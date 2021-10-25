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ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-shos-otsenili-proshedshie-prezidentskie-vybory-v-uzbekistane-21074352.html
В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане
В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане
Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T11:52+0500
2021-10-25T12:39+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
шос
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей от организации, передает корреспондент Spuntik Узбекистан.Глава миссии отметил, что избирательный процесс в Узбекистане совершенствуется благодаря внедрению современных коммуникационных и информационных технологий. Также был организован доступ на участки лиц с ограниченными возможностями, приняты противоэпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса.Ранее прошедшие президентские выборы в Узбекистане оценила миссия СНГ.Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что голосование было прекрасно организовано. При этом миссия указала на отдельные замечания технического характера.В таких случаях наблюдатели, по словам Лебедева, "по-дружески" высказывали свои замечания. В то же время голосование запомнилось отсутствием черного пиара и войны компроматов, как это происходит, например, в США.Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, шос, выборы президента

В ШОС оценили прошедшие президентские выборы в Узбекистане

11:52 25.10.2021 (обновлено: 12:39 25.10.2021)
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOВыборы в Узбекистане-2021
Выборы в Узбекистане-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана прошли без нарушений и в соответствии с национальным законодательством, были легитимными и демократичными.
Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей от организации, передает корреспондент Spuntik Узбекистан.

"Миссия наблюдателей от ШОС констатирует, что выборы президента Узбекистана соответствовали требованиям национального законодательства и международным обязательствам, были свободными, легитимными, демократичными. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено", ─ сказал Ашимов на брифинге.

Глава миссии отметил, что избирательный процесс в Узбекистане совершенствуется благодаря внедрению современных коммуникационных и информационных технологий.
Также был организован доступ на участки лиц с ограниченными возможностями, приняты противоэпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса.

"Везде мы отмечаем профессионализм работников участковых комиссий и активность населения", ─ добавил Ашимов.

Ранее прошедшие президентские выборы в Узбекистане оценила миссия СНГ.
Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что голосование было прекрасно организовано. При этом миссия указала на отдельные замечания технического характера.
В таких случаях наблюдатели, по словам Лебедева, "по-дружески" высказывали свои замечания. В то же время голосование запомнилось отсутствием черного пиара и войны компроматов, как это происходит, например, в США.
Президентские выборы в Узбекистане состоялись в воскресенье. По данным ЦИК, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 80,8%. Свой голос отдали 16,037 миллиона граждан.
Предварительные итоги будут объявлены сегодня в 16.00 по ташкентскому времени.
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