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Как изменятся отношения РФ и Узбекистана после победы Мирзиёева на выборах
Как изменятся отношения РФ и Узбекистана после победы Мирзиёева на выборах
В понедельник ЦИК РУз опубликовал предварительные итоги президентских выборов. Победу одерживает действующий лидер Шавкат Мирзиёев. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T08:29+0500
2021-10-26T08:29+0500
2021-10-26T08:29+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией во всех сферах взаимодействия будут только развиваться и укрепляться после второй победы Шавката Мирзиёева на президентских выборах.Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.Эргашев подчеркнул, что еще в первый срок президентства Мирзиёева отношения Узбекистана с Россией перешли на более высокий этап развития. Так, на новый качественный уровень вышли отношения в сфере экономики: от экспортно-импортных поставок до серьезных проектов с инвестированием большого российского капитала.По словам эксперта, визит президента Узбекистана в РФ в ноябре станет первым официальным визитом Мирзиёева после его инаугурации на второй срок. По мнению Эргашева, усиление угроз на южном направлении, связанных с ситуацией в Афганистане, еще сильнее укрепляют военно-политическое сотрудничество обоих государств. Эксперт напомнил, что Россия для Узбекистана является основным поставщиком вооружения и военного оборудования. И узбекско-российское взаимодействие будет только углубляться, заключил Эргашев. По предварительным данным ЦИК, победу на прошедших в воскресенье президентских выборах одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев — глава государства набрал 80,1% голосов избирателей. Остальные голоса распределились следующим образом: Максуда Варисова (НДПУ) — 6,6%, Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") — 5,5%, Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%, Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат") — 3,4%.Мирзиёева уже поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также главы Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента
Как изменятся отношения РФ и Узбекистана после победы Мирзиёева на выборах
В понедельник ЦИК РУз опубликовал предварительные итоги президентских выборов. Победу одерживает действующий лидер Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией во всех сферах взаимодействия будут только развиваться и укрепляться после второй победы Шавката Мирзиёева на президентских выборах.
Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости
директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.
"Когда мы размышляем, каковы будут перспективы узбекско-российских отношений, однозначно эти отношения будут развиваться и углубляться".
Бахтиёр Эргашев
Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no
Эргашев подчеркнул, что еще в первый срок президентства Мирзиёева отношения Узбекистана с Россией перешли на более высокий этап развития.
Так, на новый качественный уровень вышли отношения в сфере экономики: от экспортно-импортных поставок до серьезных проектов с инвестированием большого российского капитала.
По словам эксперта, визит президента Узбекистана в РФ в ноябре станет первым официальным визитом Мирзиёева после его инаугурации на второй срок.
"Этот визит очень давно готовится, (как и) очень серьезный пакет документов, которые будут касаться большинства спектров сотрудничества между двумя странами".
Бахтиёр Эргашев
Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no
По мнению Эргашева, усиление угроз на южном направлении, связанных с ситуацией в Афганистане, еще сильнее укрепляют военно-политическое сотрудничество обоих государств.
Эксперт напомнил, что Россия для Узбекистана является основным поставщиком вооружения и военного оборудования.
И узбекско-российское взаимодействие будет только углубляться, заключил Эргашев.
По предварительным данным ЦИК, победу на прошедших в воскресенье президентских выборах одержал
действующий президент Шавкат Мирзиёев — глава государства набрал 80,1% голосов избирателей.
Остальные голоса распределились следующим образом: Максуда Варисова (НДПУ) — 6,6%, Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") — 5,5%, Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%, Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат") — 3,4%.
Мирзиёева уже поздравили с победой президент РФ Владимир Путин
, белорусский лидер Александр Лукашенко
, а также главы Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев
и Эмомали Рахмон.