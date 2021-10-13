https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-uzbekistane-povysyat-vozrast-privlecheniya-k-ugolovnoy-otvetstvennosti-20890517.html
В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовной кодекс относительно повышения возраста привлечения к уголовной ответственности, уже внесен в... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T15:10+0500
2021-10-13T15:10+0500
2021-10-13T15:10+0500
общество
узбекистан
уголовный кодекс
несовершеннолетние
законодательная палата олий мажлиса
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Законодательная палата Узбекистана рассматривает возможность увеличения в стране возраста привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности с 13 до 14 лет. Об этом написал депутат Расул Кушербаев в своем Telegram-канале.По его данным, соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Уголовной кодекс, уже внесен в парламент и находится на стадии рассмотрения.Депутат уточняет, что соответствующее предложение предусмотрено указом президента от 9 августа 2021 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка”.В своем сообщении Кушербаев обращает внимание на аналогичные нормы уголовного права в зарубежных странах. С 14 лет, например, привлекают к ответственности несовершеннолетних в Германии, Италии, Испании и Японии.
https://uz.sputniknews.ru/20210722/v-fergane-nesovershennoletnie-izbili-taksista-i-zakidali-ego-kamnyami-19790755.html
https://uz.sputniknews.ru/20210604/nesovershennoletnim-uzbekistantsam-naznachat-obschestvennyx-vospitateley-19098645.html
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узбекистан, уголовный кодекс, несовершеннолетние, законодательная палата олий мажлиса
В Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
Законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовной кодекс относительно повышения возраста привлечения к уголовной ответственности, уже внесен в парламент и находится на стадии рассмотрения.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik.
Законодательная палата Узбекистана рассматривает возможность увеличения в стране возраста привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности с 13 до 14 лет. Об этом написал
депутат Расул Кушербаев в своем Telegram-канале.
По его данным, соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Уголовной кодекс, уже внесен в парламент и находится на стадии рассмотрения.
“Возраст привлечения к уголовной ответственности повышается с 13 до 14 лет. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс находится на рассмотрении в Законодательной палате”, — написал он.
Депутат уточняет, что соответствующее предложение предусмотрено указом президента от 9 августа 2021 года “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения гарантий прав ребенка”.
В своем сообщении Кушербаев обращает внимание на аналогичные нормы уголовного права в зарубежных странах. С 14 лет, например, привлекают к ответственности несовершеннолетних в Германии, Италии, Испании и Японии.