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Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России
Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России
Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T12:02+0500
2021-10-13T12:03+0500
студенты
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мвд россии
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим — разрешение на временное проживание в целях получения образования.Речь идет об очно учащихся в российских образовательных и научных организациях, имеющих госаккредитацию.Согласно инициативе, иностранец, получивший разрешение на временное проживание (РВПО) в РФ, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания. Кроме того, иностранным учащимся хотят разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения. К примеру, на время каникул.Иностранцам с РВПО предлагается выдавать визу временно проживающего лица.
https://uz.sputniknews.ru/20210902/inostrantsy-vozvraschayutsya-na-uchebu-v-rossiyu-20346771.html
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студенты, вузы, мвд россии, иностранцы

Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России

12:02 13.10.2021 (обновлено: 12:03 13.10.2021)
139
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим — разрешение на временное проживание в целях получения образования.
Речь идет об очно учащихся в российских образовательных и научных организациях, имеющих госаккредитацию.
Согласно инициативе, иностранец, получивший разрешение на временное проживание (РВПО) в РФ, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания.
Кроме того, иностранным учащимся хотят разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения. К примеру, на время каникул.
"Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приема указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учеты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет", —подчеркивается в пояснительной записке.
Иностранцам с РВПО предлагается выдавать визу временно проживающего лица.
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2021
Россия
Иностранцы возвращаются на учебу в Россию
2 сентября, 20:28
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