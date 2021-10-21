https://uz.sputniknews.ru/20211021/prizer-rio-2016-diyorbek-urozboev-otstranen-na-tri-goda-za-upotreblenie-dopinga-21002969.html
Призер Рио-2016 Диёрбек Урозбоев отстранен на три года за употребление допинга
Призер Рио-2016 Диёрбек Урозбоев отстранен на три года за употребление допинга
По итогам взятых у спортсмена анализов было установлено, что он принимал запрещенное вещество мельдоний. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-21T11:38+0500
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спорт
узбекистан
узбекистанец
допинг-пробы
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. На три года дисквалифицирован из-за употребления запрещенных веществ участник сборной Узбекистана по дзюдо, призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, победитель Азиатских игр, серебряный призер чемпионата Азии Диёрбек Урозбоев. Дисквалификация назначена с 16 августа 2021 года по 15 августа 2024 года, сообщает пресс-служба антидопингового агентства.По итогам взятых у спортсмена анализов было установлено, что он принимал запрещенное вещество мельдоний. Употребление этого препарата является нарушением Всемирного антидопингового кодекса и Национальных антидопинговых правил Узбекистана. До истечения срока дисквалификации Урозбоеву запрещено участвовать в международных и национальных соревнованиях в соответствии со статьей 2.1 Всемирного антидопингового кодекса и Национальными антидопинговыми правилами Узбекистана.Ранее пресс-секретарь Национального антидопингового агентства Хумоюн Омонов заявил в рамках брифинга в АИМК, что в 2021 году употребление допинга было выявлено у семерых узбекистанских спортсменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210624/sambist-dilshod-choriev-diskvalifitsirovan-na-chetyre-goda-iz-za-dopinga-19401465.html
https://uz.sputniknews.ru/20210504/bokser-bektemir-melikuziev-otstranen-ot-sporta-na-4-goda--vse-iz-za-doping-kontrolya-18615242.html
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узбекистан, узбекистанец, допинг-пробы, дзюдо
Призер Рио-2016 Диёрбек Урозбоев отстранен на три года за употребление допинга
11:38 21.10.2021 (обновлено: 12:56 21.10.2021)
По итогам взятых у спортсмена анализов было установлено, что он принимал запрещенное вещество мельдоний.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik.
На три года дисквалифицирован из-за употребления запрещенных веществ участник сборной Узбекистана по дзюдо, призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016, победитель Азиатских игр, серебряный призер чемпионата Азии Диёрбек Урозбоев. Дисквалификация назначена с 16 августа 2021 года по 15 августа 2024 года, сообщает
пресс-служба антидопингового агентства.
По итогам взятых у спортсмена анализов было установлено, что он принимал запрещенное вещество мельдоний. Употребление этого препарата является нарушением Всемирного антидопингового кодекса и Национальных антидопинговых правил Узбекистана.
До истечения срока дисквалификации Урозбоеву запрещено участвовать в международных и национальных соревнованиях в соответствии со статьей 2.1 Всемирного антидопингового кодекса и Национальными антидопинговыми правилами Узбекистана.
Ранее пресс-секретарь Национального антидопингового агентства Хумоюн Омонов заявил
в рамках брифинга в АИМК, что в 2021 году употребление допинга было выявлено у семерых узбекистанских спортсменов.