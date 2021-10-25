https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-tsik-prokommentirovali-dosrochnoe-pozdravlenie-shavkata-mirziyoeva-s-pobedoy-21086835.html

В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой

В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой

На вопрос о сложившейся ситуации ответил представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-25T21:49+0500

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2021-10-25T22:15+0500

выборы президента узбекистана-2021

шавкат мирзиёев

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко досрочно поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах. Данную ситуацию прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев."Мы все тоже удивились этому. ЦИК не может комментировать это, нам не известно, как это произошло", — сказал представитель ЦИК в интервью изданию Makon.Кудратходжаев рекомендовал обратиться за ответом к представителям СМИ тех стран, которые объявили об этом."Я думаю, что нужно у них поинтересоваться. Но я считаю, что хорошая весть распространяется очень быстро. Возможно, потому это и произошло", — заключил спикер.Ранее ЦИК Узбекистана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, в соответствии с которыми Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей. Данные на 25 октября 16.00 огласил глава Центризбиркома РУз Зайниддин Низамходжаев.

https://uz.sputniknews.ru/20211025/tsik-uzbekistana-dannye-o-pobede-mirziyoeva-s-rezultatom-v-90-golosov-21073401.html

https://uz.sputniknews.ru/20211025/kto-stal-prezidentom-uzbekistana-predvaritelnye-itogi-21082545.html

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шавкат мирзиёев, президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана