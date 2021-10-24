https://uz.sputniknews.ru/20211024/nablyudateley-mpa-sng-vosxitila-aktivnaya-molodej-na-vyborax-v-uzbekistane-21054352.html

Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане

Наблюдателей от СНГ восхитила активная молодежь на выборах в Узбекистане

В первой половине дня представители миссии международных наблюдателей МПА СНГ уже побывали на 10 избирательных участках. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T13:33+0500

2021-10-24T13:33+0500

2021-10-24T14:00+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Наблюдатели МПА СНГ отметили высокую вовлеченность молодого поколения в президентских выборах в Узбекистане.Такое мнение, в частности, высказал генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.Кроме того, практически на всех участках обеспечена доступная среда.На некоторых УИК — до ста заявлений на надомное голосование. Все члены избирательной комиссии подтверждают, что у них есть возможность своими силами обойти дома этих людей.Руководитель группы международных наблюдателей от МПА СНГ Махмадали Ватанзода также отметил активность граждан. В частности, вовлеченность молодежи в процесс голосования. Напомним, что президентские выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,6% при необходимых 33%.Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы, выборы президента