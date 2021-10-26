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https://uz.sputniknews.ru/20211026/gosduma-rf-ratifitsirovala-soglashenie-sng-ob-obmene-dannymi-21104122.html
Госдума РФ ратифицировала соглашение СНГ об обмене данными
Госдума РФ ратифицировала соглашение СНГ об обмене данными
Страны-участницы договора смогут обмениваться информацией о гражданстве, недвижимости и судимостях интересующих их лиц. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T20:30+0500
2021-10-26T20:31+0500
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узбекистан
снг
соглашение
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Госдума ратифицирована соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по вопросам обмена персональными данными. В соответствии с документом, страны-участницы смогут передавать друг другу сведения о наличии или отсутствии их гражданства у того или иного лица.Соглашение дает право ратифицировавшим его государствам запрашивать сведения о гражданстве, разрешении на постоянное или временное проживание, постановке на учет и выдаче виз. Страны также могут запрашивать информацию о наличии недвижимости, обязательств имущественного характера на территориях других государств и о том, были ли эти лица привлечены к административной или уголовной ответственности за границей.Однако страна вправе не отвечать или предоставить ответ на своих условиях в том случае, если она полагает, что ответ может нанести ущерб ее безопасности и суверенитету. При этом адресат запроса должен обеспечить его конфиденциальность и не распространять информацию о самом факте обращения.Расходы на исполнение взятых на себя обязательств стороны соглашения будут нести самостоятельно.Среди подписавших это соглашение - Россия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Беларусь, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина и Молдова.Напомним, в сентябре 2021 года Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла поправки в законы, предусматривающие введение административной ответственности за неуведомление о наличии второго гражданства.
https://uz.sputniknews.ru/20211015/lavrov-predlojil-davat-rossiyskoe-grajdanstvo-detyam-iz-lyuboy-strany-pri-odnom-uslovii--20929101.html
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узбекистан, снг, соглашение, подписание документов

Госдума РФ ратифицировала соглашение СНГ об обмене данными

20:30 26.10.2021 (обновлено: 20:31 26.10.2021)
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЦентр содействия мигрантам в Волгограде
Центр содействия мигрантам в Волгограде - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Перейти в фотобанк
Страны-участницы договора смогут обмениваться информацией о гражданстве, недвижимости и судимостях интересующих их лиц.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Госдума ратифицирована соглашение стран СНГ о взаимной правовой помощи по вопросам обмена персональными данными. В соответствии с документом, страны-участницы смогут передавать друг другу сведения о наличии или отсутствии их гражданства у того или иного лица.
Соглашение дает право ратифицировавшим его государствам запрашивать сведения о гражданстве, разрешении на постоянное или временное проживание, постановке на учет и выдаче виз.
Страны также могут запрашивать информацию о наличии недвижимости, обязательств имущественного характера на территориях других государств и о том, были ли эти лица привлечены к административной или уголовной ответственности за границей.
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Однако страна вправе не отвечать или предоставить ответ на своих условиях в том случае, если она полагает, что ответ может нанести ущерб ее безопасности и суверенитету. При этом адресат запроса должен обеспечить его конфиденциальность и не распространять информацию о самом факте обращения.
Расходы на исполнение взятых на себя обязательств стороны соглашения будут нести самостоятельно.
Среди подписавших это соглашение - Россия, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Беларусь, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Украина и Молдова.
Напомним, в сентябре 2021 года Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла поправки в законы, предусматривающие введение административной ответственности за неуведомление о наличии второго гражданства.
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