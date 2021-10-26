https://uz.sputniknews.ru/20211026/zima-blizko-a-gaz-brat-negde-pridetsya-li-evrope-idti-na-ustupki-rossii-21094416.html

Зима близко, а газ брать негде. Придется ли Европе идти на уступки России

Зима близко, а газ брать негде. Придется ли Европе идти на уступки России

Россия готова начать транспортировать газ по "Северному потоку-2", а Катар вышел из "газовой игры" и признался в невозможности нарастить поставки в Европу. На... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T13:34+0500

2021-10-26T13:34+0500

2021-10-26T13:34+0500

россия

сша

европа

газопровод

газ

северный поток - 2

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. На минувшей неделе первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом, вторую нитку заполнят в декабре. Фактически это означает, что газопровод уже сейчас готов к запуску. Осталось лишь получить разрешение на его эксплуатацию от Германии, однако до сих пор непонятно, на какой срок затянется весь этот процесс.В то же время власти Катара, ранее заявлявшие о планах составить конкуренцию России на европейском газовом рынке, признались в невозможности нарастить поставки СПГ в Европу. Параллельно с этим цены на газ в Европе продолжают оставаться на высоком уровне – сегодня стоимость 1 тыс. куб. м "голубого топлива" все еще выше $1 тыс.Что грядущей зимой ждет Европу, единственным вариантом спасения которой, кажется, осталась Россия – Sputnik узнал у экспертов.В состоянии готовностиВ начале текущей недели первую нитку "Северного потока-2" заполнили техническим газом – в газопровод закачали примерно 177 млн куб.м "голубого топлива", что обеспечивает давление в магистрали на уровне 103 бар. Этого достаточно, чтобы начать транспортировать газ. Об этом сообщил оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG.Для того, чтобы начать эксплуатацию газопровода, сначала нужно заполнить его газом – иначе на стороне потребителя его просто не будет, поясняет эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев."Техническим называется газ, который составляет неизменный объем, находящийся в трубе. Фактически завершение заполнения газопровода техническим газом означает, что он полностью готов к работе", - сказал он.Как в конце минувшей недели в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин, вторую нитку "Северного потока-2" заполнят газом в декабре этого года. По его словам, поставки по газопроводу (по уже заполненной газом нитке) могут начаться на следующий день после того, как будет получено разрешение на эксплуатацию от немецкого регулятора."Последний этап, который предстоит пройти – получение разрешения на эксплуатацию от властей Германии, правда, есть один нюанс, - продолжает Дмитрий Коптев. – До сих пор не разрешен вопрос о признании "Северного потока–2" не подпадающим под действие Третьего энергопакета ЕС. Это означает, что его загрузка газом "Газпрома" не может превышать 50% даже после пуска в эксплуатацию".Сейчас, отмечает эксперт, компания-оператор Nord Stream2 AG пытается в судебном порядке добиться вывода трубы из под действия энергопакета.Напомним, в начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.По мнению ведущего эксперта ФНЭБ, научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, при желании это все можно сделать очень быстро – буквально в течение нескольких дней, а при нежелании можно затянуть принятие решения вплоть до середины следующего года. "Здесь вопрос чисто политического желания Европы", - считает эксперт."С учетом проблем, которые испытывает Европа со снабжением газом, перспективы успешного завершения этого процесса выглядят достаточно многообещающими, хотя европейская бюрократия действует в своей логике и может принять формальное решение, несмотря ни на что, - говорит Дмитрий Коптев. - На мой взгляд, перспективным решением был бы также допуск к экспортным мощностям сторонних производителей, таких как "Роснефть", которая уже обратилась с соответствующим запросом. Это сразу сняло бы вопросы со стороны европейских регуляторов. Однако это решение пока не принято".Напомним, западные политики неоднократно обвиняли Россию в намеренном создании дефицита газа в ЕС, хотя по итогу даже Брюсселю пришлось признать, что "Газпром" все свои обязательства по контрактам исполняет.Россия в свою очередь заявляет, что энергетический кризис стал следствием рыночных причин и политики самого Евросоюза, отказывающегося от заключения долгосрочных контрактов на поставки газа."Когда европейцы формулировали принцип формирования рынка, они исходили из того, что это премиальный рынок, - заявил Владимир Путин. - А он не оказывается премиальным - в Латинскую Америку и Азию газ ушел. Дефицит на европейском рынке может составить около 70 млрд куб.м. Причем здесь Россия? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии".Российский президент отметил, что американские и ближневосточные компании в 2021 году сократили поставки газа в Европу, в то время как "Газпром" нарастил поставки газа в страны дальнего зарубежья на 8,7%, или 11 млрд куб.м."Газпром увеличил поставки на европейский рынок. Меня слышат хорошо все или нет? Вам сокращают, а мы увеличиваем", - заявил Владимир Путин.Если не Россия, то кто?В понедельник, 25 октября, стоимость природного газа на лондонской бирже ICE выросла до $1153 за 1 тыс. куб.м. Цены не снижаются из-за дефицита газа в Европе и низкого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ).Напомним, 13 октября Европа начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона отбора они были заполнены чуть более, чем на 78%, что на 14% меньше среднего показателя за последние пять лет (нормальным для октября считается уровень около 90%, - Sputnik)."