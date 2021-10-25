Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане
11:52 25.10.2021 (обновлено: 12:39 25.10.2021)
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOВыборы в Узбекистане-2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.
Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей от организации, передает корреспондент Spuntik Узбекистан.
"Миссия наблюдателей от ШОС констатирует, что выборы президента Узбекистана соответствовали требованиям национального законодательства и международным обязательствам, были свободными, легитимными, демократичными. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", ─ сказал Ашимов на брифинге.
Глава миссии отметил, что избирательный процесс в Узбекистане совершенствуется благодаря внедрению современных коммуникационных и информационных технологий.
Также был организован доступ на участки лиц с ограниченными возможностями, приняты противоэпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса.
"Везде мы отмечаем профессионализм работников участковых комиссий и активность населения", ─ добавил Ашимов.
Ранее прошедшие президентские выборы в Узбекистане оценила миссия СНГ.
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что голосование было прекрасно организовано. При этом миссия указала на отдельные замечания технического характера.
В таких случаях наблюдатели, по словам Лебедева, "по-дружески" высказывали свои замечания. В то же время голосование запомнилось отсутствием черного пиара и войны компроматов, как это происходит, например, в США.
Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.
Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.