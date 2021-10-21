https://uz.sputniknews.ru/20211021/zagonim-v-ugol-v-mirovoe-pravitelstvo-voydut-velikie-tsivilizatsii-21008226.html

"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации

"Загоним в угол": в "мировое правительство" войдут великие цивилизации

"Заявляя сегодня, что "мир больше пяти", мы противостоим несправедливости глобальной системы. 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T14:08+0500

2021-10-21T14:08+0500

2021-10-21T14:08+0500

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Мы считаем, что судьба человечества не может и не должна быть отдана на милость горстке стран, победивших во Второй мировой войне", — турецкий президент Реджеп Эрдоган призвал к реформе Совета Безопасности ООН и даже заявил, что у него есть некая дорожная карта, чтобы "загнать в угол" постоянных членов СБ ООН.Эрдоган уже давно ведет борьбу с "несправедливостью" глобальной политической системы, которая установилась после завершения Второй мировой войны. Дело тут не в конкретной риторике, а в сути проблемы. Слова про "горстку стран" действительно неуместны, и в Кремле справедливо ответили, что не стоит так называть победителей фашизма, а обещание "загнать в угол" ядерные державы и вовсе смешно. Необходимо согласовать формулу будущего — то, что будет работать многие десятилетия. То есть работа над составом Совета Безопасности ООН, по сути, не просто следствие глобальных изменений — она становится частью работы по строительству нового миропорядка, по поиску нового баланса сил и интересов мировых держав и цивилизаций.Неудивительно, что Сергей Лавров, по существу, поддержал Эрдогана, сделав важную оговорку — и не только насчет того, что "пятерка" несет особую ответственность за положение дел в мире":Действительно, сейчас из пятнадцати членов Совбеза Запад представлен шестью (три постоянных члена плюс три от Европы). А учитывая, что Япония чаще всех избирается непостоянным членом СБ, получается, что атлантисты (при всем своем тихоокеанском расположении Япония, несомненно, находится в их сфере влияния) контролируют практически половину мест в "мировом правительстве". Отвечает ли это глобальной расстановке сил и представлениям большинства государств о справедливом представительстве? Нет — и с каждым годом разрыв будет все большим.Хотя разговоры о расширении состава Совбеза идут уже двадцать лет, именно в 2020-е годы оно представляется неизбежным — вопрос дозрел и перезрел. Но при этом нужно сразу же оговорить одну принципиальную вещь — речь идет не о расширении числа постоянных членов Совбеза с правом вето. Потому что состав "Большой пятерки" сложился не просто так — это великие державы, создавшие ООН.Понятно, что Франция оказалась в их числе относительно случайно. Понятно, что за три четверти века появились и другие великие державы — но от права вето никто из "пятерки" добровольно не откажется. Как и не захочет предоставить подобное же право другим странам (тут ведь тоже нужно согласие всех пяти) — а заставить их, согласно тому же Уставу ООН, нет никакой возможности. Конечно, в будущем в Совбезе появятся и иные державы (или союзы) обладающие правом вето. Но этот вопрос может быть решен только после того, как будет сформирован новый мировой порядок, создана новая архитектура международной безопасности. А на пути к этому как раз и нужна реформа Совета Безопасности — расширяющая его состав, но не меняющая список стран, обладающих правом вето.То, о чем говорит Лавров: добавить Югу и Востоку — сегодня Азия, Африка и Латинская Америка имеют в Совбезе восемь мест, но учитывая, что одно из них (от Азии) очень часто уходит "западной" Японии, получается семь мест третьего мира на семь мест Запада (15-й является евразийская Россия). И дело не только в том, что центр тяжести геополитики перемещается в Азию, а по численности населения одна Африка давно уже превосходит весь западный "золотой миллиард". Дело в непредставленности в ООН важнейших цивилизаций.Нет полуторамиллиардного исламского мира и такой же Индии — то есть отдельные мусульманские страны, как и Индия, могут избраться в состав непостоянных членов, а могут и не попасть в их число. То есть одним простым расширением региональных квот и общего числа членов СБ проблему не решить — нужны новые постоянные члены. И вот тут начинается самая большая проблема.Кто должен представлять Африку, а кто — Латинскую Америку? Кто будет от мусульман? А как будут представлены арабы? Уже почти два десятилетия существует "группа четырех" в составе Индии, Германии, Бразилии и Японии, стран, которые претендуют на получение постоянных кресел в Совбезе и обязались поддерживать друг друга в этой борьбе. Но против каждой из них выстраивается коалиция: Бразилию не хотят видеть в качестве представителя Латинской Америки Мексика и Аргентина (они сами претендуют на это место), Индия не нравится пакистанцам (за которыми стоит исламский мир), Япония неприемлема для Китая и России. К тому же она, как и Германия, вообще была виновником Второй мировой — то есть ООН создавалась теми, кто победил эти страны.Да, прошло 75 лет, да, сейчас Япония и Германия являются одними из главных плательщиков в бюджет ООН, но почему именно им нужно предоставить место постоянного члена? Германия вообще видит свое будущее в качестве члена Евросоюза — может, тогда лучше ЕС предоставить постоянное место в Совбезе? Причем за счет Франции — она ведь тоже входит в "единую Европу".При этом есть куда более правильный вариант повышения представительности Совбеза — нужно его дополнить региональными интеграционными объединениями. То есть теми организациями, которые набирают все больший вес в мире.Африканский союз, Лига арабских государств, Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — как минимум эти организации должны быть представлены на постоянной основе в Совбезе ООН. При всех сложностях и недостроенностях этих альянсов за ними будущее. Они, несомненно, будут усиливаться и в любом случае уже сейчас могут представлять интересы сразу нескольких мировых цивилизаций.К ним нужно добавить и Индию (которая сама по себе государство-цивилизация), и даже Евросоюз (то есть, по сути, Германию), потому что в этом случае перекос в сторону Запада уже не произойдет.Важно, что подобную реформу можно провести достаточно быстро. В таком Совете Безопасности будет гораздо лучше представлен Юг — и хотя право вето по-прежнему будет в основном у государств Севера, новый состав будет гораздо ближе к реальности, чем сейчас. И поэтому дальнейшие сложнейшие поиски нового баланса сил и интересов, работу над картой будущего мироустройства можно будет вести в действительно представительном составе. И справедливом — что очень важно для легитимности любых проектов будущего.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211019/nato-gotovitsya-otxerasimit-evropu-20973913.html

https://uz.sputniknews.ru/20210621/mify-i-legendy-vtoroy-mirovoy-voyny-19343031.html

https://uz.sputniknews.ru/20211020/chto-sluchilos-mejdu-kitaem-i-yaponiey-i-pochemu-obe-strany-voorujayutsya-20978823.html

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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оон, реджеп тайип эрдоган, турция, сергей лавров, совет безопасности оон