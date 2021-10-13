https://uz.sputniknews.ru/20211013/inostrannym-studentam-znachitelno-uprostyat-prebyvanie-v-rossii-20885250.html

Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России

Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России

Сегодня иностранцы, обучающиеся в РФ, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим — разрешение на временное проживание в целях получения образования.Речь идет об очно учащихся в российских образовательных и научных организациях, имеющих госаккредитацию.Согласно инициативе, иностранец, получивший разрешение на временное проживание (РВПО) в РФ, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания. Кроме того, иностранным учащимся хотят разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения. К примеру, на время каникул.Иностранцам с РВПО предлагается выдавать визу временно проживающего лица.

https://uz.sputniknews.ru/20210902/inostrantsy-vozvraschayutsya-na-uchebu-v-rossiyu-20346771.html

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студенты, вузы, мвд россии, иностранцы