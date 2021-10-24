Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Мухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыборы президента в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам, делегат МПА СНГ Фарит Мухаметшин рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о нюансах наблюдения за выборами и о критериях оценки их объективности.
— Как проходила подготовка миссии к наблюдательному процессу на президентских выборах в Узбекистане?
— У нас по СНГ есть Международный институт мониторинга, поэтому наблюдение за выборами проходило в два этапа. Первый – предварительный, когда приехали эксперты института и ознакомились с избирательным законодательством Узбекистана. Когда мы выезжали в Узбекистан, наши специалисты предоставили нам свое заключение, в котором говорилось о соответствии узбекского законодательства международным стандартам. Второй этап – краткосрочное наблюдение. В Узбекистане мы находимся три дня, ознакомились с программами партий, выдвинувших своих кандидатов. Другими словами, предварительно мы уже имели представление, как будут организованы выборы.
© Рамиз БахтияровФарит Мухаметшин — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
Фарит Мухаметшин — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
© Рамиз Бахтияров
— Сколько избирательных участков вам удалось посетить и с кем пообщаться?
— К вам в редакцию мы приехали с восьмого по счету участка. По плану у нас еще несколько локаций. Сегодня к вечеру мы с коллегами соберемся на заседание, чтобы проработать общее заключение, которое будет озвучено завтра на пресс-конференции в Центризбиркоме.
Но уже сейчас мы можем отметить значительные изменения в избирательном законодательстве. И посещая избирательные участки, мы не могли не заметить, в каком радостном настроении находятся члены участковых избирательных комиссий. Выборы президента стали для населения настоящим праздником.
Я разговаривал со многими наблюдателями, в частности, международными нашими коллегами, и мы ожидаем, что на выборах будет высокая избирательная явка.
Лично разговаривал с избирателями, в частности, с ветеранами. Всем есть что сказать, с чем сравнить. Все в хорошем настроении и надеются на еще большие перемены в ближайшие годы, несмотря на уже имеющиеся достижения. Во всех программах политических партий избиратели видят единые подходы — это создание нового Узбекистана, увеличение роста экономики, ликвидация бедности, решение экологических проблем и многое другое.
— На ваш взгляд, каковы ключевые отличия организации работы избирательных участков в Узбекистане наряду с другими странами СНГ?
— Перемены в избирательном процессе, например, в России, в частности, в предварительном голосовании, касаются электронного голосования. Некоторые аспекты этой работы находятся в экспериментальном варианте. Когда мы разговаривали с представителями ЦИК Узбекистана, нам рассказали о желании дальше совершенствоваться, в частности, речь идет о переведении процессов в цифровую плоскость.
— В чем заключаются главные требования к объективности оценки избирательного процесса?
— Это ключевой вопрос. Положение, которое предписано наблюдателям в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, включает следующее требование: мы не можем высказываться по оценке выборов до их завершения. Мы можем говорить только о том, соответствуют ли они законодательству, насколько организованы избирательные участки, как работает комиссия, как проходит голосование.
В случае грубых нарушений мы можем сообщить избирательной комиссии, буквально по телефону передать в ЦИК или нашему секретариату по СНГ для принятия мер или обобщения. Кроме того, беспристрастность. Не должно быть публично высказано личное мнение, например, в отношении избирательного процесса или избирателей. Мы просто наблюдаем как эксперты, у которых есть опыт и которые имеют отношение к процессам выборов, референдумов и т. д. Кроме того, мы также можем принять участие в закрытии избирательных участков.
Поэтому окончательное наше заключение будет сформулировано сегодня вечером и оглашено на завтрашней пресс-конференции как общее мнение наблюдателей.