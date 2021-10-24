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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/muxametshin-uzbekistan-zainteresovan-v-perexode-k-tsifrovym-vyboram-21062376.html
Мухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам
Мухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам
Зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам, делегат МПА СНГ Фарит Мухаметшин рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о нюансах наблюдения... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T17:55+0500
2021-10-24T17:55+0500
выборы президента узбекистана-2021
узбекистан
выборы
снг
голосование
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— Как проходила подготовка миссии к наблюдательному процессу на президентских выборах в Узбекистане?— У нас по СНГ есть Международный институт мониторинга, поэтому наблюдение за выборами проходило в два этапа. Первый – предварительный, когда приехали эксперты института и ознакомились с избирательным законодательством Узбекистана. Когда мы выезжали в Узбекистан, наши специалисты предоставили нам свое заключение, в котором говорилось о соответствии узбекского законодательства международным стандартам. Второй этап – краткосрочное наблюдение. В Узбекистане мы находимся три дня, ознакомились с программами партий, выдвинувших своих кандидатов. Другими словами, предварительно мы уже имели представление, как будут организованы выборы.— Сколько избирательных участков вам удалось посетить и с кем пообщаться?— К вам в редакцию мы приехали с восьмого по счету участка. По плану у нас еще несколько локаций. Сегодня к вечеру мы с коллегами соберемся на заседание, чтобы проработать общее заключение, которое будет озвучено завтра на пресс-конференции в Центризбиркоме.Но уже сейчас мы можем отметить значительные изменения в избирательном законодательстве. И посещая избирательные участки, мы не могли не заметить, в каком радостном настроении находятся члены участковых избирательных комиссий. Выборы президента стали для населения настоящим праздником.Лично разговаривал с избирателями, в частности, с ветеранами. Всем есть что сказать, с чем сравнить. Все в хорошем настроении и надеются на еще большие перемены в ближайшие годы, несмотря на уже имеющиеся достижения. Во всех программах политических партий избиратели видят единые подходы — это создание нового Узбекистана, увеличение роста экономики, ликвидация бедности, решение экологических проблем и многое другое.— На ваш взгляд, каковы ключевые отличия организации работы избирательных участков в Узбекистане наряду с другими странами СНГ?— Перемены в избирательном процессе, например, в России, в частности, в предварительном голосовании, касаются электронного голосования. Некоторые аспекты этой работы находятся в экспериментальном варианте. Когда мы разговаривали с представителями ЦИК Узбекистана, нам рассказали о желании дальше совершенствоваться, в частности, речь идет о переведении процессов в цифровую плоскость.— В чем заключаются главные требования к объективности оценки избирательного процесса?— Это ключевой вопрос. Положение, которое предписано наблюдателям в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, включает следующее требование: мы не можем высказываться по оценке выборов до их завершения. Мы можем говорить только о том, соответствуют ли они законодательству, насколько организованы избирательные участки, как работает комиссия, как проходит голосование. В случае грубых нарушений мы можем сообщить избирательной комиссии, буквально по телефону передать в ЦИК или нашему секретариату по СНГ для принятия мер или обобщения. Кроме того, беспристрастность. Не должно быть публично высказано личное мнение, например, в отношении избирательного процесса или избирателей. Мы просто наблюдаем как эксперты, у которых есть опыт и которые имеют отношение к процессам выборов, референдумов и т. д. Кроме того, мы также можем принять участие в закрытии избирательных участков.Поэтому окончательное наше заключение будет сформулировано сегодня вечером и оглашено на завтрашней пресс-конференции как общее мнение наблюдателей.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/lebedev-na-vyborax-v-uzbekistane-my-ne-vidim-voyny-kompromatov-i-chernogo-piara-21059917.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudateley-mpa-sng-vosxitila-aktivnaya-molodej-na-vyborax-v-uzbekistane-21054352.html
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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узбекистан, выборы, снг, голосование

Мухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам

17:55 24.10.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровВыборы президента в Узбекистане
Выборы президента в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Анна Желиховская
Все материалы
Зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам, делегат МПА СНГ Фарит Мухаметшин рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о нюансах наблюдения за выборами и о критериях оценки их объективности.
— Как проходила подготовка миссии к наблюдательному процессу на президентских выборах в Узбекистане?
— У нас по СНГ есть Международный институт мониторинга, поэтому наблюдение за выборами проходило в два этапа. Первый – предварительный, когда приехали эксперты института и ознакомились с избирательным законодательством Узбекистана. Когда мы выезжали в Узбекистан, наши специалисты предоставили нам свое заключение, в котором говорилось о соответствии узбекского законодательства международным стандартам. Второй этап – краткосрочное наблюдение. В Узбекистане мы находимся три дня, ознакомились с программами партий, выдвинувших своих кандидатов. Другими словами, предварительно мы уже имели представление, как будут организованы выборы.
© Рамиз БахтияровФарит Мухаметшин — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
Фарит Мухаметшин — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Фарит Мухаметшин — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
© Рамиз Бахтияров
— Сколько избирательных участков вам удалось посетить и с кем пообщаться?
— К вам в редакцию мы приехали с восьмого по счету участка. По плану у нас еще несколько локаций. Сегодня к вечеру мы с коллегами соберемся на заседание, чтобы проработать общее заключение, которое будет озвучено завтра на пресс-конференции в Центризбиркоме.
Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
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16:46
Но уже сейчас мы можем отметить значительные изменения в избирательном законодательстве. И посещая избирательные участки, мы не могли не заметить, в каком радостном настроении находятся члены участковых избирательных комиссий. Выборы президента стали для населения настоящим праздником.

Я разговаривал со многими наблюдателями, в частности, международными нашими коллегами, и мы ожидаем, что на выборах будет высокая избирательная явка.

Лично разговаривал с избирателями, в частности, с ветеранами. Всем есть что сказать, с чем сравнить. Все в хорошем настроении и надеются на еще большие перемены в ближайшие годы, несмотря на уже имеющиеся достижения. Во всех программах политических партий избиратели видят единые подходы — это создание нового Узбекистана, увеличение роста экономики, ликвидация бедности, решение экологических проблем и многое другое.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
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13:33
— На ваш взгляд, каковы ключевые отличия организации работы избирательных участков в Узбекистане наряду с другими странами СНГ?
— Перемены в избирательном процессе, например, в России, в частности, в предварительном голосовании, касаются электронного голосования. Некоторые аспекты этой работы находятся в экспериментальном варианте. Когда мы разговаривали с представителями ЦИК Узбекистана, нам рассказали о желании дальше совершенствоваться, в частности, речь идет о переведении процессов в цифровую плоскость.
— В чем заключаются главные требования к объективности оценки избирательного процесса?
— Это ключевой вопрос. Положение, которое предписано наблюдателям в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, включает следующее требование: мы не можем высказываться по оценке выборов до их завершения. Мы можем говорить только о том, соответствуют ли они законодательству, насколько организованы избирательные участки, как работает комиссия, как проходит голосование.
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
08:01
В случае грубых нарушений мы можем сообщить избирательной комиссии, буквально по телефону передать в ЦИК или нашему секретариату по СНГ для принятия мер или обобщения. Кроме того, беспристрастность. Не должно быть публично высказано личное мнение, например, в отношении избирательного процесса или избирателей. Мы просто наблюдаем как эксперты, у которых есть опыт и которые имеют отношение к процессам выборов, референдумов и т. д. Кроме того, мы также можем принять участие в закрытии избирательных участков.
Поэтому окончательное наше заключение будет сформулировано сегодня вечером и оглашено на завтрашней пресс-конференции как общее мнение наблюдателей.
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