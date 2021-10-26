https://uz.sputniknews.ru/20211026/kak-izmenyatsya-otnosheniya-rf-i-uzbekistana-posle-pobedy-mirziyoeva-na-vyborax-21087782.html

Как изменятся отношения РФ и Узбекистана после победы Мирзиёева на выборах

Как изменятся отношения РФ и Узбекистана после победы Мирзиёева на выборах

В понедельник ЦИК РУз опубликовал предварительные итоги президентских выборов. Победу одерживает действующий лидер Шавкат Мирзиёев. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T08:29+0500

2021-10-26T08:29+0500

2021-10-26T08:29+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Отношения между Узбекистаном и Россией во всех сферах взаимодействия будут только развиваться и укрепляться после второй победы Шавката Мирзиёева на президентских выборах.Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев.Эргашев подчеркнул, что еще в первый срок президентства Мирзиёева отношения Узбекистана с Россией перешли на более высокий этап развития. Так, на новый качественный уровень вышли отношения в сфере экономики: от экспортно-импортных поставок до серьезных проектов с инвестированием большого российского капитала.По словам эксперта, визит президента Узбекистана в РФ в ноябре станет первым официальным визитом Мирзиёева после его инаугурации на второй срок. По мнению Эргашева, усиление угроз на южном направлении, связанных с ситуацией в Афганистане, еще сильнее укрепляют военно-политическое сотрудничество обоих государств. Эксперт напомнил, что Россия для Узбекистана является основным поставщиком вооружения и военного оборудования. И узбекско-российское взаимодействие будет только углубляться, заключил Эргашев. По предварительным данным ЦИК, победу на прошедших в воскресенье президентских выборах одержал действующий президент Шавкат Мирзиёев — глава государства набрал 80,1% голосов избирателей. Остальные голоса распределились следующим образом: Максуда Варисова (НДПУ) — 6,6%, Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") — 5,5%, Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия) — 4,1%, Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат") — 3,4%.Мирзиёева уже поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также главы Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/vybory-prezidenta-uzbekistana-2021-tekstovaya-translyatsiya-21044338.html

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