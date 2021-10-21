Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Президент РФ объяснил, что должны сделать страны, ответственные за ситуацию в Афганистане
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба "Валдай"
© Sputnik / Максим Блинов/
Владимир Путин возложил ответственность за сложившуюся ситуацию в Афганистане на воевавшие там двадцать лет страны и пояснил, что они могли бы сделать для ее нормализации.
ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Для нормализации ситуации в Афганистане нужно помогать ему восстанавливать экономику, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Российский лидер отметил, что первое, что могли бы сделать западные страны, — это разморозить афганские активы.
"Все-таки, основную ответственность за то, что там происходит, несут те страны, которые там воевали 20 лет. И первое, что они должны были сделать, на мой взгляд, это разморозить афганские авуары и дать возможность Афганистану решать социально-экономические задачи первостепенной важности", — сказал Путин.
Он напомнил и о других проблемах, исходящих из этой страны. Среди них присутствие группировок, в том числе и ИГИЛ*, а также производства наркотиков. Президент напомнил, что девяносто процентов опиатов поступают на мировой рынок именно из Афганистана. "Если не будет денег, куда им деваться, как они будут финансировать социальные вопросы?", — задался вопросом президент.
При этом, отметил лидер, Россия реализует в этой стране крупные проекты, поддерживает контакты на уровне спецслужб, МВД и выступает за налаживание подобного взаимодействия в рамках ШОС.
"Таджикистан, Узбекистан находятся на границе с Афганистаном. В Таджикистане находится наша военная база, созданная на основе 201 дивизии еще советской. Поэтому мы и в двустороннем плане с Китаем будем продолжать активно эту работу между соответствующими структурами налаживания диалога, но и в целом в рамках ШОС будем это делать, выделяя необходимые ресурсы и создавая все условия для того, чтобы граждане наших стран чувствовали себя в безопасности вне зависимости от того, что происходит в Афганистане", — подытожил Путин.
22 сентября, 19:47
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Ранее разморозить государственные активы Афганистана в зарубежных банках призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На юбилейном саммите ШОС в Душанбе он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, а новые силу у власти — это уже свершившийся факт.
Как подчеркнул Мирзиеев, отсутствие денег может подтолкнуть Кабул к продаже наркотиков и оружия, оставленного США на территории страны. Эту точку зрения тогда поддержал и российский лидер Владимир Путин.
Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США и их союзников по НАТО окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.