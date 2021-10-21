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Это покажется странным: полуфиналистка "Ты супер!" о необычной встрече с Ташкентом
Это покажется странным: полуфиналистка "Ты супер!" о необычной встрече с Ташкентом
Участница юбилейного сезона шоу “Ты супер” Ширин Абдуллаева в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о том, чего ей не хватило для выхода в... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T15:58+0500
2021-10-21T15:58+0500
видео
узбекистан
конкурс
музыка
ты супер
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Конкурсантка из Узбекистана Ширин Абдуллаева запомнилась всем зрителям проекта своей искренностью и скромностью. Она не расстроена тем, что не стала финалисткой, но признается, что конкурс стал для нее настоящей школой жизни. Юная артистка добавила, что если бы смогла получить главный приз проекта, то поделила бы его между другими участниками. "Я уверена, что им это гораздо нужнее. Для меня уже стало большим подарком само участие в проекте”, — сказала Ширин Абдуллаева.Конкурсантка поделилась своими эмоциями от возвращения в родной Ташкент, заметив, что многие, пожалуй, не поймут ее странного домашнего ритуала.Шоу помогло ей не только выйти на новый уровень, но и обрести верных подруг, которых она ждет в гости в Ташкенте - Кристину Васюшко и Ульяну Рябоконову. Молодая звезда с теплом вспоминает и жюри — "крутых учителей и наставников, после слов которых хочется двигаться дальше".Особенно ей запомнилось пожелание Дианы Арбениной "никогда не меняться и оставаться такой же естественной". Еще один ценный совет дала Светлана Сабирова — "ко всему относиться проще"."Я это восприняла серьезно и это очень помогает по-иному взглянуть на себя и окружающих", — заключила полуфиналистка юбилейного сезона "Ты супер!"В этом году в вокальном проекте принимают участие более 50 детей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья — Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Ширин Абдуллаева дошла до полуфинала и покорила жюри своей манерой держаться на сцене. К исполнению были вопросы, многие зрители писали, что песня ей не подошла, однако все члены жюри нажали зеленую кнопку. Сама Ширин, вернувшись домой, оценила свое выступление "на семёрочку", но уже сейчас поет ее гораздо лучше. Впереди у нее новый проект, детали которого она не раскрывает. Она по-прежнему идет к заветной цели — прославить свою республику на мировой арене. Sputnik Узбекистан желает Ширин успехов и продолжит следить за ее дальнейшей карьерой.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/s-zaytsem-v-final-ne-vyshlo-shirin-abdullaeva-pokidaet-proekt-ty-super-20943432.html
https://uz.sputniknews.ru/20211017/master-klass-s-nunchakami-i-seans-v-duxe-kashpirovskogo-shirin-abdullaeva-zavorojila-jyuri-20943060.html
https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html
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узбекистан, конкурс, музыка, ты супер

Это покажется странным: полуфиналистка "Ты супер!" о необычной встрече с Ташкентом

15:58 21.10.2021
716
© Рамиз Бахтияров
Эксклюзив
Участница юбилейного сезона шоу “Ты супер” Ширин Абдуллаева в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о том, чего ей не хватило для выхода в следующий раунд и что она сделала сразу по возвращении на родину.
Конкурсантка из Узбекистана Ширин Абдуллаева запомнилась всем зрителям проекта своей искренностью и скромностью. Она не расстроена тем, что не стала финалисткой, но признается, что конкурс стал для нее настоящей школой жизни.
"Теперь я стала более уверенной в себе, открытой, свободной и счастливой. Можно сказать, что я вернулась совсем другим человеком", — отметила Ширин.
Юная артистка добавила, что если бы смогла получить главный приз проекта, то поделила бы его между другими участниками.
Участница юбилейного сезона шоу Ты супер! Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2021
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"Я уверена, что им это гораздо нужнее. Для меня уже стало большим подарком само участие в проекте”, — сказала Ширин Абдуллаева.
Конкурсантка поделилась своими эмоциями от возвращения в родной Ташкент, заметив, что многие, пожалуй, не поймут ее странного домашнего ритуала.

"Я прилетела уже под вечер, дома еще никого не было. Когда я зашла в свою комнату, первым делом легла на ковер, только-только вычищенный мамой. Он был такой мягкий и пушистый... Я вдохнула любимый воздух Ташкента и поняла — наконец я дома", — призналась Ширин.

Шоу помогло ей не только выйти на новый уровень, но и обрести верных подруг, которых она ждет в гости в Ташкенте - Кристину Васюшко и Ульяну Рябоконову. Молодая звезда с теплом вспоминает и жюри — "крутых учителей и наставников, после слов которых хочется двигаться дальше".
Ширин Абдуллаева в полуфинале шоу Ты супер! - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.10.2021
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Особенно ей запомнилось пожелание Дианы Арбениной "никогда не меняться и оставаться такой же естественной". Еще один ценный совет дала Светлана Сабирова — "ко всему относиться проще".
"Я это восприняла серьезно и это очень помогает по-иному взглянуть на себя и окружающих", — заключила полуфиналистка юбилейного сезона "Ты супер!"
В этом году в вокальном проекте принимают участие более 50 детей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья — Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Ширин Абдуллаева дошла до полуфинала и покорила жюри своей манерой держаться на сцене. К исполнению были вопросы, многие зрители писали, что песня ей не подошла, однако все члены жюри нажали зеленую кнопку. Сама Ширин, вернувшись домой, оценила свое выступление "на семёрочку", но уже сейчас поет ее гораздо лучше.
Участница проекта Ты Супер! от Узбекистана Ширин Абдуллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
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Впереди у нее новый проект, детали которого она не раскрывает. Она по-прежнему идет к заветной цели — прославить свою республику на мировой арене. Sputnik Узбекистан желает Ширин успехов и продолжит следить за ее дальнейшей карьерой.
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
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