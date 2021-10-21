https://uz.sputniknews.ru/20211021/eto-pokajetsya-strannym-polufinalistka-ty-super-o-neobychnoy-vstreche-s-tashkentom-21011035.html

Это покажется странным: полуфиналистка "Ты супер!" о необычной встрече с Ташкентом

Это покажется странным: полуфиналистка "Ты супер!" о необычной встрече с Ташкентом

Участница юбилейного сезона шоу “Ты супер” Ширин Абдуллаева в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан рассказала о том, чего ей не хватило для выхода в... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T15:58+0500

2021-10-21T15:58+0500

2021-10-21T15:58+0500

видео

узбекистан

конкурс

музыка

ты супер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/15/21008656_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9061fc1128f56cd82dd24e4380159c2.jpg

Конкурсантка из Узбекистана Ширин Абдуллаева запомнилась всем зрителям проекта своей искренностью и скромностью. Она не расстроена тем, что не стала финалисткой, но признается, что конкурс стал для нее настоящей школой жизни. Юная артистка добавила, что если бы смогла получить главный приз проекта, то поделила бы его между другими участниками. "Я уверена, что им это гораздо нужнее. Для меня уже стало большим подарком само участие в проекте”, — сказала Ширин Абдуллаева.Конкурсантка поделилась своими эмоциями от возвращения в родной Ташкент, заметив, что многие, пожалуй, не поймут ее странного домашнего ритуала.Шоу помогло ей не только выйти на новый уровень, но и обрести верных подруг, которых она ждет в гости в Ташкенте - Кристину Васюшко и Ульяну Рябоконову. Молодая звезда с теплом вспоминает и жюри — "крутых учителей и наставников, после слов которых хочется двигаться дальше".Особенно ей запомнилось пожелание Дианы Арбениной "никогда не меняться и оставаться такой же естественной". Еще один ценный совет дала Светлана Сабирова — "ко всему относиться проще"."Я это восприняла серьезно и это очень помогает по-иному взглянуть на себя и окружающих", — заключила полуфиналистка юбилейного сезона "Ты супер!"В этом году в вокальном проекте принимают участие более 50 детей из разных регионов России и стран ближнего зарубежья — Беларуси, Молдовы и Узбекистана. Ширин Абдуллаева дошла до полуфинала и покорила жюри своей манерой держаться на сцене. К исполнению были вопросы, многие зрители писали, что песня ей не подошла, однако все члены жюри нажали зеленую кнопку. Сама Ширин, вернувшись домой, оценила свое выступление "на семёрочку", но уже сейчас поет ее гораздо лучше. Впереди у нее новый проект, детали которого она не раскрывает. Она по-прежнему идет к заветной цели — прославить свою республику на мировой арене. Sputnik Узбекистан желает Ширин успехов и продолжит следить за ее дальнейшей карьерой.Полную версию интервью смотрите в нашем видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/s-zaytsem-v-final-ne-vyshlo-shirin-abdullaeva-pokidaet-proekt-ty-super-20943432.html

https://uz.sputniknews.ru/20211017/master-klass-s-nunchakami-i-seans-v-duxe-kashpirovskogo-shirin-abdullaeva-zavorojila-jyuri-20943060.html

https://uz.sputniknews.ru/20210919/uzbekistanka-shirin-abdullaeva-raskryla-vsyu-pravdu-o-chlenax-jyuri-ty-super--20559450.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, конкурс, музыка, ты супер