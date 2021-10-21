https://uz.sputniknews.ru/20211021/gotov-li-uzbekistan-k-vozobnovleniyu-aviasoobscheniya-s-afganistanom-21003130.html

Готов ли Узбекистан к возобновлению авиасообщения с Афганистаном

Готов ли Узбекистан к возобновлению авиасообщения с Афганистаном

Второй вопрос, стоящий на повестке дня, — гуманитарная помощь, которую власти РУз намерены оказать афганскому народу. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T11:43+0500

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2021-10-21T11:43+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Власти Узбекистана пока не обсуждают с временным правительством Афганистана вопрос возобновления авиасообщения.Об этом РИА Новости заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов.Напомним, что 16 октября делегации Узбекистана и Афганистана провели переговоры в приграничном Термезе. Стороны достигли ряда договоренностей по реализации совместных проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар", а также создали совместные рабочие группы в ряде сфер. Афганскую делегацию возглавил вице-премьер правительства "Талибана"* Абдул Салам Ханафи, узбекскую — вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.Во встрече в Термезе принял участие также Кудратов. Он уточнил, что в ходе встречи афганская сторона "дала согласие" на продолжение реализации проекта строительства железной дороги. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявлял, что начало строительства трансафганского железнодорожного коридора Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар связано с международным признанием новых властей Афганистана и открытием международного финансирования.Между тем это не единственная тема для узбекско-афганских переговоров. Ташкент ждет от Кабула конкретных предложений по объемам поставок помощи афганскому населению. Речь идет о продовольствии, предметах первой необходимости и одежде.По его данным, в январе-августе объемы товарооборота между Узбекистаном и Афганистаном остались "в плюсе" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов проинформировал, что 14 сентября власти страны направили в Афганистан 1,3 тысячи тонн гуманитарного груза из продуктов питания, медикаментов и одежды.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211020/vlast-menyaetsya--prioritety-ostayutsya-sovmestnye-proekty-tashkenta-i-kabula-20991978.html

https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html

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узбекистан, афганистан, авиасообщение, полеты, талибан, помощь