https://uz.sputniknews.ru/20211013/vlasti-rossii-vdvoe-sokratyat-vydachu-razresheniy-na-vremennoe-projivanie-inostrantsev-20885359.html
Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T11:13+0500
2021-10-13T11:13+0500
2021-10-13T11:16+0500
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рвп
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Правительство Российской Федерации вдвое сократит выдачу разрешений на временное проживание иностранцев на 2022 год. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения. "Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - информируется в документе. Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. На 2021 год такая квота составляла 39 325 разрешений. Отмечается, что наибольшее количество разрешений по квотам на 2022 год получили Москва (1,5 тыс), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600). В июле этого года МВД РФ разработало законопроект, в соответствии с которым планировалось отменить в России разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем (ID-карты).
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-rossii-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnyx-statusa-prebyvaniya-18208766.html
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Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
11:13 13.10.2021 (обновлено: 11:16 13.10.2021)
Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik.
Правительство Российской Федерации вдвое сократит выдачу разрешений на временное проживание иностранцев на 2022 год. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения
.
"Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - информируется в документе.
Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. На 2021 год такая квота составляла 39 325 разрешений.
Отмечается, что наибольшее количество разрешений по квотам на 2022 год получили Москва (1,5 тыс), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600).
В июле этого года МВД РФ разработало законопроект
, в соответствии с которым планировалось отменить в России разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем (ID-карты).