Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах
14:27 25.10.2021 (обновлено: 15:00 25.10.2021)
© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин во время разговора по телефону
© Sputnik / Aleksei Druzhinin/
Главы государств поговорили по телефону. Российский лидер поздравил своего коллегу из Узбекистана с убедительной победой на выборах.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На официальном сайте российского Кремля появилась публикация о телефонном разговоре Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Глава России тепло поздравил президента Узбекистана с убедительной победой на выборах, прошедших накануне, и направил ему отдельную поздравительную телеграмму.
Между тем, в ЦИК сообщили, что итоги голосования еще не подведены, предварительные результаты будут озвучены сегодня в 16:00 по местному времени.
А ранее пресс-секретарь ЦИК Жалолиддин Усманов опроверг распространившиеся сведения о том, что Мирзиёев, по предварительным итогам, получил 90% голосов и был переизбран на второй срок.
"Хотим сообщить, что это не соответствует действительности" - заявил представитель центризбиркома.
Выборы президента Узбекистана
Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.
Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.
По предварительным данным, в голосовании приняли участие 16 036 914 избирателей, явка составила более 80%. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.