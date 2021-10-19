https://uz.sputniknews.ru/20211019/grajdanskiy-vybor-kak-rossii-ne-poteryat-svoix-detey-20971185.html

Гражданский выбор: как России не потерять своих детей

Гражданский выбор: как России не потерять своих детей

Родившиеся в браках с иностранцами малыши должны автоматически получать гражданство РФ независимо от места появления на свет и страны проживания, заявил глава... 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T18:27+0500

2021-10-19T18:27+0500

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видео

узбекистан

гражданство

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Какие перспективы у данной инициативы, как и за какие сроки она может быть реализована, куда обращаться, если родитель находится в России, а ребенок проживает в другой стране, корреспондент и ведущая Sputnik обсудила с заместителем председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, руководителем проекта "Ванечка.рф" Юлией Зимовой.Почему вопрос гражданства детей сейчас так актуаленГлава МИД России, по мнению Юлии Зимовой, не случайно упомянул про данную инициативу именно сейчас. Во-первых, это вызвано пандемией и сложностями в перемещении людей и оформлении документов. Во-вторых, за рубежом у многих соотечественников есть запрос на то, чтобы дети знакомились с русской культурой и бытом и могли спокойно приезжать в Россию.Она поддерживает новую инициативу в отношении гражданства для детей иностранцев, потому что сегодня собрать документы и получить гражданство для ребенка — бюрократически сложная процедура, занимает много времени и иногда требует приезда родителя на родину для сбора документов.Что делать, если в иностранном государстве двойное гражданство недопустимоВ странах, где разрешено множественное гражданство, например, как в Таджикистане, споры между родителями и ведомствами вряд ли могут быть в случае поддержки правительством инициативы. Но в других странах, таких как Узбекистан и Украина, невозможно получить двойное гражданство, как поступать в таких случаях?По словам Юлии Зимовой, все зависит от того, где планируют жить родители с ребенком. В отдельных странах можно получить вид на жительство, а не гражданство, тем самым избежав юридических проблем. Так или иначе, подчеркивает спикер, получение нескольких гражданств разрешено во многих странах мира.Член Общественной палаты указала также на некоторые нюансы, которые могут возникнуть вследствие принятия новой инициативы. Несмотря на то что "Россотрудничество" информирует соотечественников о мерах поддержки, нужно будет внести понимание по отдельным вопросам: как использовать материнский капитал, например, если ты живешь за границей, а у тебя оба ребенка граждане РФ, уточняет она.Почему этот проект важен для россиян и соотечественников за рубежомО перспективах принятия инициативы корреспонденту Sputnik в эксклюзивном комментарии рассказал автор законопроекта, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.Депутат пояснил, что сейчас процедура получения гражданства РФ выглядит следующим образом: если ребенок родился в браке гражданина РФ и иностранца, а семья живет в России, то гражданство может быть определено как российское по обращению родителя-россиянина. Если же семья живет за рубежом, то дополнительно требуется согласие второго родителя-иностранца на получение ребенком гражданства РФ.Однако против инициативы выступает часть российского правительства, опасаясь, что это может ухудшить положение детей за границей. Есть также риск, что по льготным правилам в Россию в будущем могут попасть экстремисты.Затулин уверен, что было бы правильным отдать инициативу по решению вопроса о гражданстве самому ребенку и его родителю из России.

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Анна Черкасова

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