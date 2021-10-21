https://uz.sputniknews.ru/20211021/novyy-terakt-v-kabule-boi-v-baglane-taliby-teryayut-vlast-nad-afganistanom-20997459.html

Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы теряют власть над Афганистаном

Новый теракт в Кабуле, бои в Баглане: талибы теряют власть над Афганистаном

После эвакуации иностранных войск из Кабула и падения проамериканского правительства в Афганистане продолжаются террористические акты в крупных городах. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T08:25+0500

2021-10-21T08:25+0500

2021-10-21T08:25+0500

колумнисты

таджикистан

афганистан

москва

кабул

иг

радикальное движение "талибан"

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На севере страны идут бои талибов с политическими оппонентами, экономика деградирует, временное правительство проявляет высокую внешнеполитическую активность на разных переговорных площадках, но не выражает интересов всего многонационального населения 40-миллионной страны.В афганской столице утром 20 октября прогремел очередной взрыв – на оживленном перекрестке Дехмзанг. Точное число жертв теракта пока не известно. Агентство Middle East Press сообщило, что вооруженные люди атаковали полицейский участок на перекрестке, один полицейский погиб и еще один ранен. Нападавшие скрылись. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность, но почерк совпадает с серией предыдущих терактов ИГ*.Сотрудники службы безопасности Афганистана, которые являются членами "Талибана"*, прокомментировали: "Деструктивные силы пытаются дестабилизировать ситуацию и выставить новое правительство как неспособное контролировать ситуацию в стране, включая ее столицу".На этом фоне в Москве 20 октября состоялась встреча по Афганистану с участием министра иностранных дел РФ, спецпредставителя Пакистана и делегации талибов. Обсуждались ситуация в стране и международные усилия по предотвращению гуманитарного кризиса.Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что основные угрозы безопасности афганцам создают ИГ* и "Аль-Каида"*. Накануне посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил преждевременность признания талибов.И все же в ближайшее время Москва направит Афганистану гуманитарную помощь. Это решение резко контрастирует с решением Минфина США, который не намерен размораживать госрезервы Афганистана, даже с учетом бедственного положения многих миллионов афганцев.Теракты, бои, экономический крахПосле успеха "Талибана"* в борьбе с войсками Пентагона и НАТО в Афганистан хлынули террористы ИГ* с опытом ведения боевых действий в Ираке и Сирии, что привело к новому витку войны "всех против всех".Боевики 15 октября атаковали шиитскую мечеть в Кандагаре, пострадали более 130 человек. Причем теракт был организован как войсковая операция: начался с применения автоматического оружия, а закончился подрывом смертника. Ответственность за нападение на мечеть взяло на себя "Исламское государство"*, которое становится основным оппонентом власти талибов в Афганистане.После вывода иностранных войск и падения проамериканского правительства в Кабуле афганские СМИ сообщили о 17 терактах, за большинством из которых стоит "Исламское государство"*. От взрывов в столице, Нангархаре, Парване, Кунаре, Кундузе пострадали всего около 600 человек.Взрыв 8 октября в шиитской мечети в уезде Ханабад (сопредельная с Таджикистаном провинция Кундуз) унес жизни 120 человек, более 160 были ранены. Теракты носят ярко выраженный антиталибский характер. К примеру, 3 октября взрыв произошел в кабульской мечети Идгах, где проходила церемония прощания с матерью влиятельного талиба Забихуллы Муджахида.Ахмад Масуд распространил в Афганистане очередной призыв к согражданам – поднять восстание против террористической группировки "Талибан"*. И подчеркнул, что силы сопротивления "полны решимости освободить Панджшерскую долину".Ранее ополченцы Масуда заявили, что "партизанские действия в Гиндукуше не позволят Пакистану оказывать прямую помощь "Талибану"*. Информация талибов о полном контроле над провинцией Панджшер вряд ли соответствует действительности.Официально-снисходительное отношение "Талибана"* к народному сопротивлению и к боевикам ИГ* не отражает реальных угроз временному правительству, которому явно не хватает "внутренней легитимности". Без которого, по мнению экс-президента ИРА Хамида Карзая, невозможно международное признание новой власти.Таджикско-афганскую границу ежедневно пытаются пересечь до 600 граждан Афганистана, и общее их количество в Таджикистане превышает 15 тысяч человек. Афганские беженцы-нелегалы уже добрались до польской границы.В "эмирате" растут цены на продукты и другие товары первой необходимости. Международный валютный фонд спрогнозировал падение афганской экономики в 2021 году на 30%, при этом приостановил доступ талибов к ресурсам точно так же, как Всемирный банк и Минфин США.Пожалуй, единственным надежным источником доходов остается наркотрафик, и отчасти – продажа (или бартер) брошенного американского вооружения заинтересованным соседям.Обстановка на границеПока министр иностранных дел Сергей Лавров "разруливает" с талибами гуманитарные вопросы в Москве, министр обороны Сергей Шойгу присматривает за военными маневрами вблизи афганских границ на территории Таджикистана и Узбекистана. В этом нет противоречия: оба российских министра разными методами обеспечивают безопасность России и ее союзников на Южном стратегическом направлении.В Афганистане действуют около 20 террористических группировок, и некоторые из них готовы к экспансии в страны Центральной Азии. К примеру, экстремистская "Сеть Хаккани"* даже в составе "Талибана"* сохраняет самостоятельность действий и прочную связь с "Аль-Каидой"*.Таджикское подразделение талибов "Джамаат Ансаруллах"* декларирует готовность к вторжению в Таджикистан. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами спецслужб стран СНГ заявил, что на севере Афганистана находится около двух тысяч боевиков ИГ*, и призвал совместными усилиями сдерживать террористов на границе Афганистана.Специальными учениями "Эшелон", "Поиск" и совместными маневрами КСОР ОДКБ "Взаимодействие" руководит на месте командующий войсками российского Центрального военного округа Александр Лапин. Задействовано 4000 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также более 500 единиц боевой техники .Для того, чтобы уверенно побеждать террористов с боевым опытом и современным вооружением, компактной войсковой группировке ОДКБ необходимо явное преимущество.На учениях в Таджикистане отрабатываются новые технологии обнаружения и уничтожения противника, применяются мобильные РЛС, разведывательно-ударные дроны, дальнобойные снайперские винтовки, системы РЭБ.Переброска четырех штурмовиков СУ-25 с российской базы "Кант" в Таджикистан создает мощный авиационный "ударный кулак". Все это позволяет доминировать на раннем этапе вооруженного столкновения в приграничных районах, и наносить решительные удары на уничтожение. Заметим, российские военнослужащие располагают высокотехнологичным вооружением и боевым опытом, которых не имеют страны Центральной Азии.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210923/sovetnik-gani-taliby-mstyat-afgantsam-20625062.html

https://uz.sputniknews.ru/20211017/opaseniya-kasatelno-ig-bezosnovatelny--taliby-otvetili-na-zayavlenie-putina-20941946.html

https://uz.sputniknews.ru/20211004/nekrasov-obyasnil-jdat-li-voyny-mejdu-talibanom-i-tadjikistanom--video-20751671.html

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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таджикистан, афганистан, москва, кабул, иг, радикальное движение "талибан"