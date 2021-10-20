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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211020/rossiyskie-senatory-budut-monitorit-protsess-golosovaniya-na-vyborax-prezidenta-uzbekistana-20995295.html
Российские сенаторы будут наблюдать за голосованием на выборах президента Узбекистана
Российские сенаторы будут наблюдать за голосованием на выборах президента Узбекистана
Сенаторы планируют принять участие в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана. 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T20:20+0500
2021-10-20T20:20+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
выборы
наблюдатели
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ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Делегация Совфеда примет участие в наблюдении за выборами президента Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ.В состав делегации вошли первый заместитель главы комитета по образованию и науке Ильяс Умаханов, замруководителя международного комитета Совфеда Фарит Мухаметшин, сенаторы Владимир Круглый, Ахмат Салпагаров и Белан Хамчиев.Законодатели также планируют принять участие в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Накануне в ЦИК сообщили, что начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ранее стало известно о том, что мониторинг важного политического события начала и миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества в составе 26 представителей из стран-членов организации.Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/dosrochnoe-golosovanie-na-vyborax-prezidenta-nachinaetsya-v-uzbekistane-20899131.html
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узбекистан, выборы, наблюдатели

Российские сенаторы будут наблюдать за голосованием на выборах президента Узбекистана

20:20 20.10.2021
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© Совет Федерации РФВстреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой
Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Совет Федерации РФ
Сенаторы планируют принять участие в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Делегация Совфеда примет участие в наблюдении за выборами президента Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ.
В состав делегации вошли первый заместитель главы комитета по образованию и науке Ильяс Умаханов, замруководителя международного комитета Совфеда Фарит Мухаметшин, сенаторы Владимир Круглый, Ахмат Салпагаров и Белан Хамчиев.
Законодатели также планируют принять участие в заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Выборы президента Узбекистана, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Досрочное голосование на выборах президента начинается в Узбекистане
14 октября, 09:08
1240
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

Накануне в ЦИК сообщили, что начала работу наблюдательная миссия Организации исламского сотрудничества (ОИС). Ранее стало известно о том, что мониторинг важного политического события начала и миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества в составе 26 представителей из стран-членов организации.
Наблюдение за процессом голосования будет осуществлять также миссия от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, от ОБСЕ и Всемирной организации избирательных органов. В общей сложности в стране будут присутствовать 969 международных наблюдателей.
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