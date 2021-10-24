Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
13:33 24.10.2021 (обновлено: 14:00 24.10.2021)
© ЦИК УзбекистанаВыборы в Узбекистане
© ЦИК Узбекистана
В первой половине дня представители миссии международных наблюдателей МПА СНГ уже побывали на 10 избирательных участках.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Наблюдатели МПА СНГ отметили высокую вовлеченность молодого поколения в президентских выборах в Узбекистане.
Такое мнение, в частности, высказал генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.
"Несмотря на то, что молодежь любит поспать подольше, с 9 утра на некоторых участках мы уже наблюдали очереди из молодых избирателей. Это несвойственно для многих стран нашего Содружества. Девушки в красивых платьях, молодые люди в костюмах и галстуках — это нельзя не заметить", — заявил Кобицкий.
Кроме того, практически на всех участках обеспечена доступная среда.
На некоторых УИК — до ста заявлений на надомное голосование. Все члены избирательной комиссии подтверждают, что у них есть возможность своими силами обойти дома этих людей.
Руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ Махмадали Ватанзода также отметил активность граждан. В частности, вовлеченность молодежи в процесс голосования.
"Это очень высокий показатель. Те сведения, которые нам прислали из других регионов республики, также свидетельствуют о том, что избиратели активно принимают участие в выборах", — подчеркнул Ватанзода.
Напомним, что президентские выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,6% при необходимых 33%.
Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.