https://uz.sputniknews.ru/20211014/migrantam-na-zametku-kak-sdelat-besplatnyy-test-na-koronavirus-i-v-chem-nyuansy-20915220.html

Мигрантам на заметку: как сделать бесплатный тест на коронавирус и в чем нюансы

Мигрантам на заметку: как сделать бесплатный тест на коронавирус и в чем нюансы

В Москве открыты 20 центров для бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19. На пике заболеваемости это особенно актуально, причем не только для россиян, но... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T22:02+0500

2021-10-14T22:02+0500

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Чем отличается экспресс-тест от привычного нам ПЦР, для чего он нужен и как ко всему этому относиться, корреспондент и ведущая Sputnik обсудила с врачом-инфекционистом, педиатром, кандидатом медицинских наук Евгением Тимаковым.Зачем мне делать экспресс-тест и какова его юридическая силаЕвгений Тимаков рассказал, что короновирусная инфекция изменила свои свойства и стала по начальным симптомам маскироваться под сезонную вирусную инфекцию, ОРВИ и грипп, которые протекают с насморком, кашлем, болями в горле и невысокой температурой.Такое тестирование отличается от ПЦР тем, что после взятие мазка мы получаем результат уже через 15 минут. А если будет подозрение на инфекцию коронавируса, то далее берется ПЦР, который уже более точно определит в лаборатории наличие вируса у человека. Это позволяет "поймать" болезнь в зародыше и оперативно начать лечение.По словам Тимакова, экспресс-тест позволяет выявить вероятность заболевания ковидом у человека, но поставить диагноз можно только после дополнительного исследования. Кроме того, отрицательный результат не дает разрешения на работу, посещение школы и других мест.Могут ли иностранные граждане пройти тест бесплатно и как подготовиться к диагностикеНа данном этапе экспресс-тестирование проводится при наличии полиса, пояснил Евгений Тимаков.В Москве такие тесты в школах и общественных местах развернуты в качестве эксперимента. Подводить первые итоги можно будет не раньше, чем через 2-3 недели.Для теста на антиген не нужна специальная подготовка, но минимальные требования лучше соблюсти для более точного результата."Для достоверности результата за 2 часа перед экспресс-тестом не рекомендуется принимать пищу и курить. Табачный дым в этом случае особенно может исказить показатели", — отметил Тимаков. В целом эффективность таких систем оценивается в 85%.Главная цель — остановить пандемиюЭкспресс-тест эффективно проводить один раз в 7-10 дней в больших коллективах, чтобы не было вспышек заболевания у работников или учеников.Например, школьников прививать пока нельзя, хотя они такие же потенциальные носители болезни.Чтобы вовремя определить зараженных, в качестве пилотного проекта в некоторых учебных заведениях также организовано экспресс-тестирование.В России 14 октября был зафиксирован антирекорд по числу заболевших и скончавшихся от последствий коронавируса. В этих условиях массовая и оперативная диагностика крайне важна, как и дисциплина самих граждан при соблюдении санитарных норм.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

тестирование, врач, мультимедиа, коронавирус covid-19, пандемия