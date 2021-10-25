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Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211025/putin-pozdravil-mirziyoeva-s-pobedoy-na-vyborax-21078830.html
Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах
Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах
Главы государств поговорили по телефону. Российский лидер поздравил своего коллегу из Узбекистана с убедительной победой на выборах. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
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выборы президента узбекистана-2021
владимир путин
шавкат мирзиёев
победа
поздравление
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На официальном сайте российского Кремля появилась публикация о телефонном разговоре Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.Глава России тепло поздравил президента Узбекистана с убедительной победой на выборах, прошедших накануне, и направил ему отдельную поздравительную телеграмму.Между тем, в ЦИК сообщили, что итоги голосования еще не подведены, предварительные результаты будут озвучены сегодня в 16:00 по местному времени.А ранее пресс-секретарь ЦИК Жалолиддин Усманов опроверг распространившиеся сведения о том, что Мирзиёев, по предварительным итогам, получил 90% голосов и был переизбран на второй срок."Хотим сообщить, что это не соответствует действительности" - заявил представитель центризбиркома.По предварительным данным, в голосовании приняли участие 16 036 914 избирателей, явка составила более 80%. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/vybory-prezidenta-uzbekistana-proshli-xorosho-no-ne-bez-nedochetov--lebedev-21072114.html
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владимир путин, шавкат мирзиёев, победа, поздравление

Путин поздравил Мирзиёева с победой на выборах

14:27 25.10.2021 (обновлено: 15:00 25.10.2021)
© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин во время разговора по телефону
Президент России Владимир Путин во время разговора по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Aleksei Druzhinin
/
Перейти в фотобанк
Главы государств поговорили по телефону. Российский лидер поздравил своего коллегу из Узбекистана с убедительной победой на выборах.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. На официальном сайте российского Кремля появилась публикация о телефонном разговоре Владимира Путина и Шавката Мирзиёева.
Глава России тепло поздравил президента Узбекистана с убедительной победой на выборах, прошедших накануне, и направил ему отдельную поздравительную телеграмму.
Между тем, в ЦИК сообщили, что итоги голосования еще не подведены, предварительные результаты будут озвучены сегодня в 16:00 по местному времени.
Пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
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А ранее пресс-секретарь ЦИК Жалолиддин Усманов опроверг распространившиеся сведения о том, что Мирзиёев, по предварительным итогам, получил 90% голосов и был переизбран на второй срок.
"Хотим сообщить, что это не соответствует действительности" - заявил представитель центризбиркома.
Выборы президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана прошли 24 октября.

Все пять официально действующих в стране партий – Экологическая, "Миллий тикланиш", Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") – зарегистрировали в ЦИК своих кандидатов.

Агитационная предвыборная кампания кандидатов началась 20 сентября.

По предварительным данным, в голосовании приняли участие 16 036 914 избирателей, явка составила более 80%. Таким образом, выборы признаны состоявшимися.
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