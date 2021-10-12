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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/molodej-vajno-privlekat-k-palomnichestvu--mirziyoev-20872837.html
Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев
Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев
Соответствующее заявление глава государства сделал в Бухаре. По его словам, это послужит расширению кругозора молодых узбекистанцев. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T14:39+0500
2021-10-12T14:39+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
шавкат мирзиёев
предвыборные агитации
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития паломничества в стране и привлечения к нему молодежи, сообщает пресс-служба лидера.Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе посещения мавзолея Бахауддина Накшбанда в Бухаре в рамках своего визита в регион.Мирзиёев подчеркнул важность благоустройства святых мест и ведущих к ним дорог, развития внутреннего туризма, а также отметил значимость просвещения, одним из центров которого издревле считалась Бухара.В Бухару Шавкат Мирзиёев прибыл накануне после посещения Кашкадарьинской области. Здесь он ознакомится с ходом развития региона, а также проведет встречу с бухарскими избирателями в качестве кандидата в президенты.Выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. В них участвуют представители всех пяти политических партий, официально действующих в стране.Действующий глава государства зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Политики встречаются с избирателями и представляют свои предвыборные программы.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/mirziyoev-nasha-glavnaya-tsel--chtoby-v-uzbekistan-ne-strelyali-20856981.html
https://uz.sputniknews.ru/20211011/uzbekistan-gotov-zakupat-gaz-za-rubejom---prezident-20860212.html
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, предвыборные агитации

Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев

14:39 12.10.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаМирзиёев в Бухаре, в мавзолее Бахауддина Накшбанда
Мирзиёев в Бухаре, в мавзолее Бахауддина Накшбанда - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Соответствующее заявление глава государства сделал в Бухаре. По его словам, это послужит расширению кругозора молодых узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность развития паломничества в стране и привлечения к нему молодежи, сообщает пресс-служба лидера.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе посещения мавзолея Бахауддина Накшбанда в Бухаре в рамках своего визита в регион.
“Паломничество выражает уважение нашего народа к памяти предков, служит расширению кругозора молодежи. Поэтому важно открывать сюда новые направления из других регионов, привозить молодежь, повышать ее знания”, — сказал президент во во время беседы с религиозными деятелями.
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Мирзиёев подчеркнул важность благоустройства святых мест и ведущих к ним дорог, развития внутреннего туризма, а также отметил значимость просвещения, одним из центров которого издревле считалась Бухара.
“В прошлом здесь было более 30 высших медресе. Нигде не было столько улемов, как здесь. И сегодня Бухара занимает особое место в воспитании молодежи, борьбе с невежеством через просвещение”, — сказал он.
В Бухару Шавкат Мирзиёев прибыл накануне после посещения Кашкадарьинской области. Здесь он ознакомится с ходом развития региона, а также проведет встречу с бухарскими избирателями в качестве кандидата в президенты.
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Выборы в Узбекистане намечены на 24 октября. В них участвуют представители всех пяти политических партий, официально действующих в стране.
Действующий глава государства зарегистрирован от УзЛиДеП. Его соперниками являются лидеры партий "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), "Адолат" ("Справедливость") и Экопартии — Алишер Кадыров, Бахром Абдухалимов, Нарзулло Обломурадов, а также заместитель председателя Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Максуда Варисова.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября. Политики встречаются с избирателями и представляют свои предвыборные программы.
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