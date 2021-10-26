https://uz.sputniknews.ru/20211026/millionam-detey-v-afganistane-ugrojaet-golod-kak-ix-spasti-21103124.html

Миллионам детей в Афганистане угрожает голод: как их спасти

Миллионам детей в Афганистане угрожает голод: как их спасти

На неутешительные прогнозы экспертов ООН повлияли несколько факторов, в числе которых засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T19:42+0500

2021-10-26T19:42+0500

2021-10-26T19:42+0500

в мире

афганистан

кризис

засуха

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Почти 23 млн человек, живущих в Афганистане, будут испытывать голод, считают в ООН. В группе особого риска – дети до пяти лет, их в стране насчитывается около 3,2 млн.Эксперты международной организации провели исследование и пришли к выводу: чтобы обеспечить поставки продовольствия и сохранить источники средств существования людей, необходимо вмешательство международного сообщества. В противном случае Афганистан ждет гуманитарная катастрофа.В своих выводах авторы исследования учли несколько факторов: засуха, конфликт, пандемия и экономический кризис. А зимой некоторые районы Афганистана могут быть недоступны для гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.Ранее стало известно о том, что главы МИД государств-соседей Афганистана соберутся в Иране 27 октября. Стороны планируют обсудить вопросы урегулирования ситуации в стране.А неделю назад в Москве состоялось третье заседание Московского формата по ситуации в Афганистане. На повестке дня - перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства. Также участники обсудили гуманитарные вопросы, помощь афганскому народу в связи со сложной ситуацией.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html

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