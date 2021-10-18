Кандидаты в президенты Узбекистана отправят своих представителей на теледебаты

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Предвыборные теледебаты будут транслироваться в прямом эфире одновременно на пяти телеканалах 19 октября. Однако сами кандидаты в президенты принимать участие оживленных дискуссиях друг с другом не будут: они отправят на ТВ своих представителей. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале УзЛиДеП со ссылкой на телерадиокомпанию Узбекистана.Дебаты состоятся завтра в 17:00 на каналах "Узбекистан 24", "Узбекистон", "Ёшлар", "Махалла" и "Маданият ва марифат" на узбекском языке с синхронным переводом на русский, английский, а также язык жестов.Напомним, возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.Избирательная кампания в Узбекистане стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии, утвержден устав Центра.
Возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Предвыборные теледебаты будут транслироваться в прямом эфире одновременно на пяти телеканалах 19 октября. Однако сами кандидаты в президенты принимать участие оживленных дискуссиях друг с другом не будут: они отправят на ТВ своих представителей. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале УзЛиДеП со ссылкой на телерадиокомпанию Узбекистана.
Дебаты состоятся завтра в 17:00 на каналах "Узбекистан 24", "Узбекистон", "Ёшлар", "Махалла" и "Маданият ва марифат" на узбекском языке с синхронным переводом на русский, английский, а также язык жестов.
Напомним, возможность выступления в СМИ – на телевидении, радио, в печатных изданиях есть у каждого кандидата - это закреплено на законодательном уровне.
Избирательная кампания в Узбекистане стартовала 23 июля. Создан пресс-центр и территориальные подразделения Центральной избирательной комиссии, утвержден устав Центра.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.