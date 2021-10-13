https://uz.sputniknews.ru/20211013/vlasti-ukrainy-prevratyat-chernobyl-v-biznes-jilku-20882651.html
Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
Крупнейшая ядерная катастрофа XX века произошла 26 апреля 1986 года. С этого момента Чернобыльская АЭС плотно вошла в мировую историю. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T09:33+0500
2021-10-13T09:33+0500
2021-10-13T09:34+0500
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Фонд госимущества Украины призвал граждан присмотреться к Чернобыльской зоне отчуждения, как к бизнес-объекту.Сейчас можно арендовать в Чернобыле 35 объектов. Их предлагается трансформировать под нужды бизнеса.Это может быть, к примеру, туристическая точка или же объекты зеленой энергетики — рядом с АЭС расположены промышленные площадки, где можно разместить солнечные панели.Украинские власти уверены, что идея с "бизнес-Чернобылем" реализуется, поскольку есть три главных плюса: низкая конкуренция и стартовые цены, а также "высокий потенциал развития".Ранее на Украине придумали оригинальный бизнес, связанный с зоной отчуждения — предприимчивые граждане начали делать и продавать водку из яблок, собранных в Чернобыле.Ученые-производители заверяют, что их продукция безопасна.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/20618950.html
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украина, чернобыль
Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
09:33 13.10.2021 (обновлено: 09:34 13.10.2021)
Крупнейшая ядерная катастрофа XX века произошла 26 апреля 1986 года. С этого момента Чернобыльская АЭС плотно вошла в мировую историю.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Фонд госимущества Украины призвал граждан присмотреться к Чернобыльской зоне отчуждения, как к бизнес-объекту.
"Чернобыльская зона отчуждения открыта для инвестиций. Десятки объектов на этой территории вакантны для аренды и могут стать основой для вашего дела", — говорится в рекламном ролике фонда.
Сейчас можно арендовать в Чернобыле 35 объектов. Их предлагается трансформировать под нужды бизнеса.
Это может быть, к примеру, туристическая точка или же объекты зеленой энергетики — рядом с АЭС расположены промышленные площадки, где можно разместить солнечные панели.
Украинские власти уверены, что идея с "бизнес-Чернобылем" реализуется, поскольку есть три главных плюса: низкая конкуренция и стартовые цены, а также "высокий потенциал развития".
Ранее на Украине придумали
оригинальный бизнес, связанный с зоной отчуждения — предприимчивые граждане начали делать и продавать водку из яблок, собранных в Чернобыле.
Ученые-производители заверяют, что их продукция безопасна.