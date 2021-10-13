Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211013/bitva-s-bytovymi-trudnostyami-glava-obschestva-voinov-afgantsev-rasskazal-o-nabolevshem-20895869.html
Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем
Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем
Председатель объединения "Ветеран" Талъат Мурадов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал, о том, кто и как сегодня поддерживает... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T19:26+0500
2021-10-13T19:26+0500
общество
узбекистан
афганистан
ветераны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18455439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bead80ff6bd9581c0e5cc7f220afcf05.jpg
— Талъат Пардаевич, в эти дни воины-интернационалисты по всему Узбекистану получают единовременную матпомощь в размере чуть более 2,1 миллиона сумов. Конверты вручаются от имени президента России. Что эта за акция, чему она приурочена и кто вообще сегодня поддерживает ветеранов?— После распада Советского Союза около 1,1 тысячи воинов-интернационалистов Узбекистана не смогли получить свои ордена и медали. В одном из выступлений президент России Владимир Путин заявил о том, что все они должны дойти до своих героев. На восстановление затерявшихся документов ушло почти 10 лет: готовились и направлялись в РФ данные, там информацию искали в архивах, после чего через МИД России совместно с сотрудниками посольства ветераны получали заслуженные в боях награды.Помню, как тогда многие наши ребята, которые героически сражались в свое время, и не могли получить медаль, обрадовались этой благой миссии. Еще в 2005 годах мы проводили акцию оказания матпомощи родителям погибших в афганской войне солдат.Не забывали и об общении — регулярные встречи однополчан из РФ, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана. Вместе посещали места боевой славы, наши святыни. Не обходится в этих случаях без тяжелых воспоминаний о павших товарищах.В этот раз президентом и Правительством РФ принято решение о разовой материальной поддержке ветеранов и малоимущих из Узбекистана. Мы предоставили список остро нуждающихся участников боевых действий из расчета 30 квот на каждый регион республики. По некоторым областям, например, Ферганской, лимит был увеличен до 50. Эта помощь - знак внимания России к своим бойцам, с честью выполнивших воинский долг.— Вы неоднократно затрагивали проблему протезирования для ветеранов боевых действий в Афганистане. Как сегодня решается этот вопрос?— Такая проблема существует и сразу обеспечить всех нуждающихся лекарствами и лечением нет возможности, но мы ежегодно помогаем нашим подопечным. Эта работа проводится в тесном контакте и с нашими властями, и с Российской федерацией.В Узбекистане также на уровне правительства и президента принимаются меры поддержки воинам-интернационалистам. В частности, согласно указу главы государства, создаются мастерские по изготовлению современных протезов, сейчас их уже десять. По предложению Минздрава нашим инвалидам-ампутантам в будущем будут выдавать сертификаты для этой медицинской процедуры. Мы посчитали всех инвалидов, узнали кому какой протез необходим, переговорили с мастерскими Узбекистана. Обладатель соответствующего сертификата сможет самостоятельно выбирать изготовителя. Мы очень благодарным властям страны за внимание к этой непростой проблеме.— С какими сложностями сегодня еще сталкиваются ветераны афганских событий?— Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть существовавшие у этой категории граждан социальные льготы. После нашего обращения в Сенат Олий Мажлиса председатель верхней палаты Танзила Нарбаева с пониманием отнеслась к нашей просьбе и уже направила документы на рассмотрение в Кабмин.Еще одна важная, но сложная тема – пересмотр пенсионного возраста для ветеранов боевых действий. К сожалению, из-за полученных ранений далеко не все бойцы доживают до 60 лет. Нами инициировано предложение о снижении этого порога для них хотя бы до 55 лет. Однако это непростая процедура, требующая всестороннего обсуждения и финансовых расчетов. Хочу, чтобы наши ветераны понимали это. Мы находимся в постоянном контакте с Минздравом и Минюстом. При этом стараемся облегчить жизнь ребятам, создать им приемлемые условия для поддержания здоровья, в частности, предоставляя путевки в санатории.