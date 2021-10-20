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https://uz.sputniknews.ru/20211020/vitse-spiker-eaes-pozvolit-trudovym-migrantam-iz-uzbekistana-ekonomit-milliardy-dollarov-20985561.html
Вице-спикер: ЕАЭС позволит трудовым мигрантам из Узбекистана экономить миллиарды долларов
Вице-спикер: ЕАЭС позволит трудовым мигрантам из Узбекистана экономить миллиарды долларов
Вице-спикер парламента Актам Хаитов отмечает, что взаимодействие с Объединением позволит сэкономить только на трудовых патентах несколько миллиардов долларов... 20.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-20T14:37+0500
2021-10-20T14:37+0500
политика
узбекистан
еаэс
финансы
налоги
парламент
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Взаимодействие с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) позволит трудовым мигрантам из Узбекистана экономить до трех миллиардов ежегодно, заявил заместитель спикера законодательной (нижней) палаты парламента республики, лидер Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Актам Хаитов. Достичь этого удастся за счет отмены оплаты за патент, дающий право на работу в странах организации, написал он в своей статье, опубликованной в среду на сайте закпалаты.Он напомнил, что приобретение патента требуется для легального трудоустройства в РФ граждан "безвизовых" стран СНГ, которые не являются участниками ЕАЭС.Хаитов также отметил, что сотрудничество с Объединением в сфере трудовой миграции позволит гражданам страны через полгода после приезда в страны организации перейти в разряд национальных налогоплательщиков. В России, например, благодаря этому они начнут платить 13 процентов НДФЛ вместо 30.Депутат считает, что сегодня положение трудовых мигрантов из Узбекистана усугубляется наличием так называемых "запретов на профессии" для граждан из безвизовых стран, не входящих в ЕАЭС.В частности, им запрещено работать в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В апреле этого года в Казани в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе были подписаны меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана и план мероприятий по реализации этого меморандума.По официальным данным узбекской стороны, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/trudovye-migranty-smogut-iskat-rabotu-v-eaes-cherez-mobilnoe-prilojenie-20984613.html
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https://uz.sputniknews.ru/20210920/uzbekistan---idealnaya-strana-dlya-vstupleniya-v-eaes---lukyanov-20573381.html
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узбекистан, еаэс, финансы, налоги, парламент, трудовые мигранты

Вице-спикер: ЕАЭС позволит трудовым мигрантам из Узбекистана экономить миллиарды долларов

14:37 20.10.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваАктам Хаитов, председатель исполкома Политсовета УзЛиДеп
Актам Хаитов, председатель исполкома Политсовета УзЛиДеп - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Вице-спикер парламента Актам Хаитов отмечает, что взаимодействие с Объединением позволит сэкономить только на трудовых патентах несколько миллиардов долларов. Помимо этого, узбекистанцы смогут существенно сократить выплаты налогов.
ТАШКЕНТ, 20 окт – Sputnik. Взаимодействие с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) позволит трудовым мигрантам из Узбекистана экономить до трех миллиардов ежегодно, заявил заместитель спикера законодательной (нижней) палаты парламента республики, лидер Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Актам Хаитов.
Достичь этого удастся за счет отмены оплаты за патент, дающий право на работу в странах организации, написал он в своей статье, опубликованной в среду на сайте закпалаты.
"Взаимодействие с ЕАЭС позволит гражданам Узбекистана пользоваться всеми преимуществами и льготами общего рынка труда в рамках организации. Благодаря отмене оплаты за трудовой патент совокупный прямой выигрыш для мигрантов составит более трех миллиардов долларов в год", — написал Хаитов.
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Он напомнил, что приобретение патента требуется для легального трудоустройства в РФ граждан "безвизовых" стран СНГ, которые не являются участниками ЕАЭС.
Хаитов также отметил, что сотрудничество с Объединением в сфере трудовой миграции позволит гражданам страны через полгода после приезда в страны организации перейти в разряд национальных налогоплательщиков. В России, например, благодаря этому они начнут платить 13 процентов НДФЛ вместо 30.
Депутат считает, что сегодня положение трудовых мигрантов из Узбекистана усугубляется наличием так называемых "запретов на профессии" для граждан из безвизовых стран, не входящих в ЕАЭС.
В частности, им запрещено работать в аптеках, на розничных нестационарных торговых объектах и рынках, а также в торговле вне магазинов, палаток и рынков.
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ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
В начале декабря 2020 года Узбекистан получил статус страны-наблюдателя при ЕАЭС. В апреле этого года в Казани в ходе заседания Евразийского межправсовета в расширенном составе были подписаны меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Узбекистана и план мероприятий по реализации этого меморандума.
По официальным данным узбекской стороны, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 миллиона человек (порядка 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России. По данным агентства, в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан Узбекистана были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.
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