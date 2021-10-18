https://uz.sputniknews.ru/20211018/kandidaty-v-prezidenty-uzbekistana-otpravyat-svoix-predstaviteley-na-teledebaty-20955674.html

Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты

Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты

Возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне. 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T18:54+0500

2021-10-18T18:54+0500

2021-10-18T18:54+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

кандидат

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президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Предвыборные теледебаты будут транслироваться в прямом эфире одновременно на пяти телеканалах 19 октября. Однако сами кандидаты в президенты принимать участие оживленных дискуссиях друг с другом не будут: они отправят на ТВ своих представителей. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале УзЛиДеП со ссылкой на телерадиокомпанию Узбекистана.Дебаты состоятся завтра в 17:00 на каналах "Узбекистан 24", "Узбекистон", "Ёшлар", "Махалла" и "Маданият ва марифат" на узбекском языке с синхронным переводом на русский, английский, а также язык жестов.Напомним, возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.Избирательная кампания в Узбекистане стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии, утвержден устав Центра.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-nachinaetsya-v-uzbekistane-20899131.html

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