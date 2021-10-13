https://uz.sputniknews.ru/20211013/bitva-s-bytovymi-trudnostyami-glava-obschestva-voinov-afgantsev-rasskazal-o-nabolevshem-20895869.html

Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем

Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем

Председатель объединения "Ветеран" Талъат Мурадов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал, о том, кто и как сегодня поддерживает... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T19:26+0500

2021-10-13T19:26+0500

2021-10-13T19:26+0500

общество

узбекистан

афганистан

ветераны

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— Талъат Пардаевич, в эти дни воины-интернационалисты по всему Узбекистану получают единовременную матпомощь в размере чуть более 2,1 миллиона сумов. Конверты вручаются от имени президента России. Что эта за акция, чему она приурочена и кто вообще сегодня поддерживает ветеранов?— После распада Советского Союза около 1,1 тысячи воинов-интернационалистов Узбекистана не смогли получить свои ордена и медали. В одном из выступлений президент России Владимир Путин заявил о том, что все они должны дойти до своих героев. На восстановление затерявшихся документов ушло почти 10 лет: готовились и направлялись в РФ данные, там информацию искали в архивах, после чего через МИД России совместно с сотрудниками посольства ветераны получали заслуженные в боях награды.Помню, как тогда многие наши ребята, которые героически сражались в свое время, и не могли получить медаль, обрадовались этой благой миссии. Еще в 2005 годах мы проводили акцию оказания матпомощи родителям погибших в афганской войне солдат.Не забывали и об общении — регулярные встречи однополчан из РФ, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана. Вместе посещали места боевой славы, наши святыни. Не обходится в этих случаях без тяжелых воспоминаний о павших товарищах.В этот раз президентом и Правительством РФ принято решение о разовой материальной поддержке ветеранов и малоимущих из Узбекистана. Мы предоставили список остро нуждающихся участников боевых действий из расчета 30 квот на каждый регион республики. По некоторым областям, например, Ферганской, лимит был увеличен до 50. Эта помощь - знак внимания России к своим бойцам, с честью выполнивших воинский долг.— Вы неоднократно затрагивали проблему протезирования для ветеранов боевых действий в Афганистане. Как сегодня решается этот вопрос?— Такая проблема существует и сразу обеспечить всех нуждающихся лекарствами и лечением нет возможности, но мы ежегодно помогаем нашим подопечным. Эта работа проводится в тесном контакте и с нашими властями, и с Российской федерацией.В Узбекистане также на уровне правительства и президента принимаются меры поддержки воинам-интернационалистам. В частности, согласно указу главы государства, создаются мастерские по изготовлению современных протезов, сейчас их уже десять. По предложению Минздрава нашим инвалидам-ампутантам в будущем будут выдавать сертификаты для этой медицинской процедуры. Мы посчитали всех инвалидов, узнали кому какой протез необходим, переговорили с мастерскими Узбекистана. Обладатель соответствующего сертификата сможет самостоятельно выбирать изготовителя. Мы очень благодарным властям страны за внимание к этой непростой проблеме.— С какими сложностями сегодня еще сталкиваются ветераны афганских событий?— Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть существовавшие у этой категории граждан социальные льготы. После нашего обращения в Сенат Олий Мажлиса председатель верхней палаты Танзила Нарбаева с пониманием отнеслась к нашей просьбе и уже направила документы на рассмотрение в Кабмин.Еще одна важная, но сложная тема – пересмотр пенсионного возраста для ветеранов боевых действий. К сожалению, из-за полученных ранений далеко не все бойцы доживают до 60 лет. Нами инициировано предложение о снижении этого порога для них хотя бы до 55 лет. Однако это непростая процедура, требующая всестороннего обсуждения и финансовых расчетов. Хочу, чтобы наши ветераны понимали это. Мы находимся в постоянном контакте с Минздравом и Минюстом. При этом стараемся облегчить жизнь ребятам, создать им приемлемые условия для поддержания здоровья, в частности, предоставляя путевки в санатории.Еще одна сложная ситуация возникла с участком нашей земли. В Юнусабаде на выделенной нам территории мы вели хозяйственную деятельность, платили налоги, планировали организовать там центр для ветеранов. Однако столкнулись с тем, что землю оформило на себя постороннее лицо, а нас вытесняют оттуда. Мы уже подали заявления в Генпрокуратуру, в суд, ждем решения. Единственное, чего мы добиваемся — это справедливости. Городские власти обещали создать спецкомиссию, чтобы разобраться, но пока результатов нет. Если потребуется, будем поднимать этот вопрос на более высоком уровне.— Появлялась информация, что некоторые воины-интернационалисты лишены права получения жилья. Есть ли такая проблема и каких категорий она касается?— Нет, это слухи, которые распространились из-за того, что некоторые чиновники местных хокимиятов, не вникнув в постановление Кабмина, дали совет нашим ветеранам покупать себе жилье через "Е-аукцион".У нас в стране утвержден закон о порядке выдачи социального жилья, поэтому воины-интернационалисты имеют право получать квартиры от государства. В задачи нашей общественной организации находит контроль исполнения тех самых постановлений, которые не работают, чтобы совместно с госорганами решать вопросы.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/za-chto-voiny-internatsionalisty-uzbekistana-blagodarili-putina-20878885.html

https://uz.sputniknews.ru/20210828/ya-byl-porajen-kak-amerikantsy-brosali-orujie-i-truslivo-ubegali--veteran-afganistana-20277709.html

https://uz.sputniknews.ru/20210226/V-Tashkente-sostoyalos-nagrazhdenie-veteranov-afganskoy-voyny--16084961.html

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узбекистан, афганистан, ветераны