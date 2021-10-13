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Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев
Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Правительство Российской Федерации вдвое сократит выдачу разрешений на временное проживание иностранцев на 2022 год. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения. "Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - информируется в документе. Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. На 2021 год такая квота составляла 39 325 разрешений. Отмечается, что наибольшее количество разрешений по квотам на 2022 год получили Москва (1,5 тыс), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600). В июле этого года МВД РФ разработало законопроект, в соответствии с которым планировалось отменить в России разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем (ID-карты).
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-rossii-dlya-migrantov-vvedut-tri-osnovnyx-statusa-prebyvaniya-18208766.html
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правительство рф, михаил мишустин, рвп

Власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев

11:13 13.10.2021 (обновлено: 11:16 13.10.2021)
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© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
/
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Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Правительство Российской Федерации вдвое сократит выдачу разрешений на временное проживание иностранцев на 2022 год. Об этом стало известно из подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным соответствующего распоряжения.
"Установить на 2022 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 18 955 разрешений на временное проживание в Российской Федерации", - информируется в документе.
Центр содействия мигрантам - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
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Согласно распоряжению, в 2022 году иностранцам выдадут 18 955 разрешений на временное проживание в РФ. На 2021 год такая квота составляла 39 325 разрешений.
Отмечается, что наибольшее количество разрешений по квотам на 2022 год получили Москва (1,5 тыс), Московская область (1 250) и Санкт-Петербург (600).
В июле этого года МВД РФ разработало законопроект, в соответствии с которым планировалось отменить в России разрешение на временное проживание и заменить его на единый документ с электронным носителем (ID-карты).
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