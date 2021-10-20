https://uz.sputniknews.ru/20211020/rossiyskie-senatory-budut-monitorit-protsess-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20995295.html

Российские сенаторы будут наблюдать за голосованием на выборах президента Узбекистана

Российские сенаторы будут наблюдать за голосованием на выборах президента Узбекистана

Сенаторы планируют принять участие в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-20T20:20+0500

2021-10-20T20:20+0500

2021-10-20T20:20+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

выборы

наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Делегация Совфеда примет участие в наблюдении за выборами президента Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ.В состав делегации вошли первый заместитель главы комитета по образованию и науке Ильяс Умаханов, замруководителя международного комитета Совфеда Фарит Мухаметшин, сенаторы Владимир Круглый, Ахмат Салпагаров и Белан Хамчиев.Законодатели также планируют принять участие в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Накануне в ЦИК сообщили, что начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ранее стало известно о том, что мониторинг важного политического события начала и миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества в составе 26 представителей из стран-членов организации.Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-nachinaetsya-v-uzbekistane-20899131.html

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