https://uz.sputniknews.ru/20211013/polojitelnyy-doping-test-v-2021-godu--vyyavili-u-semeryx-uzbekistanskix-sportsmenov--20894770.html
Положительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменов
Положительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменов
За прошедшие девять месяцев допинг-пробы сдали 312 узбекистанских спортсменов по всем видам спорта. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T18:23+0500
2021-10-13T18:23+0500
2021-10-13T18:25+0500
спорт
узбекистанцы
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допинг
допинг-пробы
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. В 2021 году употребление допинга было выявлено у семерых узбекистанских спортсменов, трое из которых являлись участниками международных соревнований, заявил пресс-секретарь Национального антидопингового агентства Хумоюн Омонов в рамках брифинга в АИМК. По его словам, за прошедшие девять месяцев 312 узбекистанских спортсменов по всем видам спорта прошли допинг-тесты. В ходе проведенных анализов было установлено, что четыре атлета употребляли запрещенные вещества.Кроме того, в агентстве брали допинг-пробы у спортсменов, принимавших участие на трех международных соревнованиях. Из 41 атлетов у троих было обнаружено в крови присутствие запрещенной субстанции.Во время Олимпийских игр в Токио допинг-тесты прошли 16 узбекских спортсменов , 11 из них сдали пробу до соревнований, а пятеро — во время проведения мероприятия. У участников Паралимпийских игр было взято 39 допинг-проб, 21 из которых были проведены до, а 18 — в период соревнований.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/sambist-dilshod-choriev-diskvalifitsirovan-na-chetyre-goda-iz-za-dopinga-19401465.html
https://uz.sputniknews.ru/20210831/uzbekistanka-liliya-shakirova-diskvalifitsirovana-za-doping-20306387.html
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узбекистанцы, спортсмен, допинг, допинг-пробы
Положительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменов
18:23 13.10.2021 (обновлено: 18:25 13.10.2021)
За прошедшие девять месяцев допинг-пробы сдали 312 узбекистанских спортсменов по всем видам спорта.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik.
В 2021 году употребление допинга было выявлено у семерых узбекистанских спортсменов, трое из которых являлись участниками международных соревнований, заявил
пресс-секретарь Национального антидопингового агентства Хумоюн Омонов в рамках брифинга в АИМК.
По его словам, за прошедшие девять месяцев 312 узбекистанских спортсменов по всем видам спорта прошли допинг-тесты. В ходе проведенных анализов было установлено, что четыре атлета употребляли запрещенные вещества.
Кроме того, в агентстве брали допинг-пробы у спортсменов, принимавших участие на трех международных соревнованиях. Из 41 атлетов у троих было обнаружено в крови присутствие запрещенной субстанции.
Во время Олимпийских игр в Токио допинг-тесты прошли 16 узбекских спортсменов , 11 из них сдали пробу до соревнований, а пятеро — во время проведения мероприятия. У участников Паралимпийских игр было взято 39 допинг-проб, 21 из которых были проведены до, а 18 — в период соревнований.