https://uz.sputniknews.ru/20211024/muxametshin-uzbekistan-zainteresovan-v-perexode-k-tsifrovym-vyboram-21062376.html

Мухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам

Мухаметшин: Узбекистан заинтересован в переходе к цифровым выборам

Зампред Комитета Совета Федерации России по международным делам, делегат МПА СНГ Фарит Мухаметшин рассказал в интервью Sputnik Узбекистан о нюансах наблюдения... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T17:55+0500

2021-10-24T17:55+0500

2021-10-24T17:55+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

выборы

снг

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/18/21059804_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32626a977a6dc51fe1f528009cb91b6f.jpg

— Как проходила подготовка миссии к наблюдательному процессу на президентских выборах в Узбекистане?— У нас по СНГ есть Международный институт мониторинга, поэтому наблюдение за выборами проходило в два этапа. Первый – предварительный, когда приехали эксперты института и ознакомились с избирательным законодательством Узбекистана. Когда мы выезжали в Узбекистан, наши специалисты предоставили нам свое заключение, в котором говорилось о соответствии узбекского законодательства международным стандартам. Второй этап – краткосрочное наблюдение. В Узбекистане мы находимся три дня, ознакомились с программами партий, выдвинувших своих кандидатов. Другими словами, предварительно мы уже имели представление, как будут организованы выборы.— Сколько избирательных участков вам удалось посетить и с кем пообщаться?— К вам в редакцию мы приехали с восьмого по счету участка. По плану у нас еще несколько локаций. Сегодня к вечеру мы с коллегами соберемся на заседание, чтобы проработать общее заключение, которое будет озвучено завтра на пресс-конференции в Центризбиркоме.Но уже сейчас мы можем отметить значительные изменения в избирательном законодательстве. И посещая избирательные участки, мы не могли не заметить, в каком радостном настроении находятся члены участковых избирательных комиссий. Выборы президента стали для населения настоящим праздником.Лично разговаривал с избирателями, в частности, с ветеранами. Всем есть что сказать, с чем сравнить. Все в хорошем настроении и надеются на еще большие перемены в ближайшие годы, несмотря на уже имеющиеся достижения. Во всех программах политических партий избиратели видят единые подходы — это создание нового Узбекистана, увеличение роста экономики, ликвидация бедности, решение экологических проблем и многое другое.— На ваш взгляд, каковы ключевые отличия организации работы избирательных участков в Узбекистане наряду с другими странами СНГ?— Перемены в избирательном процессе, например, в России, в частности, в предварительном голосовании, касаются электронного голосования. Некоторые аспекты этой работы находятся в экспериментальном варианте. Когда мы разговаривали с представителями ЦИК Узбекистана, нам рассказали о желании дальше совершенствоваться, в частности, речь идет о переведении процессов в цифровую плоскость.— В чем заключаются главные требования к объективности оценки избирательного процесса?— Это ключевой вопрос. Положение, которое предписано наблюдателям в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, включает следующее требование: мы не можем высказываться по оценке выборов до их завершения. Мы можем говорить только о том, соответствуют ли они законодательству, насколько организованы избирательные участки, как работает комиссия, как проходит голосование. В случае грубых нарушений мы можем сообщить избирательной комиссии, буквально по телефону передать в ЦИК или нашему секретариату по СНГ для принятия мер или обобщения. Кроме того, беспристрастность. Не должно быть публично высказано личное мнение, например, в отношении избирательного процесса или избирателей. Мы просто наблюдаем как эксперты, у которых есть опыт и которые имеют отношение к процессам выборов, референдумов и т. д. Кроме того, мы также можем принять участие в закрытии избирательных участков.Поэтому окончательное наше заключение будет сформулировано сегодня вечером и оглашено на завтрашней пресс-конференции как общее мнение наблюдателей.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/lebedev-na-vyborax-v-uzbekistane-my-ne-vidim-voyny-kompromatov-i-chernogo-piara-21059917.html

https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudateley-mpa-sng-vosxitila-aktivnaya-molodej-na-vyborax-v-uzbekistane-21054352.html

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

узбекистан, выборы, снг, голосование