Еще одна сложная ситуация возникла с участком нашей земли. В Юнусабаде на выделенной нам территории мы вели хозяйственную деятельность, платили налоги, планировали организовать там центр для ветеранов. Однако столкнулись с тем, что землю оформило на себя постороннее лицо, а нас вытесняют оттуда. Мы уже подали заявления в Генпрокуратуру, в суд, ждем решения. Единственное, чего мы добиваемся — это справедливости. Городские власти обещали создать спецкомиссию, чтобы разобраться, но пока результатов нет. Если потребуется, будем поднимать этот вопрос на более высоком уровне.— Появлялась информация, что некоторые воины-интернационалисты лишены права получения жилья. Есть ли такая проблема и каких категорий она касается?— Нет, это слухи, которые распространились из-за того, что некоторые чиновники местных хокимиятов, не вникнув в постановление Кабмина, дали совет нашим ветеранам покупать себе жилье через "Е-аукцион".У нас в стране утвержден закон о порядке выдачи социального жилья, поэтому воины-интернационалисты имеют право получать квартиры от государства. В задачи нашей общественной организации находит контроль исполнения тех самых постановлений, которые не работают, чтобы совместно с госорганами решать вопросы.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/za-chto-voiny-internatsionalisty-uzbekistana-blagodarili-putina-20878885.html
https://uz.sputniknews.ru/20210828/ya-byl-porajen-kak-amerikantsy-brosali-orujie-i-truslivo-ubegali--veteran-afganistana-20277709.html
https://uz.sputniknews.ru/20210226/V-Tashkente-sostoyalos-nagrazhdenie-veteranov-afganskoy-voyny--16084961.html
узбекистан
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дильшода Рахматова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg
Дильшода Рахматова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/16/18455439_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_da8e85aada0ee03cb70d2a763a829b55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, афганистан, ветераны

Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем

19:26 13.10.2021
232
© Sputnik / Рамиз БахтияровТалъат Мурадов
Талъат Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дилшода Рахматова - Sputnik Узбекистан
Дильшода Рахматова
Все материалы
Председатель объединения "Ветеран" Талъат Мурадов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал, о том, кто и как сегодня поддерживает ветеранов-интернационалистов в республике и какие проблемы все еще требуют решения.
— Талъат Пардаевич, в эти дни воины-интернационалисты по всему Узбекистану получают единовременную матпомощь в размере чуть более 2,1 миллиона сумов. Конверты вручаются от имени президента России. Что эта за акция, чему она приурочена и кто вообще сегодня поддерживает ветеранов?
— После распада Советского Союза около 1,1 тысячи воинов-интернационалистов Узбекистана не смогли получить свои ордена и медали. В одном из выступлений президент России Владимир Путин заявил о том, что все они должны дойти до своих героев. На восстановление затерявшихся документов ушло почти 10 лет: готовились и направлялись в РФ данные, там информацию искали в архивах, после чего через МИД России совместно с сотрудниками посольства ветераны получали заслуженные в боях награды.
Помню, как тогда многие наши ребята, которые героически сражались в свое время, и не могли получить медаль, обрадовались этой благой миссии. Еще в 2005 годах мы проводили акцию оказания матпомощи родителям погибших в афганской войне солдат.
Не забывали и об общении — регулярные встречи однополчан из РФ, Беларуси, Украины, Казахстана, Кыргызстана. Вместе посещали места боевой славы, наши святыни. Не обходится в этих случаях без тяжелых воспоминаний о павших товарищах.
Воины-интернационалисты из Узбекистана получили помощь от властей РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
Видео
За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
Вчера, 18:35
1663
В этот раз президентом и Правительством РФ принято решение о разовой материальной поддержке ветеранов и малоимущих из Узбекистана. Мы предоставили список остро нуждающихся участников боевых действий из расчета 30 квот на каждый регион республики. По некоторым областям, например, Ферганской, лимит был увеличен до 50. Эта помощь - знак внимания России к своим бойцам, с честью выполнивших воинский долг.
— Вы неоднократно затрагивали проблему протезирования для ветеранов боевых действий в Афганистане. Как сегодня решается этот вопрос?
