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Миллионам детей в Афганистане угрожает голод: как их спасти
Миллионам детей в Афганистане угрожает голод: как их спасти
На неутешительные прогнозы экспертов ООН повлияли несколько факторов, в числе которых засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T19:42+0500
2021-10-26T19:42+0500
в мире
афганистан
кризис
засуха
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Почти 23 млн человек, живущих в Афганистане, будут испытывать голод, считают в ООН. В группе особого риска – дети до пяти лет, их в стране насчитывается около 3,2 млн.Эксперты международной организации провели исследование и пришли к выводу: чтобы обеспечить поставки продовольствия и сохранить источники средств существования людей, необходимо вмешательство международного сообщества. В противном случае Афганистан ждет гуманитарная катастрофа.В своих выводах авторы исследования учли несколько факторов: засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис. А зимой некоторые районы Афганистана могут быть недоступны для гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.Ранее стало известно о том, что главы МИД государств-соседей Афганистана соберутся в Иране 27 октября. Стороны планируют обсудить вопросы урегулирования ситуации в стране.А неделю назад в Москве состоялось третье заседание Московского формата по ситуации в Афганистане. На повестке дня - перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также участники обсудили гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html
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афганистан, кризис, засуха

Миллионам детей в Афганистане угрожает голод: как их спасти

19:42 26.10.2021
© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанкДевочка во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий, на одной из улиц Кабула
Девочка во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий, на одной из улиц Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Sayed Zakeria
/
Перейти в фотобанк
На неутешительные прогнозы экспертов ООН повлияли несколько факторов, в числе которых засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Почти 23 млн человек, живущих в Афганистане, будут испытывать голод, считают в ООН. В группе особого риска – дети до пяти лет, их в стране насчитывается около 3,2 млн.
Эксперты международной организации провели исследование и пришли к выводу: чтобы обеспечить поставки продовольствия и сохранить источники средств существования людей, необходимо вмешательство международного сообщества. В противном случае Афганистан ждет гуманитарная катастрофа.
В своих выводах авторы исследования учли несколько факторов: засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис. А зимой некоторые районы Афганистана могут быть недоступны для гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.
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Ранее стало известно о том, что главы МИД государств-соседей Афганистана соберутся в Иране 27 октября. Стороны планируют обсудить вопросы урегулирования ситуации в стране.
А неделю назад в Москве состоялось третье заседание Московского формата по ситуации в Афганистане. На повестке дня - перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также участники обсудили гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.
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