Главный фактор, который определит состояние газового рынка Европы в предстоящий отопительный период – климатический, - говорит Дмитрий Коптев. - При благоприятном развитии событий у европейцев есть шанс пройти максимум потребления достаточно безболезненно, запасы газа в хранилищах не упадут ниже критического уровня. Однако, если зима будет холодной, возникают риски дефицита поставок с вполне предсказуемыми результатами в виде нового рывка цен".А зима в этом году, по прогнозам российских и европейских метеорологов, очень некстати для Европы ожидается холодной.Так, по сообщениям агентства Bloomberg, в Тихом океане образовалось погодное явление "Эль-Ниньо". Данное явление поднимает с морского дна глубокие холодные воды, что в большинстве случаев приносит в северное полушарие холодные зимы с более низкими чем обычно температурами. Опрошенные Bloomberg метеоагентства стран, находящихся в северной части планеты, прогнозируют суровую холодную зиму.С такими прогнозами соглашается и начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок, слова которого приводит RT. Согласно заявлению климатолога, в Европе, как и в России, зима в этом году будет холодная."В России, вероятно, будут преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Моё предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала", - сказал он.В сложившейся ситуации страны Европейского союза, кажется, могли бы рассчитывать на увеличение поставок из других стран, входящих в список лидеров по добыче газа. Помимо России в таком "топе" находятся США, Иран, Китай, Канада, Катар, Австралия и Норвегия. Теоретически нарастить поставки газа в Европу могли бы Алжир, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.Однако, как отмечает Дмитрий Коптев, здесь есть несколько важных "но"."Из всех вышеперечисленных стран в качестве реальных источников дополнительных поставок можно рассматривать, пожалуй, только США, если ценовая конъюнктура поменяется, и продажа газа в Европу снова станет выгоднее, чем в Азию (пока же американский СПГ продается азиатским странам по более высокой цене, - Sputnik) и Азербайджан, который говорит о возможности нарастить поставки по Южному газотранспортному коридору с сегодняшних 8 млрд куб.м газа до 20 млрд", - говорит эксперт.Иран, по его словам, на сегодняшний день неприемлем ни политически, ни технологически, Алжир и Норвегия вступили в фазу выбывающей добычи и дополнительных объемов предоставить не могут. Среднеазиатские поставщики связаны контрактами с Китаем (который к тому же весь собственный газ потребляет сам, - Sputnik), в случае с Туркменистаном ситуация усугубляется еще и отсутствием верифицированных данных о запасах газа в стране."Теоретически в игру также может вступить Австралия, однако транспортное плечо в данном случае настолько велико, что сложно представить себе, при каких ценах на газ такие поставки стали бы выгодными", - сказал Дмитрий Коптев.На минувшей неделе из списка альтернативных России поставщиков газа для Европы выпал и Катар.Согласно заявлению министра энергетики Катара Саада аль-Кааби, страна не сможет увеличить поставки производимого им СПГ в Европу, поскольку уже "исчерпала" свое производство. У Катара нет свободных резервов - сжижающие установки работают на пределе и нарастить поставки не получится."Мы видим огромный спрос со стороны всех наших покупателей, но, к сожалению, не в состоянии удовлетворить всех", - сказал Саад аль-Кааби."Энергетический кризис набирает обороты, поэтому, как ни крути, а Европе всё равно придется договариваться о поставках газа именно с Россией, особенно после "выхода из игры" Катара, - говорит доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. - Поставки газа из США, Алжира и Ирана будут не самыми выгодными для европейских государств, в первую очередь, по причине высоких логистических издержек. Внутренние потребности Китая и Канады превышают объемы их добычи, поэтому речь о поставках в другие регионы также не идет. У относительно небольших поставщиков, таких как Нидерланды, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан просто не хватит мощностей для увеличения объемов экспорта"."Европа может втридорога перекупать СПГ у Азии и надеяться, что азиаты не перекупят его снова, играть с ними в такой аукцион. Все остальные вряд ли смогут существенно нарастить поставки. Остается договариваться с Россией", - продолжает Станислав Митрахович."Несмотря на то, что Европа все равно продолжает получать газ из других источников – Катара, Норвегии, Алжира – договариваться все равно придется с Россией, потому что без нее европейский газовый рынок никак не балансируется, а "выехать" на возобновляемых источниках, как показала практика, получается далеко не всегда. Если мыслить реальными категориями, альтернативы российским поставкам для Европы нет и пока не предвидится", - заключил Дмитрий Коптев."Если будет запущен "Северный поток-2", то ситуация для Европы значительно облегчится. Условия России понятны – Москва предлагает долгосрочные контракты, где будут прописаны долгосрочные отношения. Европа же хочет, чтобы Россия поставляла свой газ на спот. Но какой в этом смысл для России? Цены обвалятся, страна потеряет в доходах, а в Европе и "спасибо" не скажут. Да и в целом работать за "спасибо" не очень интересно. Если Европа хочет договориться – необходимо разрешить эксплуатацию "Северного потока-2", если не хочет – пусть платят куда большие деньги альтернативным поставщикам", - резюмировал Станислав Митрахович.

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https://uz.sputniknews.ru/20210722/uspex-severnogo-potoka--2-zapad-maskiruet-sekretnym-ukazom-putina-19775483.html

https://uz.sputniknews.ru/20210115/Belyaev-o-Severnom-potoke-2-interesy-Evropy-vozmut-verkh-nad-sanktsiyami-SShA-15797547.html

https://uz.sputniknews.ru/20210715/vrag-severnogo-potoka--2-stremitelno-proigryvaet-v-germanii-19688607.html

https://uz.sputniknews.ru/20210716/raz-i-navsegda-zelenskiy-rezko-reshil-vopros-severnogo-potoka--2-19704855.html

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сша, европа, газопровод, газ, северный поток - 2