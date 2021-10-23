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Для студентов Центральной Азии пройдет Нобелевский фестиваль
Для студентов Центральной Азии пройдет Нобелевский фестиваль
Учащиеся из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана смогут пообщаться с мировыми экспертами и лауреатами Нобелевской премии. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-23T11:45+0500
2021-10-23T11:45+0500
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казахстан
инновации
наука
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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Нобелевские лауреаты, ведущие ученые мира выступят перед участниками III Нобелевского фестиваля 26-29 октября. В рамках онлайн-мероприятия под девизом "Будущее уже сегодня" запланированы дискуссии и лекции с экспертами в области бизнеса, науки и инноваций.Участие в онлайн-мероприятии примут более 40 тысяч человек. Они смогут прослушать лекции и дискуссии на тему экологии, профессий будущего, экономики, инноваций и искусственного интеллекта от 10 нобелевских лауреатов и более чем 30 ведущих мировых экспертов в этих областях.Перед студентами также выступят преподаватели из ведущих мировых университетов: Лондонской школы экономики, MIT, Калифорнийского университета, Имперского колледжа Лондона, Вашингтонского университета. Участников ждут лекции от нобелевских лауреатов по инновациям, химии, физике, космологии, экономике, образованию и технологиям.Встречи будут транслироваться на онлайн-платформе фестиваля из трех стран: Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также из региональных вузов-партнеров.От Узбекистана организатором фестиваля выступил Фонд развития науки и образования Ziyo Forum.Партнерами фестиваля стали крупные вузы стран-участниц. Среди узбекистанских вузов к фестивалю присоединились Университет Инха, Ферганский государственный университет, Ташкентский государственный экономический Университет.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/devushek-tsentralnoy-azii-obuchat-vysokim-texnologiyam-20968114.html
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узбекистан, казахстан, инновации, наука, азербайджан

Для студентов Центральной Азии пройдет Нобелевский фестиваль

11:45 23.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Учащиеся из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана смогут пообщаться с мировыми экспертами и лауреатами Нобелевской премии.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Нобелевские лауреаты, ведущие ученые мира выступят перед участниками III Нобелевского фестиваля 26-29 октября. В рамках онлайн-мероприятия под девизом "Будущее уже сегодня" запланированы дискуссии и лекции с экспертами в области бизнеса, науки и инноваций.
Участие в онлайн-мероприятии примут более 40 тысяч человек. Они смогут прослушать лекции и дискуссии на тему экологии, профессий будущего, экономики, инноваций и искусственного интеллекта от 10 нобелевских лауреатов и более чем 30 ведущих мировых экспертов в этих областях.
Спикеры Noble Fest

Юваль Ной Харари — мировой историк и автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества";

Люк Джулия – создатель Siri, главный исследователь Renault Group

Рае Квонг Чунг - Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года

Пол Роберт Милгром - Лауреат Нобелевской премии по экономике 2020, профессор Стэндфордского Университета

Джина Шеллер – Министр счастья и благополучия, Германия

и другие

Перед студентами также выступят преподаватели из ведущих мировых университетов: Лондонской школы экономики, MIT, Калифорнийского университета, Имперского колледжа Лондона, Вашингтонского университета. Участников ждут лекции от нобелевских лауреатов по инновациям, химии, физике, космологии, экономике, образованию и технологиям.
Встречи будут транслироваться на онлайн-платформе фестиваля из трех стран: Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также из региональных вузов-партнеров.
От Узбекистана организатором фестиваля выступил Фонд развития науки и образования Ziyo Forum.
"Для студентов это событие — точка старта их карьеры в науке, мотивация продолжать обучение по выбранному направлению и достичь нобелевских высот. Сейчас мы договорились об активном участии в ретрансляциях и в студии представителей шести топовых вузов страны, в том числе региональных. На площадку Ziyo Forum, где будет расположена студия, за четыре дня планируем привлечь около 1000 студентов вузов столицы — молодежи, которая активно участвует в волонтерском движении и проектах фонда", — отметил директор фонда Бобур Фарманов.
Партнерами фестиваля стали крупные вузы стран-участниц. Среди узбекистанских вузов к фестивалю присоединились Университет Инха, Ферганский государственный университет, Ташкентский государственный экономический Университет.
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