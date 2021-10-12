Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-uzbekistan-dostavili-vaktsinu-dlya-migrantov-20879753.html
В Узбекистан доставили вакцину для мигрантов
В Узбекистан доставили вакцину для мигрантов
Двенадцать тысяч доз препарата предназначено для десяти тысяч человек, которые на договорной основе поедут работать на российские стройки. Вакцинация начнется... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T19:31+0500
2021-10-12T19:31+0500
миграция
узбекистан
минздрав узбекистана
трудовые мигранты
вакцинация
вакцина "спутник лайт"
министерство здравоохранения россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1e/20295511_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1269c2ffc494a1c4a3000a30182fc379.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Узбекистан доставлено двенадцать тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса “Спутник Лайт”. Ею будут прививать мигрантов, сообщает Министерство здравоохранения страны.По данным ведомства, этот препарат предназначен для десяти тысяч человек, которые на договорной основе будут отправлены на работу в Россию.Отмечается, что процедуру вакцинации будут проводить российские специалисты. Она стартует в ближайшее время.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду десяти тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ в рамках оргнабора.В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан: это медицинское освидетельствование соискателей, тестирование, вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Около сорока специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ уже прибыли в Ташкент на прошлой неделе для обследования претендентов на работу.Пилотный проект по отправке узбекистанцев на российские стройки планируется реализовать до середины января 2022 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211012/vlasti-rf-snyali-zapret-na-vezd-dlya-150-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20865663.html
https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-nabirayut-10-tys-chelovek-dlya-raboty-na-rossiyskix-stroykax-20724343.html
https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-podmoskove-nachalas-vaktsinatsiya-migrantov-sputnikom-layt-20125404.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1e/20295511_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d95fe8c7b398f5a82542d09088a0472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, минздрав узбекистана, трудовые мигранты, вакцинация, вакцина "спутник лайт", министерство здравоохранения россии

В Узбекистан доставили вакцину для мигрантов

19:31 12.10.2021
320
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник Лайт"
Вакцина Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Двенадцать тысяч доз препарата предназначено для десяти тысяч человек, которые на договорной основе поедут работать на российские стройки. Вакцинация начнется в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Узбекистан доставлено двенадцать тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса “Спутник Лайт”. Ею будут прививать мигрантов, сообщает Министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, этот препарат предназначен для десяти тысяч человек, которые на договорной основе будут отправлены на работу в Россию.
“Министерством здравоохранения Российской Федерации в нашу страну завезено двенадцать тысяч доз вакцины нового типа "Спутник Лайт" для вакцинации трудовых мигрантов”, — говорится в сообщении.
Мигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
Миграция
Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
09:47
3884
Отмечается, что процедуру вакцинации будут проводить российские специалисты. Она стартует в ближайшее время.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду десяти тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ в рамках оргнабора.
В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан: это медицинское освидетельствование соискателей, тестирование, вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.09.2021
Миграция
В Узбекистане ищут 10 тысяч человек для работы на российских стройках
30 сентября, 21:47
6170
Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
Около сорока специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ уже прибыли в Ташкент на прошлой неделе для обследования претендентов на работу.
Пилотный проект по отправке узбекистанцев на российские стройки планируется реализовать до середины января 2022 года.
Мигранты в пункте вакцинации от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Россия
В Подмосковье началась вакцинация мигрантов "Спутником Лайт"
18 августа, 13:57
421
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:08Море станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус
19:55Россия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее
19:31В Узбекистан доставили вакцину для мигрантов
19:24В Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
18:36Власти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
18:35За что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
18:16Кто смелее: почему Ташкент не боится вкладываться в Афганистан — Клинцевич
18:09В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
17:38Instagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения
17:24Узбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
16:48В странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
16:43Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
16:16Смертельное ДТП молодого узбекистанца попало на камеру регистратора — видео
15:25Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали
15:19"Разогреть" обстановку: Лавров раскрыл цели США и НАТО в Центральной Азии — видео
15:11Афганистану для сохранения стабильности важно пережить эту зиму — Мирзиёев
14:58Произведенная в Узбекистане вакцина "Спутник V" поступила на внутренний рынок
14:50В Узбекистане пройдет олимпиада по физике им. Аль-Фергани
14:41Вторжение "Хищников" и восстание киборгов: в РФ открылся необычный "музей на свалке"
14:39Молодежь важно привлекать к паломничеству — Мирзиёев