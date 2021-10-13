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Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"
Крупнейшая ядерная катастрофа XX века произошла 26 апреля 1986 года. С этого момента Чернобыльская АЭС плотно вошла в мировую историю. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Фонд госимущества Украины призвал граждан присмотреться к Чернобыльской зоне отчуждения, как к бизнес-объекту.Сейчас можно арендовать в Чернобыле 35 объектов. Их предлагается трансформировать под нужды бизнеса.Это может быть, к примеру, туристическая точка или же объекты зеленой энергетики — рядом с АЭС расположены промышленные площадки, где можно разместить солнечные панели.Украинские власти уверены, что идея с "бизнес-Чернобылем" реализуется, поскольку есть три главных плюса: низкая конкуренция и стартовые цены, а также "высокий потенциал развития".Ранее на Украине придумали оригинальный бизнес, связанный с зоной отчуждения — предприимчивые граждане начали делать и продавать водку из яблок, собранных в Чернобыле.Ученые-производители заверяют, что их продукция безопасна.
https://uz.sputniknews.ru/20210923/20618950.html
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украина, чернобыль

Власти Украины превратят Чернобыль в "бизнес-жилку"

09:33 13.10.2021 (обновлено: 09:34 13.10.2021)
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© Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкМеталлическая табличка в магазине с сувенирами перед КПП "Дитятки" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Металлическая табличка в магазине с сувенирами перед КПП Дитятки в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
Крупнейшая ядерная катастрофа XX века произошла 26 апреля 1986 года. С этого момента Чернобыльская АЭС плотно вошла в мировую историю.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Фонд госимущества Украины призвал граждан присмотреться к Чернобыльской зоне отчуждения, как к бизнес-объекту.

"Чернобыльская зона отчуждения открыта для инвестиций. Десятки объектов на этой территории вакантны для аренды и могут стать основой для вашего дела", — говорится в рекламном ролике фонда.

Сейчас можно арендовать в Чернобыле 35 объектов. Их предлагается трансформировать под нужды бизнеса.
Это может быть, к примеру, туристическая точка или же объекты зеленой энергетики — рядом с АЭС расположены промышленные площадки, где можно разместить солнечные панели.
Украинские власти уверены, что идея с "бизнес-Чернобылем" реализуется, поскольку есть три главных плюса: низкая конкуренция и стартовые цены, а также "высокий потенциал развития".
Ранее на Украине придумали оригинальный бизнес, связанный с зоной отчуждения — предприимчивые граждане начали делать и продавать водку из яблок, собранных в Чернобыле.
Ученые-производители заверяют, что их продукция безопасна.
Лиса в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.09.2021
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Животные из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС — фото
23 сентября, 12:43
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