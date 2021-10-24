Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudateley-mpa-sng-vosxitila-aktivnaya-molodej-na-vyborax-v-uzbekistane-21054352.html
Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
В первой половине дня представители миссии международных наблюдателей МПА СНГ уже побывали на 10 избирательных участках. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T13:33+0500
2021-10-24T14:00+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы
выборы президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1306/77/13067716_0:23:1025:599_1920x0_80_0_0_004ba0a10012a58fa55ff2cd82b2939a.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Наблюдатели МПА СНГ отметили высокую вовлеченность молодого поколения в президентских выборах в Узбекистане.Такое мнение, в частности, высказал генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.Кроме того, практически на всех участках обеспечена доступная среда.На некоторых УИК — до ста заявлений на надомное голосование. Все члены избирательной комиссии подтверждают, что у них есть возможность своими силами обойти дома этих людей.Руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ Махмадали Ватанзода также отметил активность граждан. В частности, вовлеченность молодежи в процесс голосования. Напомним, что президентские выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,6% при необходимых 33%.Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1306/77/13067716_61:0:944:662_1920x0_80_0_0_c319e7a7c9c1dc5e669ff927a977659e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
президентские выборы в узбекистане, выборы, выборы президента

Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане

13:33 24.10.2021 (обновлено: 14:00 24.10.2021)
© ЦИК УзбекистанаВыборы в Узбекистане
Выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© ЦИК Узбекистана
В первой половине дня представители миссии международных наблюдателей МПА СНГ уже побывали на 10 избирательных участках.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Наблюдатели МПА СНГ отметили высокую вовлеченность молодого поколения в президентских выборах в Узбекистане.
Такое мнение, в частности, высказал генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Несмотря на то, что молодежь любит поспать подольше, с 9 утра на некоторых участках мы уже наблюдали очереди из молодых избирателей. Это несвойственно для многих стран нашего Содружества. Девушки в красивых платьях, молодые люди в костюмах и галстуках — это нельзя не заметить", — заявил Кобицкий.

Кроме того, практически на всех участках обеспечена доступная среда.
На некоторых УИК — до ста заявлений на надомное голосование. Все члены избирательной комиссии подтверждают, что у них есть возможность своими силами обойти дома этих людей.
Руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ Махмадали Ватанзода также отметил активность граждан. В частности, вовлеченность молодежи в процесс голосования.
"Это очень высокий показатель. Те сведения, которые нам прислали из других регионов республики, также свидетельствуют о том, что избиратели активно принимают участие в выборах", — подчеркнул Ватанзода.
Напомним, что президентские выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,6% при необходимых 33%.
Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
"Стало намного удобнее": узбекистанцы о том, чем эти выборы отличаются от прошлых
09:22
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:30Эксперт из РФ о выборах президента в Узбекистане: "Явка избирателей составила почти 50%"
14:33Открытость, инновационность и организованность: Лебедев о выборах президента Узбекистана
14:33Приходят целыми семьями: как узбекистанцы голосуют в Казахстане — видео
13:33Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане
13:26Власти РФ обяжут мессенджеры регистрировать пользователей по паспорту
12:59Глава Исполкома СНГ оценил, как проходят выборы в Узбекистане
12:46Эрдоган решил выслать из Турции послов 10 стран, призвавших освободить Кавалу
12:44Выборы президента Узбекистана состоялись: проголосовали 33,6% избирателей
12:42На следующей неделе в Узбекистан придет бабье лето
12:32"Кабульский коридор" выгоден не только Афганистану и Узбекистану — Умурзаков
12:27Шавкат Мирзиёев проголосовал на своем избирательном участке — видео
11:58Явка избирателей на выборах президента Узбекистана
11:55Столичные таможенники предотвратили незаконный ввоз товаров на 9,1 млрд сумов
11:24Все пять кандидатов в президенты Узбекистана проголосовали на выборах
11:11Китай отомстил Западу за свою принцессу
11:11Как стартовали президентские выборы в Узбекистан — первые кадры с участков
10:56Россия в 2022 году может остаться без урожая
10:34Очереди выстроились на избирательных участках Ташкента
10:25Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
10:12На открытии избирательного участка нарушений не замечено – МПА СНГ