Для студентов Центральной Азии пройдет Нобелевский фестиваль

ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Нобелевские лауреаты, ведущие ученые мира выступят перед участниками III Нобелевского фестиваля 26-29 октября. В рамках онлайн-мероприятия под девизом "Будущее уже сегодня" запланированы дискуссии и лекции с экспертами в области бизнеса, науки и инноваций.Участие в онлайн-мероприятии примут более 40 тысяч человек. Они смогут прослушать лекции и дискуссии на тему экологии, профессий будущего, экономики, инноваций и искусственного интеллекта от 10 нобелевских лауреатов и более чем 30 ведущих мировых экспертов в этих областях.Перед студентами также выступят преподаватели из ведущих мировых университетов: Лондонской школы экономики, MIT, Калифорнийского университета, Имперского колледжа Лондона, Вашингтонского университета. Участников ждут лекции от нобелевских лауреатов по инновациям, химии, физике, космологии, экономике, образованию и технологиям.Встречи будут транслироваться на онлайн-платформе фестиваля из трех стран: Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также из региональных вузов-партнеров.От Узбекистана организатором фестиваля выступил Фонд развития науки и образования Ziyo Forum.Партнерами фестиваля стали крупные вузы стран-участниц. Среди узбекистанских вузов к фестивалю присоединились Университет Инха, Ферганский государственный университет, Ташкентский государственный экономический Университет.
Учащиеся из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана смогут пообщаться с мировыми экспертами и лауреатами Нобелевской премии.
ТАШКЕНТ, 23 окт – Sputnik. Нобелевские лауреаты, ведущие ученые мира выступят перед участниками III Нобелевского фестиваля 26-29 октября. В рамках онлайн-мероприятия под девизом "Будущее уже сегодня" запланированы дискуссии и лекции с экспертами в области бизнеса, науки и инноваций.
Участие в онлайн-мероприятии примут более 40 тысяч человек. Они смогут прослушать лекции и дискуссии на тему экологии, профессий будущего, экономики, инноваций и искусственного интеллекта от 10 нобелевских лауреатов и более чем 30 ведущих мировых экспертов в этих областях.
Спикеры Noble Fest
Юваль Ной Харари — мировой историк и автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества";
Люк Джулия – создатель Siri, главный исследователь Renault Group
Рае Квонг Чунг - Лауреат Нобелевской премии мира 2007 года
Пол Роберт Милгром - Лауреат Нобелевской премии по экономике 2020, профессор Стэндфордского Университета
Джина Шеллер – Министр счастья и благополучия, Германия
и другие
Перед студентами также выступят преподаватели из ведущих мировых университетов: Лондонской школы экономики, MIT, Калифорнийского университета, Имперского колледжа Лондона, Вашингтонского университета. Участников ждут лекции от нобелевских лауреатов по инновациям, химии, физике, космологии, экономике, образованию и технологиям.
Встречи будут транслироваться на онлайн-платформе фестиваля из трех стран: Узбекистана, Азербайджана и Казахстана, а также из региональных вузов-партнеров.
От Узбекистана организатором фестиваля выступил Фонд развития науки и образования Ziyo Forum.
"Для студентов это событие — точка старта их карьеры в науке, мотивация продолжать обучение по выбранному направлению и достичь нобелевских высот. Сейчас мы договорились об активном участии в ретрансляциях и в студии представителей шести топовых вузов страны, в том числе региональных. На площадку Ziyo Forum, где будет расположена студия, за четыре дня планируем привлечь около 1000 студентов вузов столицы — молодежи, которая активно участвует в волонтерском движении и проектах фонда", — отметил директор фонда Бобур Фарманов.
Партнерами фестиваля стали крупные вузы стран-участниц. Среди узбекистанских вузов к фестивалю присоединились Университет Инха, Ферганский государственный университет, Ташкентский государственный экономический Университет.