https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-uzbekistane-povysyat-vozrast-privlecheniya-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-20890517.html

В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности

В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности

Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовной кодекс относительно повышения возраста привлечения к уголовной ответственности, уже внесен в... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T15:10+0500

2021-10-13T15:10+0500

2021-10-13T15:10+0500

общество

узбекистан

уголовный кодекс

несовершеннолетние

законодательная палата олий мажлиса

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Законодательная палата Узбекистана рассматривает возможность увеличения в стране возраста привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности с 13 до 14 лет. Об этом написал депутат Расул Кушербаев в своем Telegram-канале.По его данным, соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Уголовной кодекс, уже внесен в парламент и находится на стадии рассмотрения.Депутат уточняет, что соответствующее предложение предусмотрено указом президента от 9 августа 2021 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка”.В своем сообщении Кушербаев обращает внимание на аналогичные нормы уголовного права в зарубежных странах. С 14 лет, например, привлекают к ответственности несовершеннолетних в Германии, Италии, Испании и Японии.

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узбекистан, уголовный кодекс, несовершеннолетние, законодательная палата олий мажлиса