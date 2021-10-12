https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-uzbekistan-dostavili-vaktsinu-dlya-migrantov-20879753.html

В Узбекистан доставили вакцину для мигрантов

В Узбекистан доставили вакцину для мигрантов

Двенадцать тысяч доз препарата предназначено для десяти тысяч человек, которые на договорной основе поедут работать на российские стройки. Вакцинация начнется... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T19:31+0500

2021-10-12T19:31+0500

2021-10-12T19:31+0500

миграция

узбекистан

минздрав узбекистана

трудовые мигранты

вакцинация

вакцина "спутник лайт"

министерство здравоохранения россии

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Узбекистан доставлено двенадцать тысяч доз однокомпонентной вакцины от коронавируса “Спутник Лайт”. Ею будут прививать мигрантов, сообщает Министерство здравоохранения страны.По данным ведомства, этот препарат предназначен для десяти тысяч человек, которые на договорной основе будут отправлены на работу в Россию.Отмечается, что процедуру вакцинации будут проводить российские специалисты. Она стартует в ближайшее время.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду десяти тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ в рамках оргнабора.В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан: это медицинское освидетельствование соискателей, тестирование, вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры будут проходить с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Около сорока специалистов Федерального медико-биологического агентства РФ уже прибыли в Ташкент на прошлой неделе для обследования претендентов на работу.Пилотный проект по отправке узбекистанцев на российские стройки планируется реализовать до середины января 2022 года.

https://uz.sputniknews.ru/20211012/vlasti-rf-snyali-zapret-na-vezd-dlya-150-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20865663.html

https://uz.sputniknews.ru/20210930/v-uzbekistane-nabirayut-10-tys-chelovek-dlya-raboty-na-rossiyskix-stroykax-20724343.html

https://uz.sputniknews.ru/20210818/v-podmoskove-nachalas-vaktsinatsiya-migrantov-sputnikom-layt-20125404.html

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узбекистан, минздрав узбекистана, трудовые мигранты, вакцинация, вакцина "спутник лайт", министерство здравоохранения россии