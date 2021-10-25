https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-shos-otsenili-proshedshie-prezidentskie-vybory-v-uzbekistane-21074352.html

В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане

В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане

Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T11:52+0500

2021-10-25T11:52+0500

2021-10-25T12:39+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

шос

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей от организации, передает корреспондент Spuntik Узбекистан.Глава миссии отметил, что избирательный процесс в Узбекистане совершенствуется благодаря внедрению современных коммуникационных и информационных технологий. Также был организован доступ на участки лиц с ограниченными возможностями, приняты противоэпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса.Ранее прошедшие президентские выборы в Узбекистане оценила миссия СНГ.Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что голосование было прекрасно организовано. При этом миссия указала на отдельные замечания технического характера.В таких случаях наблюдатели, по словам Лебедева, "по-дружески" высказывали свои замечания. В то же время голосование запомнилось отсутствием черного пиара и войны компроматов, как это происходит, например, в США.Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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президентские выборы в узбекистане, шос, выборы президента