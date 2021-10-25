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Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211025/v-tsik-prokommentirovali-dosrochnoe-pozdravlenie-shavkata-mirziyoeva-s-pobedoy-21086835.html
В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой
В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой
На вопрос о сложившейся ситуации ответил представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев. 25.10.2021, Sputnik Узбекистан
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выборы президента узбекистана-2021
шавкат мирзиёев
президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко досрочно поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах. Данную ситуацию прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев."Мы все тоже удивились этому. ЦИК не может комментировать это, нам не известно, как это произошло", — сказал представитель ЦИК в интервью изданию Makon.Кудратходжаев рекомендовал обратиться за ответом к представителям СМИ тех стран, которые объявили об этом."Я думаю, что нужно у них поинтересоваться. Но я считаю, что хорошая весть распространяется очень быстро. Возможно, потому это и произошло", — заключил спикер.Ранее ЦИК Узбекистана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, в соответствии с которыми Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей. Данные на 25 октября 16.00 огласил глава Центризбиркома РУз Зайниддин Низамходжаев.
https://uz.sputniknews.ru/20211025/tsik-uzbekistana-dannye-o-pobede-mirziyoeva-s-rezultatom-v-90-golosov-21073401.html
https://uz.sputniknews.ru/20211025/kto-stal-prezidentom-uzbekistana-predvaritelnye-itogi-21082545.html
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шавкат мирзиёев, президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана

В ЦИК прокомментировали досрочное поздравление Шавката Мирзиёева с победой

21:49 25.10.2021 (обновлено: 22:15 25.10.2021)
© Международный пресс-клубПредседатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев
Председатель Международного пресс-клуба Шерзод Кудратходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
© Международный пресс-клуб
На вопрос о сложившейся ситуации ответил представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин и лидер Беларуси Александр Лукашенко досрочно поздравили Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах. Данную ситуацию прокомментировал представитель Центральной избирательной комиссии Шерзод Кудратходжаев.
Ситуация перед выборами президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
ЦИК Узбекистана опроверг данные о победе Мирзиёева с результатом в 90% голосов
11:10
"Мы все тоже удивились этому. ЦИК не может комментировать это, нам не известно, как это произошло", — сказал представитель ЦИК в интервью изданию Makon.
Кудратходжаев рекомендовал обратиться за ответом к представителям СМИ тех стран, которые объявили об этом.
"Я думаю, что нужно у них поинтересоваться. Но я считаю, что хорошая весть распространяется очень быстро. Возможно, потому это и произошло", — заключил спикер.
Итоги президентских выборов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2021
Инфографика
Кто стал президентом Узбекистана: предварительные итоги
17:03
Ранее ЦИК Узбекистана опубликовал предварительные результаты президентских выборов, в соответствии с которыми Шавкат Мирзиёев набрал 80,1% голосов избирателей. Данные на 25 октября 16.00 огласил глава Центризбиркома РУз Зайниддин Низамходжаев.
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