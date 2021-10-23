https://uz.sputniknews.ru/20211023/dlya-studentov-tsentralnoy-azii-proydet-nobelevskiy-festival-21036949.html

Для студентов Центральной Азии пройдет Нобелевский фестиваль

Для студентов Центральной Азии пройдет Нобелевский фестиваль

Учащиеся из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана смогут пообщаться с мировыми экспертами и лауреатами Нобелевской премии. 23.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-23T11:45+0500

2021-10-23T11:45+0500

2021-10-23T11:45+0500

общество

узбекистан

казахстан

инновации

наука

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Нобелевские лауреаты, ведущие ученые мира выступят перед участниками III Нобелевского фестиваля 26-29 октября. В рамках онлайн-мероприятия под девизом "Будущее уже сегодня" запланированы дискуссии и лекции с экспертами в области бизнеса, науки и инноваций.Участие в онлайн-мероприятии примут более 40 тысяч человек. Они смогут прослушать лекции и дискуссии на тему экологии, профессий будущего, экономики, инноваций и искусственного интеллекта от 10 нобелевских лауреатов и более чем 30 ведущих мировых экспертов в этих областях.Перед студентами также выступят преподаватели из ведущих мировых университетов: Лондонской школы экономики, MIT, Калифорнийского университета, Имперского колледжа Лондона, Вашингтонского университета. Участников ждут лекции от нобелевских лауреатов по инновациям, химии, физике, космологии, экономике, образованию и технологиям.Встречи будут транслироваться на онлайн-платформе фестиваля из трех стран: Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также из региональных вузов-партнеров.От Узбекистана организатором фестиваля выступил Фонд развития науки и образования Ziyo Forum.Партнерами фестиваля стали крупные вузы стран-участниц. Среди узбекистанских вузов к фестивалю присоединились Университет Инха, Ферганский государственный университет, Ташкентский государственный экономический Университет.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/devushek-tsentralnoy-azii-obuchat-vysokim-texnologiyam-20968114.html

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