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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/kandidaty-v-prezidenty-uzbekistana-otpravyat-svoix-predstaviteley-na-teledebaty-20955674.html
Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты
Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты
Возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T18:54+0500
2021-10-18T18:54+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
кандидат
телевидение
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Предвыборные теледебаты будут транслироваться в прямом эфире одновременно на пяти телеканалах 19 октября. Однако сами кандидаты в президенты принимать участие оживленных дискуссиях друг с другом не будут: они отправят на ТВ своих представителей. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале УзЛиДеП со ссылкой на телерадиокомпанию Узбекистана.Дебаты состоятся завтра в 17:00 на каналах "Узбекистан 24", "Узбекистон", "Ёшлар", "Махалла" и "Маданият ва марифат" на узбекском языке с синхронным переводом на русский, английский, а также язык жестов.Напомним, возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.Избирательная кампания в Узбекистане стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии, утвержден устав Центра.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-nachinaetsya-v-uzbekistane-20899131.html
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узбекистан, кандидат, телевидение, президент узбекистана

Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты

18:54 18.10.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровИзбирательный участок в Ташкенте
Избирательный участок в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Предвыборные теледебаты будут транслироваться в прямом эфире одновременно на пяти телеканалах 19 октября. Однако сами кандидаты в президенты принимать участие оживленных дискуссиях друг с другом не будут: они отправят на ТВ своих представителей. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале УзЛиДеП со ссылкой на телерадиокомпанию Узбекистана.
Дебаты состоятся завтра в 17:00 на каналах "Узбекистан 24", "Узбекистон", "Ёшлар", "Махалла" и "Маданият ва марифат" на узбекском языке с синхронным переводом на русский, английский, а также язык жестов.
Напомним, возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.
Выборы президента Узбекистана, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане
14 октября, 09:08
1176
Избирательная кампания в Узбекистане стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии, утвержден устав Центра.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

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18:54Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты
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