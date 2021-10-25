https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-tsik-prokommentirovali-dosrochnoe-pozdravlenie-shavkata-mirziyoeva-s-pobedoy-21086835.html
В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой
В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой
На вопрос о сложившейся ситуации ответил представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-25T21:49+0500
2021-10-25T21:49+0500
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выборы президента узбекистана-2021
шавкат мирзиёев
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко досрочно поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах. Данную ситуацию прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев."Мы все тоже удивились этому. ЦИК не может комментировать это, нам не известно, как это произошло", — сказал представитель ЦИК в интервью изданию Makon.Кудратходжаев рекомендовал обратиться за ответом к представителям СМИ тех стран, которые объявили об этом."Я думаю, что нужно у них поинтересоваться. Но я считаю, что хорошая весть распространяется очень быстро. Возможно, потому это и произошло", — заключил спикер.Ранее ЦИК Узбекистана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, в соответствии с которыми Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей. Данные на 25 октября 16.00 огласил глава Центризбиркома РУз Зайниддин Низамходжаев.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/tsik-uzbekistana-dannye-o-pobede-mirziyoeva-s-rezultatom-v-90-golosov-21073401.html
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шавкат мирзиёев, президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана
В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой
21:49 25.10.2021 (обновлено: 22:15 25.10.2021)
На вопрос о сложившейся ситуации ответил представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко досрочно поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах. Данную ситуацию прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев.
"Мы все тоже удивились этому. ЦИК не может комментировать это, нам не известно, как это произошло", — сказал представитель ЦИК в интервью
изданию Makon.
Кудратходжаев рекомендовал обратиться за ответом к представителям СМИ тех стран, которые объявили об этом.
"Я думаю, что нужно у них поинтересоваться. Но я считаю, что хорошая весть распространяется очень быстро. Возможно, потому это и произошло", — заключил спикер.
Ранее ЦИК Узбекистана опубликовал
предварительные результаты президентских выборов, в соответствии с которыми Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей. Данные на 25 октября 16.00 огласил глава Центризбиркома РУз Зайниддин Низамходжаев.