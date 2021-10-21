https://uz.sputniknews.ru/20211021/prezident-rf-obyasnil-chto-doljny-sdelat-strany-otvetstvennye-za-situatsiyu-v-afganistane-21018723.html

Президент РФ объяснил, что должны сделать страны, ответственные за ситуацию в Афганистане

Президент РФ объяснил, что должны сделать страны, ответственные за ситуацию в Афганистане

Владимир Путин возложил ответственность за сложившуюся ситуацию в Афганистане на воевавшие там двадцать лет страны и пояснил, что они могли бы сделать для ее... 21.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-21T22:53+0500

2021-10-21T22:53+0500

2021-10-21T22:53+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Для нормализации ситуации в Афганистане нужно помогать ему восстанавливать экономику, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Российский лидер отметил, что первое, что могли бы сделать западные страны, — это разморозить афганские активы.Он напомнил и о других проблемах, исходящих из этой страны. Среди них присутствие группировок, в том числе и ИГИЛ*, а также производства наркотиков. Президент напомнил, что девяносто процентов опиатов поступают на мировой рынок именно из Афганистана. "Если не будет денег, куда им деваться, как они будут финансировать социальные вопросы?", — задался вопросом президент.При этом, отметил лидер, Россия реализует в этой стране крупные проекты, поддерживает контакты на уровне спецслужб, МВД и выступает за налаживание подобного взаимодействия в рамках ШОС.Ранее разморозить государственные активы Афганистана в зарубежных банках призвал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. На юбилейном саммите ШОС в Душанбе он подчеркнул, что сегодня в этой стране сложилась новая реальность, а новые силу у власти — это уже свершившийся факт.Как подчеркнул Мирзиеев, отсутствие денег может подтолкнуть Кабул к продаже наркотиков и оружия, оставленного США на территории страны. Эту точку зрения тогда поддержал и российский лидер Владимир Путин.Члены движения "Талибан"* захватили власть в стране в середине августа. В ночь на 31 августа военные США и их союзников по НАТО окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.

https://uz.sputniknews.ru/20211021/putin-napomnil-o-dvadtsatiletii-neudachnyx-voyn-ssha-21017977.html

https://uz.sputniknews.ru/20210922/v-oon-ne-obsujdayut-snyatie-sanktsiy-s-talibov--nebenzya-20611946.html

https://uz.sputniknews.ru/20211020/uchastniki-moskovskogo-formata-prizvali-strany-nato-vosstanovit-afganistan-20996599.html

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владимир путин