

предвыборные агитации

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития паломничества в стране и привлечения к нему молодежи, сообщает пресс-служба лидера.Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе посещения мавзолея Бахауддина Накшбанда в Бухаре в рамках своего визита в регион.Мирзиёев подчеркнул важность благоустройства святых мест и ведущих к ним дорог, развития внутреннего туризма, а также отметил значимость просвещения, одним из центров которого издревле считалась Бухара.В Бухару Шавкат Мирзиёев прибыл накануне после посещения Кашкадарьинской области. Здесь он ознакомится с ходом развития региона, а также проведет встречу с бухарскими избирателями в качестве кандидата в президенты.Выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. В них участвуют представители всех пяти политических партий, официально действующих в стране.Действующий глава государства зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Политики встречаются с избирателями и представляют свои предвыборные программы.

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узбекистан, шавкат мирзиёев, предвыборные агитации