— Такая проблема существует и сразу обеспечить всех нуждающихся лекарствами и лечением нет возможности, но мы ежегодно помогаем нашим подопечным. Эта работа проводится в тесном контакте и с нашими властями, и с Российской федерацией.
В Узбекистане также на уровне правительства и президента принимаются меры поддержки воинам-интернационалистам. В частности, согласно указу главы государства, создаются мастерские по изготовлению современных протезов, сейчас их уже десять. По предложению Минздрава нашим инвалидам-ампутантам в будущем будут выдавать сертификаты для этой медицинской процедуры. Мы посчитали всех инвалидов, узнали кому какой протез необходим, переговорили с мастерскими Узбекистана. Обладатель соответствующего сертификата сможет самостоятельно выбирать изготовителя. Мы очень благодарным властям страны за внимание к этой непростой проблеме.
— С какими сложностями сегодня еще сталкиваются ветераны афганских событий?
— Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть существовавшие у этой категории граждан социальные льготы. После нашего обращения в Сенат Олий Мажлиса председатель верхней палаты Танзила Нарбаева с пониманием отнеслась к нашей просьбе и уже направила документы на рассмотрение в Кабмин.
Председатель объединения VETERAN Талъат Мурадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Я был поражен, как американцы бросали оружие и трусливо убегали — ветеран Афганистана
28 августа, 17:59
5768
Еще одна важная, но сложная тема – пересмотр пенсионного возраста для ветеранов боевых действий. К сожалению, из-за полученных ранений далеко не все бойцы доживают до 60 лет. Нами инициировано предложение о снижении этого порога для них хотя бы до 55 лет. Однако это непростая процедура, требующая всестороннего обсуждения и финансовых расчетов. Хочу, чтобы наши ветераны понимали это. Мы находимся в постоянном контакте с Минздравом и Минюстом. При этом стараемся облегчить жизнь ребятам, создать им приемлемые условия для поддержания здоровья, в частности, предоставляя путевки в санатории.
Еще одна сложная ситуация возникла с участком нашей земли. В Юнусабаде на выделенной нам территории мы вели хозяйственную деятельность, платили налоги, планировали организовать там центр для ветеранов. Однако столкнулись с тем, что землю оформило на себя постороннее лицо, а нас вытесняют оттуда. Мы уже подали заявления в Генпрокуратуру, в суд, ждем решения. Единственное, чего мы добиваемся — это справедливости. Городские власти обещали создать спецкомиссию, чтобы разобраться, но пока результатов нет. Если потребуется, будем поднимать этот вопрос на более высоком уровне.
— Появлялась информация, что некоторые воины-интернационалисты лишены права получения жилья. Есть ли такая проблема и каких категорий она касается?
— Нет, это слухи, которые распространились из-за того, что некоторые чиновники местных хокимиятов, не вникнув в постановление Кабмина, дали совет нашим ветеранам покупать себе жилье через "Е-аукцион".
Ветеранов-афганцев из Ташкента наградили орденами общественного признания Воину интернационалисту - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2021
Общество
В Ташкенте состоялось награждение ветеранов афганской войны
26 февраля, 16:41
1616
У нас в стране утвержден закон о порядке выдачи социального жилья, поэтому воины-интернационалисты имеют право получать квартиры от государства. В задачи нашей общественной организации находит контроль исполнения тех самых постановлений, которые не работают, чтобы совместно с госорганами решать вопросы.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:56В европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин
20:07Оборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками
19:43Узбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”
19:26Битва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем
19:14В Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
18:48На крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи
18:23Положительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменов
17:30В Ташкентской области прошел международный турнир по дзюдо среди юниоров ЦА
16:50Под Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов
16:45Как горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
16:34В Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
16:32Как заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку"
16:03В России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
15:52Путин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
15:11На организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов
15:10В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
15:07Узбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
14:36Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
14:06В Узбекистане собирают команду по регби на Олимпиаду
13:41ЦИК: видеонаблюдение за выборами президента Узбекистана установят на 207 участках