https://uz.sputniknews.ru/20211025/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21078830.html

Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах

Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах

Главы государств поговорили по телефону. Российский лидер поздравил своего коллегу из Узбекистана с убедительной победой на выборах. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T14:27+0500

2021-10-25T14:27+0500

2021-10-25T15:00+0500

выборы президента узбекистана-2021

владимир путин

шавкат мирзиёев

победа

поздравление

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На официальном сайте российского Кремля появилась публикация о телефонном разговоре Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.Глава России тепло поздравил президента Узбекистана с убедительной победой на выборах, прошедших накануне, и направил ему отдельную поздравительную телеграмму.Между тем, в ЦИК сообщили, что итоги голосования еще не подведены, предварительные результаты будут озвучены сегодня в 16:00 по местному времени.А ранее пресс-секретарь ЦИК Жалолиддин Усманов опроверг распространившиеся сведения о том, что Мирзиёев, по предварительным итогам, получил 90% голосов и был переизбран на второй срок."Хотим сообщить, что это не соответствует действительности" - заявил представитель центризбиркома.По предварительным данным, в голосовании приняли участие 16 036 914 избирателей, явка составила более 80%. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html

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владимир путин, шавкат мирзиёев, победа, поздравление