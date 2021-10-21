https://uz.sputniknews.ru/20211021/tsb-uzbekistana-vnov-soxranil-osnovnuyu-stavku-21012367.html

ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную процентную ставку

ЦБ Узбекистана вновь сохранил основную процентную ставку

По данным ЦБ, по итогам сентября уровень годовой инфляция составил 10,8%, что незначительно выше прогноза в базовом сценарии. Полный обзор — в материале. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T16:20+0500

2021-10-21T16:20+0500

2021-10-21T16:20+0500

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную учетную ставку на уровне 14% для снижения уровня инфляции в условиях ускорения экономического роста.По оценке регулятора, это решение принято в целях снижения уровня инфляции до 10% к концу года в условиях ускорения темпов экономического роста, а также достижения 5-процентного уровня годовой инфляции в будущем.Об этом сообщил председатель ЦБ Мамаризо Нормуратов на брифинге.Экономическая активность и совокупный спросС начала года наблюдаются положительные тенденции в динамике спроса в связи с ростом экономической активности и улучшения ситуации с пандемией. Так, за девять месяцев 2021 года рост реального ВВП составил 6,9%.За этот период доходы населения в реальном выражении увеличились на 10,4%.В то же время, внутренний и зарубежный туризм, транспорт, производство автомобилей и общепит снизили показатели на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и пока не достигли уровня 2019-го.Объем кредитов, выделенных коммерческими банками в экономику за девять месяцев вырос на 33% к соответствующему периоду прошлого года и достиг 119,5 триллиона сумов. При этом количество выданных населению автокредитов выросло в 1,6 раза, микрозаймов — в 1,7 раза и микрокредитов — в 2,3 раза.По итогам года ожидается рост кредитных вложений пропорциальный росту объемов номинального ВВП в пределах 16-18%.Внешнеэкономические условияВысокие темпы восстановления совокупного спроса в мире приводят к существенному повышению цен на мировом рынке энергоресурсов.За девять месяцев 2021-го объем экспорта (без учета экспорта золота) вырос на 34% к аналогичному периоду прошлого года. Объем импорта вырос на 18,7% и достиг уровня, предшествующего пандемии.Объем трансграничных денежных переводов в страну в этом году составил 5,7 миллиарда долларов, увеличившись на 34,2% по сравнению с соответствующим периодом 2020-го.Инфляция и инфляционные ожиданияПо итогам сентября 2021 года годовая инфляция составила 10,8%, что незначительно выше прогноза в базовом сценарии.Основным фактором инфляции в текущем году стало изменение цен на продовольственные товары и внесло повышающий вклад в годовую инфляцию в размере 6,1 процентных пункта.Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев в сентябре снизились до 15,8%, а субъектов предпринимательства — до 14,7%.В первую очередь, это объясняется высокими темпами роста цен на продовольственные товары и энергоресурсы. По итогам сентября, цены продовольственных товаров выросли на 14,4% в годовом выражении, энергетических товаров — на 23,2%. Рост цен в данных группах товаров является основным фактором, оказывающим негативное влияние на тенденцию снижения общей инфляции.Денежно-кредитные условияСредневзвешенные процентные ставки на денежном рынке, после значительного снижения в мае-июле, в августе составили 13,0%, а в сентябре — 13,3%, формировались в границах процентного коридора и приблизились к основной ставке Центрального банка.В то же время, за счет расширения процентного коридора наблюдалось увеличение активности банков на денежном рынке. По итогам сентября, доходность депозитов в среднем по вкладам населения составила 20,3%, средствам юридических лиц 15,3% и формируется на уровне 6-8% реальной доходности. Рассчитанные на основе инфляционных ожиданий населения реальные процентные ставки также остаются положительными — на уровне 3-4%.Прогнозы и рискиПереход общей инфляции к снижающейся динамике, формирование базовой инфляции в пределах прогнозов и сохранение текущих умеренно жестких денежно-кредитных условий — факторы достижения 10% прогноза инфляции к концу года.Меры по стабилизации цен основных продовольственных товаров позволят минимизировать влияние повышения цен на внешних рынках.

https://uz.sputniknews.ru/20210728/tsb-uzbekistana-povysil-prognoz-vvp-strany-v-2021-godu-do-68-19848513.html

https://uz.sputniknews.ru/20211006/ekonomika-uzbekistana-obeschaet-rost-s-48-do-62--prognoz-vb-20794137.html

https://uz.sputniknews.ru/20210923/aziatskiy-bank-razvitiya-povysil-prognoz-rosta-vvp-uzbekistana-v-2021-godu-20624224.html

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