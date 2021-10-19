https://uz.sputniknews.ru/20211019/yunisef-v-afganistane-vozobnovitsya-vaktsinatsiya-detey-ot-poliomielita-20964532.html

ЮНИСЕФ: в Афганистане возобновится вакцинация детей от полиомиелита

ЮНИСЕФ: в Афганистане возобновится вакцинация детей от полиомиелита

По информации детского фонда, прививочная кампания от полиомиелита в Афганистане начнется в ноябре по итогам переговоров между ООН и талибами. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-19T13:02+0500

2021-10-19T13:02+0500

2021-10-19T13:02+0500

в мире

афганистан

юнисеф

вакцинация

радикальное движение "талибан"

полиомиелит

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Руководство движения "Талибан"* приняло решение возобновить вакцинацию от полиомиелита в Афганистане, сообщает пресс-служба ООН со ссылкой на ЮНИСЕФ.По информации фонда, прививочная кампания от полиомиелита в Афганистане начнется в ноябре по итогам переговоров между ООН и талибами, целью которых являлось оказание медпомощи афганскому населению. Кроме того, между сторонами была достигнута договоренность о необходимости начать вакцинирование от кори и коронавирусной инфекции."Вакцинирование начнется 8 ноября и станет первым за последние три года, охватившим всех детей в Афганистане, включая 3,3 миллиона детей из тех частей страны, где ранее вакцинирование было недоступно", - информируется в релизе.Отмечается, что также запланирована вторая прививочная кампания от полиомиелита. Ее начнут проводить в декабре одновременно с вакцинацией в Пакистане.Как считают в ЮНИСЕФ, Афганистан может полностью искоренить полиовирус, так как в этом году в стране был зарегистрирован только один случай заболевания полиомиелитом.Ранее Международный комитет Красного Креста заявил, что афганская система здравоохранения достигнет коллапса, если ей не будет оказана гуманитарная и финансовая помощь в ближайшее время.В Узбекистане также была проведена массовая вакцинация детей от полиомиелита. Прививочная кампания проходила в стране с 20 по 30 сентября 2021 года. Для иммунизации детей в возрасте от четырех до пяти лет в регионы республики доставили 1,2 миллиона доз инактивированной полиовакцины.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-tadzhikistane-proizoshla-vspyshka-poliomielita-17930286.html

https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-zaschitil-detey-ot-tadjikskogo-poliomielita-vse-privivki-sdelany-17972386.html

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афганистан, юнисеф, вакцинация, радикальное движение "талибан", полиомиелит