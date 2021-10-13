https://uz.sputniknews.ru/20211013/vlasti-rossii-vdvoe-sokratyat-vydachu-razresheniy-na-vremennoe-projivanie-inostrantsev-20885359.html

Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев

Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев

Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Правительство Российской Федерации вдвое сократит выдачу разрешений на временное проживание иностранцев на 2022 год. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения. "Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - информируется в документе. Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. На 2021 год такая квота составляла 39 325 разрешений. Отмечается, что наибольшее количество разрешений по квотам на 2022 год получили Москва (1,5 тыс), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600). В июле этого года МВД РФ разработало законопроект, в соответствии с которым планировалось отменить в России разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем (ID-карты).

https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-rossii-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnyx-statusa-prebyvaniya-18208766.html

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